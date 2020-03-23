Шамиль Агеев: «Налоговики думают — все воры, поэтому до абсурда довели с маркировкой»

Глава ТПП РТ о выживании бизнеса без «вмененки», под гнетом коронавируса и в сложных экономических условиях

Фото: Максим Платонов

Временные «каникулы» от визитов надзорных органов, послабления для арендаторов государственных площадей, переговоры с крупнейшими рантье — так республиканские власти пытаются поддержать МСБ во время коронавирусной пандемии. В целом же кричать об огромных убытках бизнесу пока рано, в ход нужно пускать «искусство предпринимателя» и не перекладывать всю ответственность на обстоятельства, заявил председатель правления Торгово-промышленной палаты РТ Шамиль Агеев. В ходе онлайн-конференции «Реального времени» он объяснил, почему считает отмену ЕВНД преждевременной, и назвал недостатки программы тотальной маркировки товаров.

«Прорабатываем каникулы по проверкам для малого и среднего бизнеса»

Введение карантина и ряда ограничений из-за пандемии коронавируса вполне оправданны. Но поддаваться панике и доводить ситуацию до крайностей нельзя, «самоизоляция может довести до абсурда», заявил председатель правления Торгово-промышленной палаты РТ Шамиль Агеев, открывая онлайн-конференцию» «Реального времени».

— Раз такие условия, мы должны решить, как помочь малому и среднему бизнесу, да и бизнесу в целом. Весь мир активно реагирует на помощь бизнесу, у нас пока меры «половинчатые» — на все выделили 300 млрд рублей. Но это очень мало, — подчеркивает глава татарстанской ТПП.

По словам Шамиля Агеева, наиболее адекватной мерой со стороны Москвы сейчас стало бы не только повышение ответственности региональных властей за происходящее с бизнесом, но и передача им финансовых полномочий, ресурсов, которые местные власти могли бы задействовать самостоятельно. В целом в республике принимаются адекватные меры, убежден Агеев, продолжаются обсуждения мер поддержки МСП с Минэкономики РТ.

Раз такие условия, мы должны решить, как помочь малому и среднему бизнесу, да и бизнесу в целом

— Мы сейчас прорабатываем каникулы по проверкам для малого и среднего бизнеса, чтобы это хорошо сработало. Дальше: там, где они арендуют (площади) у государственных и муниципальных учреждений, — просим об отсрочке платежей. Мы должны проработать вопрос с крупными владельцами недвижимости, чтобы они не выживали своих клиентов. Спроса нет, людей нет, а платить за все приходится. Ситуация напряженная.

На данный момент предприниматели еще не могут посчитать убытки, а считают лишь недополученную прибыль, о каких-то огромных убытках говорить рано. Нельзя и возлагать ответственность за происходящее исключительно на власть или пандемию, отметил гость редакции «Реального времени». У предпринимателя должен быть «запас прочности», чтобы сохранять стабильность даже в кризисные моменты, не прибегая к крайним мерам — увольнению персонала и закрытию бизнеса. «Это искусство предпринимателя, искусство организатора», — считает Шамиль Агеев.

«Федеральная власть должна поделиться и полномочиями, и ресурсами»

Вести бизнес в республике, как и в целом в России, становится сложнее, подчеркивает глава ТПП, рассуждая о деловом климате Татарстана. В 2016—2017 годах в республике ежегодно прекращали деятельность порядка 33 тысяч предприятий и организаций, организовывалось же — на 7 тысяч больше. В 2018—2019 годах разница сократилась всего до 200. Только в 2019 году прекратили деятельность около 44 тысяч предприятий и организаций, образовалось — около 44 800.

В качестве причин нарастания напряжения Шамиль Агеев называет систему налогового администрирования, увеличивающуюся нагрузку со стороны фискальных, надзорных служб, усложнение систем отчетности, особенно для МСБ. «Если по собираемости налогов мы впереди планеты всей, то с доступом к ресурсам все не так хорошо», — резюмирует специалист.

В качестве причин нарастания напряжения Шамиль Агеев называет систему налогового администрирования, увеличивающуюся нагрузку со стороны фискальных, надзорных служб, усложнение систем отчетности, особенно для МСБ

— Очень большая концентрация власти в федеральном центре. Фактически на региональный и муниципальный уровень мало что отдается. Я думаю, сейчас как раз тот период, когда федеральная власть должна поделиться и полномочиями, и ресурсами для того, чтобы решать все эти вопросы. Я думаю, в этом отношении изменения в Конституции помогут поднять роль местных органов власти, особенно в том, что касается поддержки малого и среднего бизнеса, — заявил Шамиль Агеев.

«Отмена ЕНВД проводится не вовремя»

Отмена единого налога на вмененный доход (ЕНВД) в данный момент максимально неудобный шаг, очередная волна налоговых преобразований началась «не вовремя», считает председатель правления республиканской ТПП. Закон от 2002 года ограничивает срок действия «вмененки» 1 января 2021, до этой даты только в Татарстане с налоговым режимом должны определиться порядка 55 тысяч предпринимателей.

— Система была очень простой и понятной. Наша сложность в чем? Когда начинается усложнение по налогам. Я всегда удивлялся, даже когда Мишустин налоговую возглавлял, как производство растет на 1,5%, а налогов собирают на 16, 20, 30 процентов больше… Но где-то надо остановиться. Мое личное мнение, я подчеркиваю, что сейчас отходить от этого [вмененки] очень не вовремя. Должен быть еще переходный период. Сейчас нельзя дополнительно усложнять жизнь тем, кто занялся бизнесом. Некоторые вещи нужно чуть-чуть отпустить, войти в положение людей. Я думаю, что правительство Мишустина созреет для этого, — предположил он. — Мы эти вопросы будем ставить.

Шамиль Агеев подчеркнул, что до сих пор неясным является вопрос, готова ли федеральная власть пойти на встречу МСБ: «Пока ответа мы не получили». Условия для малого и среднего бизнеса в последние несколько лет в России не улучшились, резюмировал собеседник «Реального времени».

Введение системы тотальной маркировки товаров в России в том виде, в котором она осуществляется сейчас, действительно может повредить малому бизнесу и самозанятым, — считает Агеев

«Это стремление налоговиков все зарегулировать… До абсурда довели с маркировкой»

Введение системы тотальной маркировки товаров в России в том виде, в котором она осуществляется сейчас, действительно может повредить малому бизнесу и самозанятым, считает Агеев. Основной посыл таких жестких мер — государственный контроль, что, по сути, адекватная мера, однако реализацию этой идеи, по его мнению, довели до крайности.

— Мы уже выходили с этим и в Госсовете обсуждали. Это стремление налоговиков все зарегулировать. Они думают, что все воры, поэтому до абсурда довели с маркировкой, чтобы ничего не проходило мимо «государственного ока», и все за все платили. Мы сейчас выходим на Госдуму, в Москву с тем, чтобы вовремя это остановить. Что-то нужно (маркировать), что-то — нет. Это целый цикл вопросов... Если этим занимаются самозанятые, малые предприятия — это не должно подлежать маркировке. Нужно вовремя остановиться и «отпустить», — отмечает глава татарстанской ТПП. — Дать некоторые вопросы на решение регионам. Я думаю, эта абсурдность разрешится.