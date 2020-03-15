«Их нравы»: «Нет спекуляции, эксплуатации и несправедливому заработку»

23-й премьер Турции Неджметтин Эрбакан

Казанский исследователь Булат Ногманов продолжает знакомить читателей «Реального времени» со своими наблюдениями о культуре и истории Турции. Сегодня вашему вниманию предлагается рассказ о Неджметтине Эрбакане.

Немецкий опыт



Как мы уже отмечали ранее, 90-е годы XX столетия ознаменовались в Турции чередой убийств журналистов , общественных потрясений, экономических неурядиц и громких скандалов. Все это усугублялось премьерской чехардой и политической нестабильностью.

На этом фоне заметно усилилось влияние на жизнь турецкого общества религиозных сообществ различного толка и утвердились предпосылки для активизации политического ислама. Если на протяжении 60-х и 70-х годов основными участниками политической жизни были так называемые правые и левые, представленные различными партиями, то после серии государственных переворотов и устоявшегося военного управления с середины 80-х годов начинает активизироваться исламский сектор турецкой политики. Безусловно, одним из основателей и лидеров этого движения является 23-й премьер-министр Турции Неджметтин Эрбакан.

Для начала нужно отметить, что Эрбакан — выпускник Стамбульского технического университета. В одно время с ним в этом вузе учились уже знакомые нам Тургут Озал и Сулейман Демирель, которые также прошли все ступени чиновничьей и политической карьеры от основателя партии до премьер-министра, но, в отличие от Эрбакана, этим двоим судьба уготовила и президентские сроки.

Другим коренным отличием Эрбакана от Озала и Демиреля стало то, что после окончания вуза он стажировался не в США, а в ФРГ, где и защитил докторскую степень. А позже был приглашен в Deutz AG (немецкий производитель газовых и дизельных двигателей), где работал под руководством профессора Шмидта. Того самого, который возглавлял научный центр, позже разрабатывавший двигатели для бундесвера. По возвращении на родину, где он в возрасте 27 лет уже стал доцентом, а чуть позже профессором во все том же Стамбульском техническом университете, Эрбакану очень пригодился немецкий опыт, и в 1956 году он основал первый турецкий моторостроительный завод «Гюмюш Мотор».

Эрбакан — выпускник Стамбульского технического университета. После окончания вуза он стажировался в ФРГ, где и защитил докторскую степень. Фото superhaber.tv

Новая экономическая модель

Проработав на производстве 11 лет, Эрбакан был избран генеральным секретарем Союза торговых палат и товарных бирж Турции. Однако на новой должности он долго не задержался — проработал всего два года. Здесь будущий премьер-министр прославился тем, что защищал интересы представителей зарождающегося анатолийского бизнеса и мелких промышленников.

В 1969 году Эрбакана избирают руководителем Союза, однако правительство, сформированное Партией справедливости, отменяет результаты выборов и Эрбакан уходит в отставку. Тем не менее работа в Союзе становится поворотным моментом в его судьбе. Во-первых, здесь он встречает свою будущую супругу Нермин Саатчиоглу, а во-вторых, с уходом в отставку начинается политическая карьера Эрбакана. Здесь примечательна сформированная им доктрина Движения национального видения, основные принципы которого составили фундамент будущих политических партий, созданных Эрбаканом в различные периоды его длинной политической жизни. «Национальное видение» отстаивает следующую точку зрения:

«Турция в состоянии быстро развиваться при помощи собственных людских и экономических ресурсов, защищая собственные ценности и опираясь на силу, которую черпает из собственной истории».

Будущий премьер-министр прославился тем, что защищал интересы представителей зарождающегося анатолийского бизнеса и мелких промышленников. Фото superhaber.tv

Данная доктрина опирается на три основополагающих принципа:

на справедливый порядок, подразумевающий свободную рыночную экономику, где отсутствуют процентные взаимоотношения. Отрицается положение, что деньги могут покупаться и продаваться и иметь качества, свойственные товару, так как в этом случае нарушается справедливость и сильный становится еще более сильным; на реальную экономику, основанную на производстве и на кооперативных взаимоотношениях. Здесь подразумевается предоставление кооперативам беспроцентных государственных кредитов; на понятие права, которое выступает против несправедливого заработка и против экономики, которая зиждется на эксплуатации.

Именно с такой нестандартной и необычной для того времени экономической моделью Эрбакан вступает в хищное поле турецкой политики конца 60-х — начала 70-х годов прошлого столетия. Однако первый блин оказывается комом. Он делает попытку пройти в парламент от партии справедливости, но его кандидатура была отметена предусмотрительным Демирелем еще на стадии кандидатства в кандидаты.

Очень быстро поняв реалии турецкой политической жизни, Эрбакан решает создать собственную политическую структуру, которой стала Партия национального порядка.

Продолжение следует

