«Построить дом, организовать быт и после этого понять, что не готов так жить? Это безответственно»

Сильвия Гоманова об экопоселениях нового типа

«В какой-то момент развития экопоселения неизбежно наступает точка бифуркации, когда первоначальные идеи перестают работать и необходимо пересмотреть цели и задачи. Часто в этот момент происходит наибольший отток жителей и появление новых членов. Поселение либо начинает развиваться, либо разваливается. Думаю, его устойчивость определяет качество прохождения именно этого этапа», — рассуждает социолог Сильвия Гоманова. В колонке, написанной для «Реального времени», она рассказала, как меняются поселения в России, что мотивирует вчерашних горожан с высшим образованием переезжать «на землю» и почему нужно очень хорошо подумать, прежде чем самому решиться на такой шаг.

В начале — состояние эйфории и борьбы за идею



В России нет единой базы, которая собирает и формирует статистические данные о количестве экопоселений, но, по некоторым оценкам, на сегодня их больше 350 (некоторые говорят о 450—500), из них в Татарстане — от 7 до 14. Впрочем, сейчас не наблюдается такого значительного роста их количества, как, например, в 2000-е годы. В то же время внутренняя работа экопоселений очень заметна.

Реальные причины переезда «на землю» заключаются в сохранении и поддержании здоровья, неприятии ценностей общества потребления, желании воспитывать детей в экологически и социально благоприятных условиях и т.д. Данные исследований показывают, что религиозные предпочтения основой создания поселений нового типа не являются. Группа социально активных людей, которая составляет основу поселения, может сейчас состоять как из представителей новых религиозных движений, так и из тех, кто вообще не знаком с этим понятием. Существуют примеры, когда поселение в целом идентифицирует себя как «родовое поселение», но некоторые его члены не называют свой участок родовым поместьем. И наоборот — поселение идентифицирует себя как «экопоселение», а люди в нем строят родовые поместья.

Как развивается экопоселение? Здесь есть определенная внутренняя динамика, последовательность этапов его создания. Первый этап — это оформление инициативной группы, которая решила переехать на землю. Далее все зависит от идей, которые заложены в создание поселения, и людей, которые его наполняют и строят. На первых этапах — этапах инициативной группы, оформления, строительства — большой вклад вносит состояние эйфории и борьбы за идею.

Фото poselenia.ru

В России нет единой базы, которая собирает и формирует статистические данные о количестве экопоселений, но, по некоторым оценкам, на сегодня их больше 350, из них в Татарстане — от 7 до 14

Далее неизбежно наступает точка бифуркации, когда первоначальные идеи перестают работать и необходимо пересмотреть цели и задачи. Часто в этот момент происходит наибольший отток жителей и появление новых членов. Поселение либо начинает развиваться, либо разваливается. Думаю, качество прохождения именно этого этапа и определяет устойчивость поселения. Эксперт по экопоселениям и идейным сообществам Даяна Кристиан считает, что успешность обеспечивается четким определением образа, целей и задач до переезда на землю. Действительно, первоначальная определенность помогает легче пройти сложный этап перестройки с меньшими потерями, но не отменяет его.

Бывший горожанин с высшим образованием

Если перед вами экопоселенец, то, скорее всего, у него есть высшее образование и он бывший горожанин. Некоторые эксперты выделяют чувство собственной исключительности и «городской индивидуализм» на начальных этапах создания и построения сообщества, которые, по их мнению, чаще всего преобразовываются в уверенность, упорство и большую коллективность. В целом, житель экопоселения — это, как правило, творческий, смелый, ответственный, доброжелательный, любознательный, консервативный, самоуверенный, обладающий высокой социальной активностью человек.

Иногда творческая самореализация становится источником дополнительных доходов для поселенцев — музыкантов, художников, ученых и т.д. (удаленная профессиональная самореализация — одна из характеристик «электронных коттеджей» в трудах американского футуролога Элвина Тоффлера). Она может проявляться в том числе в организации поселенческой среды и личных территорий, в постройке собственных домов.

Так как переезжают на землю в основном горожане, то им приходится изучать практики сельской жизни в области не только материальной, но и духовной культуры. Исторический анализ способствовал в том числе появлению различных внутренних органов самоуправления, таких как вече или сход. Многие учатся жить на земле с нуля, поэтому учитывают все возможные практики.

Фото rg.ru

Житель экопоселения — это, как правило, творческий, смелый, ответственный, доброжелательный, любознательный, консервативный, самоуверенный, обладающий высокой социальной активностью человек

Чаще всего поселенцы придерживаются принципов правильного питания. Есть те, кто не употребляет мяса, практикует веганство, вегетарианство, сыроедение. Многие из участников исследований объясняют отказ от употребления мясной продукции ее низким качеством. В самих поселениях повсеместно практикуется органическое земледелие.

Может создаться впечатление о закрытости этих сообществ, но это связано с негативным опытом их общения с журналистами, которые перевирали полученные данные и формировали негативный образ поселений. В моем случае на начальных этапах исследования это представляло некоторые сложности в сборе эмпирических данных. При этом во всех семьях приглашали за стол, угощали чаем и различными продуктами местного производства.

Экопоселения — это своеобразный конгломерат традиционности и современности. Абсолютной архаикой нельзя назвать ни одно поселение, потому что их представители — современные люди, которые пользуются благами цивилизации (мобильными телефонами, компьютерами, интернетом, стиральными машинами и т.д.) и в 99% случаев являются высокообразованными людьми. Во многих экопоселениях используются современные экотехнологии: солнечные батареи, ветрогенераторы. Частично это является вынужденной мерой, в то же время переход на нетрадиционные способы получения энергии затруднен высокой стоимостью таких установок. Можно отметить и научные изыскания некоторых представителей экопоселений. Но и абсолютно инновационными проектами их назвать тоже нельзя.

Просто переехать не получится

С точки зрения экономической эффективности в краткосрочной перспективе более выгодны города. Но на длительной временной дистанции возрождение российской глубинки и устойчивое развитие сельских территорий экопоселений должны быть интересны государству. Правда, пока экопоселения слишком малочисленны, чтобы представлять для него устойчивый интерес.

Фото green3green.livejournal.com

С точки зрения экономической эффективности в краткосрочной перспективе более выгодны города. Но на длительной временной дистанции возрождение российской глубинки и устойчивое развитие сельских территорий экопоселений должны быть интересны государству

Многие экологические инициативы и цели только начинают реализовываться в России, и в настоящее время мы наблюдаем переломный момент в движении экопоселений. Они начинают активно развиваться не в количественном отношении, а в качественном. Жители экопоселений сами проводят исследования, научно-практические конференции, экофестивали, форумы.

Что посоветовать тем, кто задумался переезжать в экопоселение? Сначала нужно обязательно изучить информацию о существующих поселениях, посетить какие-то из них в специально организованные гостевые дни, задать их жителям интересующие вопросы. Во многих поселениях существует возможность эко- или агротуризма, можно пожить в какой-то семье или в гостевых домах.

Просто переехать не получится: чаще всего в поселениях существует процедура приема новых членов, которая помогает сохранить благоприятную социальную среду внутри него и ограждает от спонтанных решений новых кандидатов. Построить дом, организовать быт и после этого понять, что ты не готов так жить, — это по меньшей мере безответственно и влечет за собой серьезные материальные потери.



Сильвия Гоманова