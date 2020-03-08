«Индустрия развлечений, связанных с животными, уйдет в прошлое первой»

Динара Агеева о зоозащите в России

«Клеточное содержание животных практикуется почти во всех индустриях эксплуатации. Для любого живого существа насильственное обездвиживание — это пытка. Можно вспомнить свое состояние, когда вы застревали в лифте хотя бы на 2 часа. Человек уже начинает метаться, ему становится плохо, а животные проводят так всю свою жизнь. При этом некоторые даже пошевелиться не могут», — отмечает зоозащитница, председатель общественной организации «Голоса за животных» Динара Агеева. В интервью «Реальному времени» она рассказала о стереотипе восприятия фауны в качестве ресурса, обращении с братьями меньшими в цирках, детях-живодерах и о том, что, помимо запретов, может прекратить эксплуатацию животных.

«Организация кровавых развлечений — достаточно прибыльное дело»



— Последнее время активно обсуждалось принятие закона о вольерной охоте. Что вы скажете на этот счет?

— Это регресс. В целом общество меняется, нравственные ориентиры и, соответственно, отношение к животным становятся более этичными, под давлением общественного мнения совершенствуется законодательство в защиту животных. Это прогресс, а закон о вольерной охоте — шаг назад.

И причиной принятия такого закона является сильное лобби: интересы охотников, облеченных властью, и бизнеса, поскольку организация такого рода кровавых развлечений — достаточно прибыльное дело. Но движение за права животных в России растет, сознательная и активная часть общества не будет мириться с варварскими законами, не будет молчать, и рано или поздно власть будет вынуждена отменить этот акт. Тем более что и среди представителей власти у нас все больше единомышленников.

— Как это получилось? Общественное мнение повлияло?

— Какого-то сильного лобби во власти у нас нет, но небольшая поддержка есть. И политики будут поддерживать нас по разным причинам.

Во-первых, это может быть популизм, когда политик понимает, что настроение общества на стороне животных, и он будет это использовать, чтобы набрать политические очки. Второе — надо учитывать, что депутаты тоже люди, они могут любить животных и сострадать им и, соответственно, выступать в их защиту. Это могут быть и экономические интересы, когда развитие этичного бизнеса более выгодно, чем устаревшие модели индустрии эксплуатации животных. Это и стремление решить экологические проблемы, например, негативного влияния животноводства и звероводства на окружающую среду. Ну и вопрос престижа государства, поскольку в современном цивилизованном обществе жестокость к животным считается неприемлемой. Грамотный политик должен учитывать все эти факторы.

Фото ohotniki.ru

В целом общество меняется, нравственные ориентиры и, соответственно, отношение к животным становятся более этичными, под давлением общественного мнения совершенствуется законодательство в защиту животных. Это прогресс, а закон о вольерной охоте — шаг назад

— Кто эти политики в России, которые активно содействуют экодвижению и зоозащитникам?

— Я бы не сказала, что есть политики, которые прямо на 100 процентов поддерживают наше движение. Но есть те, кто поддерживает нас по тем или иным вопросам. Например, Владимир Бурматов, председатель комитета Государственной думы РФ по экологии и охране окружающей среды, который внес немалый вклад в принятие федерального закона «Об ответственном обращении с животными». Это депутаты Госдумы Олег Лебедев от КПРФ и Олег Шеин от «Справедливой России». Региональные депутаты Ленинградской области, выступающие против использования животных в индустрии развлечений: Алексей Игонин, Валерия Коваленко. И другие.

«Люди тысячелетиями жестоко использовали животных, такое восприятие быстро не изменится»

— Лояльность к зоозащитникам в обществе постепенно растет? Какая его часть выступает сейчас на вашей стороне?

— Все зависит от проблемы. Например, больше всего людей волнует жестокость к животным-компаньонам (кошкам и собакам), что неудивительно — они для многих являются друзьями, членами семьи. К ним эмпатия выше всего. Растет и интерес к проблеме эксплуатации животных, особенно в цирках, дельфинариях.

Но если взять в целом отношение ко всем животным без исключения, то тут процесс осознания идет постепенно. Люди тысячелетиями жестоко использовали животных и воспринимали их как ресурс. Такое восприятие глубоко заложено и поэтому быстро не изменится. На протяжении становления человеческой цивилизации в защиту животных высказывались какие-то отдельные личности (до нас дошли слова только известных гуманистов), но с прошлого века движение за права других существ стало носить массовый характер, и произошел большой рывок вперед. Сыграл свою роль и научно-технический прогресс, который дал хорошую альтернативу всем формам эксплуатации животных.

