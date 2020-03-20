Елена Буянова: «Сейчас больше родители выбирают тренера, чем тренер спортсмена»

Интервью топ-тренера по фигурному катанию

Имя и фамилию этого тренера принято ассоциировать с триумфом Аделины Сотниковой на Олимпийских играх в Сочи. Однако и после той золотой медали Елена Буянова продолжает воспитывать успешных фигуристов. Sport24 встретился с российским топ-тренером и поговорил с ней об успехах новой звезды из мира фигурного катания Артура Даниеляна, техническом комитете ISU, который не разрешил женщинам прыгать четверные в короткой программе, а также о проблемах при работе с начинающими спортсменами.

Золото Аделины Сотниковой на Олимпийских играх в Сочи стало самым громким тренерским успехом Елены Германовны Буяновой. Спустя 6 лет ее главная звезда — 16-летний Артур Даниелян, ставший настоящим открытием нынешнего сезона. После небезошибочных прокатов на юниорских этапах Гран-при он во второй раз подряд не попал в финал серии. Зато смог отыграться на чемпионате России, заняв вторую строчку, и неожиданно отобраться на Европу. В Австрии фигурист также стал вице-чемпионом. Даниелян досрочно завершил юниорский сезон, не поехав на первенство России и чемпионат мира. Взрослый чемпионат мира отменили, и Артур, к сожалению, остался без турниров после чемпионата Европы. Но все равно этот сезон для него получился сверхудачным. Все подробности — в интервью Буяновой.

«У каждого тренера бывает смена поколений. Даниелян быстро ворвался, но дальше — юниоры»

— Вы были на первенстве России среди юниоров в Саранске, были ли там ваши ученики?

— Наши ученики — из ЦСКА. Их было много, особенно девочек. В первую очередь ученицы Сергея Давыдова — Соня Самоделкина, Лиза Берестовская, Аня Фролова. Мы очень рады, что приехали таким большим составом.

— Вы выводили Елизавету Осокину.

— Да, мы работаем с ней меньше года. Проделали большую работу, особенно летом. Впереди ее еще больше. Для Лизы уже достижение, что она взяла две серебряные медали на этапах Кубка России и отобралась на первенство.

— Кто еще тренируется непосредственно в вашей группе, кроме Осокиной и Даниеляна?

— У каждого тренера бывает смена поколений. Артур как-то быстро ворвался, но дальше — юниоры, сейчас их пока больше. Будем смотреть, как они будут развиваться.

Фото cska.ru

Главная наша задача — поехать и показать себя и свой максимум. Свою конкретную цель Артур выполнил. Слава богу, что так случилось

— Судя по реакции после проката Артура на чемпионате Европы в Австрии, вы были очень удивлены такому результату. Расскажите о ваших эмоциях в тот момент.

— Хоть он и занял второе место на чемпионате России в Красноярске, в Грац ехали два маститых спортсмена — Самарин и Алиев. Негласно было понятно, что именно они будут давать задел.

Главная наша задача — поехать и показать себя и свой максимум. Свою конкретную цель Артур выполнил. Слава богу, что так случилось. В произвольной я понимала, что были допущены ошибки, поэтому не ожидала такого результата. Мы не видели, кто как откатался. Было очень приятно, потому что в Австрии выступало много именитых спортсменов.

— А в финал юниорского Гран-при Артур не отобрался…

— Когда спортсмен выступает на этапах и занимает места на пьедестале, это приятно. Обидно, это всего лишь один старт, куда он не попал. Но это спорт, такой закон.

— Показалось, что к чемпионату России Даниелян стал более уверенным.

— Он был очень расстроен тем, что не попал в финал. Выступая на этапах и занимая призовые места, любой спортсмен мечтает о финале. Очень неординарная получилась ситуация. Повторится, наверное, лет через пять только, но попала именно на Артура. Он очень хотел туда попасть, второй год не получается. Очень переживал из-за этого. Даниелян — парень ответственный, поэтому мы долго из этого выходили. Потом появилась какая-то злость, и он хорошо откатался на чемпионате России. На взрослом турнире его ничего не отягощало. Даниеляну было проще, чем спортсменам, которым надо отбираться на старт.

