Список персон

Забегина Татьяна Вениаминовна

Общественные организации
Забегина Татьяна Вениаминовна Фото: Максим Платонов

Общая информация

Родилась в с. Сары-Ассия Сурхандарьинской области Узбекской ССР.

Образование:

1981 г. — юридический факультет Казанского государственного университета (1981 г.).

Трудовая деятельность:

1979 по 1981 гг. — преподаватель техучилища № 7, г. Душанбе.

1981 по 1996 гг. — юрисконсульт, начальник юридического отдела, заместитель генерального директора АО «Киемнер», г. Казань.

С 1996 г. — директор «Эбиволь»

1998 по 2005 гг. — член общественной организации «Ассоциация женщин предпринимателей Республики Татарстан».

С 2002 г. — член Торгово-промышленной палаты РТ, заместитель председателя правления Торгово-промышленной палаты РТ.

2006 по 2010 гг. — член Общественной палаты Республики Татарстан.

2006 по 2011 гг. — волонтер некоммерческого партнерства «Женский кризисный центр „Фатима“.

С 2010 г. — заместитель председателя Общественной палаты Республики Татарстан.

С 2011 г. — учредитель благотворительного фонда „Родники мира“.

Президент благотворительного Фонда „Берег“. Член политического совета республиканского и казанского отделений партии „Единая Россия“. Член-корреспондент Удмуртской Академии наук.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420021, г. Казань, ул. Парижской Коммуны, 20/37
  • Телефон: +7(843) 293-20-00
  • Email: ebivol@mail.ru

Дата последнего обновления: 04.05.2018

Если вы нашли ошибку, напишите нам