Я пришла в движение более 10 лет назад и могу сравнить ситуацию тогда и сейчас, оценить все происходящие изменения. То, что я вижу сейчас, сильно отличается от начала 2010-х. Возьмем медиапространство (СМИ, социальные сети) — все больше публикаций и комментариев в защиту животных, даже в политических пабликах.

— В период обсуждения поправок к Конституции РФ предлагалось прописать в ней необходимость ответственного обращения с животными. Как вы считаете, это необходимая и достаточная мера?

— Это может послужить основой для дальнейшего развития законодательства в защиту животных. Но если говорить в целом, то признание прав животных, закрепленных в Конституции, должно нести в себе запрет на все формы их эксплуатации.

У нас еще с правами человека не все в порядке. Но одно другому не мешает, защита прав и людей, и животных может идти одновременно. В конце концов, животные не виноваты, что хомо сапиенсы не могут найти общий язык между собой и постоянно нарушают права друг друга. Но в любом случае думаю, что эта поправка о животных будет на пользу.

Фото Олега Тихонова

Больше всего людей волнует жестокость к животным-компаньонам (кошкам и собакам), что неудивительно — они для многих являются друзьями, членами семьи. К ним эмпатия выше всего

«Мы предполагаем, что индустрия развлечений, связанных с животными, уйдет в прошлое первой»

— Полный запрет эксплуатации животных — что это значит?

— Я бы сказала точнее — не запрет, а прекращение эксплуатации ради еды, одежды, опытов, развлечений. Потому что запрет (на законодательном уровне) — это лишь один из способов, чтобы прекратить эксплуатацию. Помимо него, есть также рынок, этика, сознательность, здоровье человека, экология. Например, есть предположение, что самая масштабная индустрия насилия над животными, животноводство, падет не по причине сострадания к животным, а по экологическим и экономическим факторам. Мы все это учитываем в своей работе и используем любые пути решения проблемы, кроме, конечно, насильственных и нарушающих закон.

— Правда о современном отношении к животным достаточно тяжела. Можно не снимать фильмы ужасов, а просто делать каждый день тысячи часов документальных материалов с реальными съемками со скотобоен, из медицинских лабораторий, цирков и т. д. Расскажите о нескольких фактах, которые заставят нас задуматься о том, что мы едим, куда и зачем ходим, за что платим.

— Вначале хотелось бы задаться вопросом: по каким причинам мы считаем недопустимым и аморальным мучить и убивать людей? Наверное, потому, что мы знаем, что представители нашего биологического вида могут страдать. Но ведь представители других видов при наличии мозга и центральной нервной системы тоже могут чувствовать и испытывать страдания как физического, так и психологического характера. Им точно так же может быть страшно, они так же стремятся к свободе. Поэтому имеем ли мы моральное право причинять им боль?

Я не говорю о случаях самозащиты при нападении каких-то животных на человека. Здесь понятно, что допустимо пойти на крайние меры. Сейчас мы говорим о том, что не является жизненно необходимым. Вот эксплуатация животных как раз и не является таковой в современном мире.

Теперь можно рассказать, каким страданиям подвергают животных ради получения еды, одежды, для экспериментов и развлечений. Информация об изнанке индустрии развлечений на животных (цирки, дельфинарии, зоопарки) становится все более общедоступной. Мы предполагаем, что эта индустрия уйдет в прошлое первой. Некоторые уже считают неприличным ходить в цирки с животными, зоопарки, дельфинарии.

Фото abnews.ru

Информация об изнанке индустрии развлечений на животных (цирки, дельфинарии, зоопарки) становится все более общедоступной. Мы предполагаем, что эта индустрия уйдет в прошлое первой

Методы дрессуры животных основаны на насилии, это воздействие голодом и болью. Проведенное нами расследование в «Цирке на Фонтанке» в Санкт-Петербурге несколько лет назад и последующее обнародование фактов мы считаем началом конца цирков с животными в нашей стране. Наша активистка (на тот момент мы были частью Центра защиты прав животных «Вита») устроилась в этот цирк уборщицей и снимала на скрытую камеру происходящее за кулисами, в том числе как животных бьют во время дрессуры.

Но не менее страшным для животных является насильственное обездвиживание, пребывание в очень маленьком замкнутом пространстве в клетке. Вообще, это клеточное содержание животных практикуется почти во всех индустриях эксплуатации. Для любого живого существа насильственное обездвиживание — это пытка. Представьте себя на месте животного в клетке. Можно вспомнить свое состояние, когда вы застревали в лифте хотя бы на 2 часа. Человек уже начинает метаться, ему становится плохо, а животные так проводят всю свою жизнь.

