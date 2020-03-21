21 мар 2020

Online-конференция с председателем правления Торгово-промышленной палаты РТ Шамилем Рахимовичем Агеевым

Online-конференция с председателем правления Торгово-промышленной палаты РТ Шамилем Рахимовичем Агеевым

21 марта в 14.00 гостем студии интернет-газеты «Реальное время» станет Шамиль Агеев, председатель правления Торгово-промышленной палаты РТ.

Тезисы к обсуждению:

  • Текущий деловой климат Татарстана и России
  • Проблемы историко-культурной экспертизы, ставшей серьезным препятствием для бизнеса
  • Маркировка товаров. Как в Татарстане стартовало «чипирование» обуви
  • Последствия предстоящей отмены единого налога на вмененный доход
  • Как отразится на бизнесе вступление России в ценовую войну с Саудовской Аравией

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