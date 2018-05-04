Забегина Татьяна Вениаминовна
Общая информация
Родилась в с. Сары-Ассия Сурхандарьинской области Узбекской ССР.
Образование:
1981 г. — юридический факультет Казанского государственного университета (1981 г.).
Трудовая деятельность:
1979 по 1981 гг. — преподаватель техучилища № 7, г. Душанбе.
1981 по 1996 гг. — юрисконсульт, начальник юридического отдела, заместитель генерального директора АО «Киемнер», г. Казань.
С 1996 г. — директор «Эбиволь»
1998 по 2005 гг. — член общественной организации «Ассоциация женщин предпринимателей Республики Татарстан».
С 2002 г. — член Торгово-промышленной палаты РТ, заместитель председателя правления Торгово-промышленной палаты РТ.
2006 по 2010 гг. — член Общественной палаты Республики Татарстан.
2006 по 2011 гг. — волонтер некоммерческого партнерства «Женский кризисный центр „Фатима“.
С 2010 г. — заместитель председателя Общественной палаты Республики Татарстан.
С 2011 г. — учредитель благотворительного фонда „Родники мира“.
Президент благотворительного Фонда „Берег“. Член политического совета республиканского и казанского отделений партии „Единая Россия“. Член-корреспондент Удмуртской Академии наук.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420021, г. Казань, ул. Парижской Коммуны, 20/37
- Телефон: +7(843) 293-20-00
- Email: ebivol@mail.ru
Дата последнего обновления: 04.05.2018