При этом некоторые животные даже пошевелиться не могут, как, например, курицы на промышленных фермах. Птицы содержатся в настолько маленьких клетках, что не могут расправить даже крылья. На каждую птицу приходится площадь размером чуть меньше одного альбомного листа. Свиньи выращиваются в станках, где не могут даже встать. Это сделано для того, чтобы они накапливали больше жира. Молочные коровы находятся на цепном содержании. Мы были на таких фермах в Ленинградской области, где корова всю свою жизнь стоит на одном месте. Она даже вокруг своей оси повернуться не может. Все, что ей доступно — это лечь, встать и потоптаться на месте.

Животных навсегда лишают солнечного света, неба, свежего воздуха, возможности реализовывать свои естественные потребности. 70 миллиардов животных на планете убивают каждый год ради еды. Реклама молока показывает нам счастливых коров, которые пасутся на лугах, но в таких условиях живут единицы. Это в основном частные хозяйства. Все остальные коровы — фактически узники, которые лишены всего того, для чего стоит жить любому живому существу.

Человек, как я уже сказала, жалеет прежде всего животных-компаньонов — кошек и собак, диких животных, но у него меньше сострадания в отношении других существ, которых он с детства привык воспринимать как ресурс, как мясо, одежду. Вместе с тем люди понимают, что по большому счету корова, курица или свинья мало чем отличаются от кошки или собаки и даже от самого человека. Если на наших глазах кто-то начнет мучить овечку или поросенка, то у любого нормального человека, у которого есть хотя бы капля способности сопереживать другому, это вызовет протест. Но при этом человек идет и спокойно покупает в магазине куски тела этого животного. Здесь срабатывают устоявшиеся принципы восприятия животных.

Фото masha-truffle.ru

В Евросоюзе запрещено не только тестировать косметику на животных, но и даже продавать такую

Мы считаем, что люди участвуют в насилии над животными как заказчики не потому, что они жестокие и равнодушные. Они просто не проинформированы. Как раз задача нашей организации — это просвещение, донесение информации о том, как изнутри существуют индустрии эксплуатации животных, и о том, что можно жить, не причиняя больших страданий другим.

«В Евросоюзе запрещено не только тестировать косметику на животных, но и продавать такую»

— Здесь можно вспомнить, что психологи говорят о том, что если ребенку в детстве нравится мучить животных, то в будущем он может стать домашним тираном или маньяком.

— Да, мы в свое время изучали проблему детской жестокости к животным. Ребенок в ранний период может отрывать бабочкам крылышки, дергать кошку за хвост — так он изучает мир. Он все разбирает, открывает. Ему интересно, как это работает. Дети в более старшем возрасте, которые причиняют боль живым существам осознанно, делают это по разным причинам: врожденные отклонения в психике или приобретенные отклонения ввиду сильных психологических травм.

В США проводились масштабные исследования, которые показали, что дети-живодеры зачастую сами являются жертвами насилия либо видят насилие дома — например, как отец избивает мать. И они пытаются компенсировать эту боль путем причинения страданий более слабому существу. Бывает, что подростки совершают насилие в отношении животных в целях самоутверждения. Но тут опять вопрос, все ли нормально с их психикой.

Психологи говорят, что отсутствие эмпатии — это тоже некое отклонение. У психически здорового человека чувство эмпатии должно быть. Он должен уметь поставить себя на место другого, кем бы этот другой ни был, человеком или представителем другого биологического вида.

— Какие российские фильмы о защите животных посоветуете посмотреть?

— Есть прекрасный фильм «Гамбургер без прикрас» Центра защиты прав животных «Вита». Благодаря ему очень многие люди задумались о проблеме и приняли решение перейти на вегетарианство. Очень классный фильм того же центра «Вита» «Цирк — иллюзия любви». «Рожденные свободными» — о проблеме морских животных и дельфинариях. «Подопытная парадигма», посвященный экспериментам над животными.

Фото youtube.com

Психологи говорят, что отсутствие эмпатии — это тоже некое отклонение. У психически здорового человека чувство эмпатии должно быть. Он должен уметь поставить себя на место другого, кем бы этот другой ни был, человеком или представителем другого биологического вида

— Какие эксперименты ставят над животными? Кто занимается тестированием препаратов на животных?

— Эксперименты в сфере производства косметики и бытовой химии ставятся, чтобы определить, насколько безопасен тот или иной продукт для людей. У нас в стране с 2010 года компаниям дано право не тестировать на животных свою продукцию. А в Евросоюзе запрещено не только тестировать косметику на животных, но и даже продавать такую.

Основная часть подопытных животных используется в научных, медицинских исследованиях при испытании лекарств и новых методов лечения. Существуют также военные (разработка новых видов оружия), космические, студенческие и другие исследования. Притом что и в этой сфере существует множество гуманных альтернатив, применение которых в некоторых странах уже закреплено законодательно. Я уверена, аналогично будет и в России.