«Когда имеешь таких спортсменок, как у нас, смешно говорить, что надо повысить возрастной ценз»

— На чемпионате четырех континентов выступал ваш другой ученик — австралийский фигурист Брендан Керри. Как началось ваше сотрудничество?

— Да, он пришел буквально недавно, месяца два-три назад. Попросился из-за безысходной ситуации, видимо, так привык к России. Он тренируется здесь. Очень попросил ему помочь, решили попробовать. Пока узнаем друг друга. Брендан — взрослый спортсмен, мне не привыкать. Ему не просто уже себя держать, куда-то развиваться. Надо понять, привыкнуть.

Фото sportarena.com

Брендан — взрослый спортсмен, мне не привыкать. Ему не просто уже себя держать, куда-то развиваться. Надо понять, привыкнуть

— Президент ФФККР Александр Горшков недавно прокомментировал отклонение предложения России о разрешении четверных прыжков в короткой программе девушек. Равенство в правах мужчин и женщин было главным аргументом. Прав ли технический комитет ISU, что отклонил данное предложение?

— Знаете, я могу сказать с двух позиций. Как тренер я, конечно, за развитие фигурного катания. Тем более что у нас такие девчонки есть. Но если бы я была членом ISU, то я понимаю, что для того, чтобы развивалось женское одиночное в Европе, это предложение принимать нельзя.

Мне кажется, почему технический комитет так сделал: на чемпионатах Европы среди девочек и так небольшая конкуренция, а так ни у кого не будет мотивации кататься, потому что достаточно проблематично будет. Поэтому они за сохранение, так сказать, гармонии, чтобы у европейских девчонок была мотивация кататься.

— Есть и другие предложения, например о поднятии возрастного ценза. Мало кто из фигуристок преодолевает двадцатилетний рубеж.

— Да, я понимаю, но это сложный вопрос. Когда имеешь таких спортсменок, смешно говорить, что надо повысить возрастной ценз. Надо, чтобы девчонки этот вид спорта развивали. Но, тренируя таких фигуристок, я знаю, что в таком возрасте (17—18 лет) их можно раскрыть, что дальше они могут развиваться.

Хочется дальше видеть таких спортсменок, то, какими красавицами они становятся. Я всегда за гармонию. Но и не восхищаться нашими девчонками я тоже не могу. Я считаю, это здорово, что они у нас есть.

Фото ntv.ru

Я всегда за гармонию. Но и не восхищаться нашими девчонками я тоже не могу. Я считаю, это здорово, что они у нас есть

— Может быть, разделить на большее количество возрастных групп?

— Нас никто не спрашивает, решают наверху. Поэтому мы должны наслаждаться тем, что у нас есть. А у нас есть кем гордиться.

О проблемах в работе с начинающими фигуристами

— Про более взрослых фигуристок понятно. А какие есть основные проблемы при работе с совсем маленькими спортсменками, лет семи-десяти?

— Самая большая проблема — это родители, которые лучше, чем тренер, знают, как нужно тренировать. Сейчас это просто бич какой-то. Те родители, которые умеют доверять тренеру, которому они отдали ребенка, выигрывают. А те, что знают больше тренера, к сожалению, делают детям только хуже и не понимают этого. Это не только в фигурном катании, а вообще везде.

— Правда ли, что существует такая проблема, когда могут увести ученика к другому тренеру, заманив какими-то лучшими условиями?

— В фигурном катании это было, есть и будет. Опять же, это недовольство родителей тем, как работает тренер. Они считают, что он недостаточно времени уделяет их ребенку или еще что-то. Но это нормально, это жизнь. Сейчас больше родители выбирают тренера, чем тренер спортсмена.

— Всегда есть несколько конкурирующих тренерских групп. Есть ли некий обмен тренерского опыта между ними?

— Такого нет. Мы все тренируем на разных катках, видимся только на соревнованиях. Фигурное катание — не командный вид спорта, он индивидуальный.

ltk-cska.ru

Те родители, которые умеют доверять тренеру, которому они отдали ребенка, выигрывают. А те, что знают больше тренера, к сожалению, делают детям только хуже и не понимают этого

— То есть все свои козыри прячут?

— Конечно. Мы же приезжаем соревноваться, зачем раскрывать своему сопернику, как лучше потренироваться.

Sport 24