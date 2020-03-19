Татарстанские дальнобойщики застряли на границе Грузии и сообщили о перебоях с фруктами и овощами

Как коронавирус повлиял на международные грузоперевозки и поставки продуктов в Россию

Пандемия коронавируса вынуждает страны закрывать свои границы и приостанавливать морское, железнодорожное, автобусное и авиасообщение. В большинстве случаев запрет на перемещение не касается грузоперевозок, однако на этой неделе у сотни российских дальнобойщиков все же возникли проблемы с пропускным режимом на территории Европы. «Реальное время» связалось с представителями транспортных компаний и выяснило, каковы реальные масштабы «бедствия» и стоит ли ожидать проблем с поставками в связи с ограничениями и продуктовым ажиотажем, устроенным россиянами в магазинах вопреки здравому смыслу, огромным запасам товаров на складах и призывам не поддаваться панике.

«Сначала пришел коронавирус, а теперь у них снег»

Более 100 фур из Брянской, Смоленской и Московской областей застряли на границе Италии и Словении из-за коронавируса. Причина — Словения закрыла въезд всего автотранспорта на свою территорию, кроме машин с «родными» госномерами. Таким образом, выезжающие из Италии дальнобойщики не могут покинуть страну.

Также с проблемой выезда из Италии столкнулись калининградские дальнобойщики. На сей раз из-за закрытия границ Венгрией. При этом путь для отступления все же есть — никто не запрещает выехать из Италии, к примеру, через Австрию.

— Наши машины стоят на выезде из Грузии, — рассказала «Реальному времени» директор ООО «Логистик-АвтоКапитал» Лилия Лобода. — Граница закрыта по двум причинам: сначала пришел коронавирус, а теперь у них снег. Предварительно, это затянется на две недели, но мы надеемся, что границу откроют раньше, когда расчистят завал.

По словам собеседницы издания, пока водители вынуждены буквально жить в машинах, а при пересечении границы они в обязательном порядке «пройдут медицинский осмотр, сравнимый с тем, что проводится в аэропортах».

«Возможно, будут задержки по отдельным категориям»

Исполнительный директор НП «Логистика и автоперевозки Татарстана» Сергей Сотников добавляет, что ничего критичного в ограничениях нет, поскольку «простои, которые в целом длятся недолго, связаны со здоровьем граждан».

— Да, с одной стороны есть какие-то перебои на границе. Я скажу так: страна с голоду не умрет, доставка товаров будет. Возможно, будут какие-то задержки по отдельным категориям. Ну неделю-другую потерпим без бананов. С первоочередными товарами проблем нет. Так, чтобы с завтрашнего дня пропала картошка, — такого не будет. Если мы возьмем продукты питания из-за границы, то это в основном фрукты. Стоят машины с оборудованием, строительными материалами, но это не критично, — считает Сергей Сотников.

Представитель Ассоциации международных автомобильных перевозчиков (АСМАП) в Казани Александр Линдваль также считает возможным незначительное сокращение или задержку поставок, однако, по его словам, самое необходимое «точно дойдет до потребителя».

«В магазинах просто не хватает рабочих рук»

Помимо трудностей на границах, еще одним фактором, способным отразиться на поставках, может стать ажиотажный спрос на товары первой необходимости. На этой неделе по всей России отмечается всплеск покупательской активности: люди (то ли из-за новостей о коронавирусе, то ли из-за обвала рубля) закупают впрок туалетную бумагу, крупы и консервы. Отметим, что повышение спроса на отдельные виды товаров подтверждают и в исполкоме Казани.

— Мониторинг магазинов показал, что в отдельных торговых точках действительно отсутствуют некоторые товары первой необходимости. По итогам объездов в торговых точках отмечено частичное отсутствие на полках пшеничной муки, сахарного песка, некоторых круп — гречки и риса. Также не хватает дезинфицирующих средств, — сообщил председатель Комитета потребительского рынка Руслан Фазылянов. — Представлен неполный ассортимент подсолнечного масла, рыбных и мясных консервов. В течение следующего дня, как правило, запасы восполняются.

По словам представителя АСМАП в Казани Александра Линдваля, со стороны перевозчиков в этом отношении никакой паники нет: «Заказывают — привозим».

— Ажиотаж в магазинах довольно выборочный. Я думаю, что он больше подогрет даже не вирусом, а долларом. На мой взгляд, в магазинах просто не хватает рабочих рук на выкладке, на подвозе с баз (они же не могут резко нарастить количество задействованного транспорта, водителей, грузчиков), а спрос на некоторые продукты при этом вырос в разы. Но у нас, повторюсь, никакой паники. Все спокойно, — констатирует Александр Линдваль.

«Нет одного вида макарон, но есть много альтернатив»

В свою очередь исполнительный директор НП «Логистика и автоперевозки Татарстана» Сергей Сотников считает, что сейчас вокруг коронавируса поднимается «совершенно ненужная истерия», которая «подталкивает наших граждан на какие-то необдуманные поступки».

— Ничего сверхъестественного не произошло. Я помню начало 90-х, когда действительно нечего было есть, вот это было действительно серьезно. И то никто с голоду не умер. То, что сейчас происходит, не идет ни в какое сравнение. Когда действительно встала промышленность, продуктов не было, за рубежом не было вообще никаких контрактов… А сейчас, да, может быть, нет одного вида макарон, но есть множество альтернатив. Я не вижу повода для того, чтобы слишком сильно сейчас переживать, — считает Сергей Сотников.

Также с призывом выдохнуть и успокоиться выступила директор ООО «Логистик-АвтоКапитал» Лилия Лобода.

— Не пугайтесь, все будет нормально, грузы передвигаются. Мы сами возим только продукты питания и передвижение грузов подтверждаем. Есть небольшой спад, в частности фруктов и овощей, поскольку закрыты оптовые склады в Москве и Санкт-Петербурге, которые идут на Татарстан, но отгрузки все равно есть, — заверила собеседница «Реального времени».