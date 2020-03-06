Как коронавирус подрывает большой спорт. Под вопросом ЧМ по хоккею, Олимпиада в Токио и футбольный Евро

Россия может стать спасательным кругом для мирового хоккея

Фото: Максим Платонов

Большой спорт как явление, притягивающее массы людей, ожидаемо оказался одной из самых пострадавших от эпидемии коронавируса отраслей мирового энтертейнмента. И судя по последним событиям, в ближайшее время мы можем лишиться массового спорта как живого зрелища — отмены и переносы масштабных соревнований происходят все чаще. «Реальное время» рассказывает, какие крупные спортивные форумы находятся под угрозой отмены и почему Россия может стать «спасительным ковчегом» для мирового хоккея.

Летние ОИ могут стать зимними. Японцы готовы пойти на крайние меры

Пожалуй, самой шокирующей для любителей спорта информацией, появившейся за последнюю неделю, стало заявление японских властей о том, что в Стране восходящего солнца всерьез рассматривают вариант с переносом летних Олимпийских игр в Токио на конец года. И это в лучшем случае.

По сообщению японского министра по делам Олимпиады Сэйко Хасимото, соглашение Японии и МОК предусматривает возможность переноса даты проведения Игр. По плану ОИ-2020 должны пройти с 24 июля по 9 августа. Тестовые соревнования в Японии уже были отменены из-за угрозы распространения болезни.

«Контракт предусматривает проведение Игр в 2020 году. Это может быть истолковано как разрешение на отсрочку», — сказала Хасимото, выступая в японском парламенте.

Таким образом, мы можем стать свидетелями двойной исторической оказии: впервые два крупнейших летних спортивных форума могут пройти зимой — «первопроходцем», напомним, стал чемпионат мира по футболу в Катаре, который должен пройти в ноябре — декабре 2022 года. Летняя же Олимпиада последний раз проходила зимой еще в середине прошлого века: это были XVI Олимпийские игры в Мельбурне (22 ноября — 8 декабря 1956 года).

По сообщению японского министра по делам Олимпиады Сэйко Хасимото, соглашение Японии и МОК предусматривает возможность переноса даты проведения Игр. Фото Toshifumi Kitamura / Agência O Globo

ЧМ по хоккею: отменять или ждать помощи от России

Из крупных международных соревнований, что ближе по времени, под угрозой отмены находится чемпионат мира по хоккею, который должен пройти в Швейцарии в мае.

Швейцария граничит с Италией, главным очагом коронавируса в Европе, где эпидемия уже приобрела масштабы чрезвычайной ситуации. Число зараженных в альпийской стране на 4 марта составило 54 человека, диагноз 39 из них подтвержден лабораторно.

Власти Швейцарии временно запретили массовые (численностью более 1000 человек) мероприятия, а местное хоккейное первенство NLA уже приостановлено — там доиграли регулярный чемпионат, но плей-офф так и не начали, что только подтверждает решимость местных властей жертвовать спортом ради безопасности населения.

Международная федерация хоккея (IIHF), в свою очередь, и сама готова осуществить самоотвод. Федерация уже отменила семь международных турниров по хоккею (в основном юношеские и женские) и, судя по всему, тоже не намерена жертвовать репутацией и подвергать угрозе жизни людей ради проведения очередного чемпионата мира.

На сегодня мы услышали от хоккейных и швейцарских чиновников следующие варианты: либо может быть сокращен состав участников чемпионата мира — 2020, либо главный турнир года и вовсе будет отменен. Об этом заявил вице-президент ИИХФ Калерво Куммола.

— Мы готовы исключить несколько сборных из числа участниц чемпионата мира и провести турнир в сокращенном формате. Кроме того, медицинский комитет Международной федерации хоккея предложил перенести или совсем отменить все мартовские соревнования под эгидой IIHF, — цитирует Куммолу Ilta-Sanomat.

«Конечно, будет неприятно, если чемпионат мира придется отменить, но здоровье прежде всего», — сказал Калерво Куммола. Фото ts.fi

— Чемпионат мира среди мужчин будет отменен, если Швейцария решит продлить запрет на матчи со зрителями после середины марта. Тогда мы ничего не сможем поделать с решением Швейцарии. Конечно, будет неприятно, если чемпионат мира придется отменить, но здоровье прежде всего. Конечно, мы надеемся, что эта болезнь в ближайшее время будет остановлена, — сказал Калерво Куммола. Следом он заверил, что ни о каком переносе ЧМ речи не идет, так как у организаторов на это уже нет времени.

Однако по другой информации, IIHF рассматривает такой сценарий, при котором ЧМ будет перенесен в Россию как наиболее безопасную страну. Давний друг российского хоккея, а по совместительству и президента РФ Владимира Путина Рене Фазель высказал предположение, что чемпионат может переехать в город-курорт Сочи.

— Не так много стран, в которые мы можем перенести турнир. Это очень сложно, но, вероятно, будет возможность перенести его в Сочи. Также есть вариант с Белоруссией, — заявил Фазель ТАСС. — Сейчас мы начинаем изучать различные варианты решения проблемы. Мы обсуждали с ФХР, можем ли мы провести в чемпионат в Сочи, но я вам не могу ничего сказать до 15 марта.

Судя по всему, ИИХФ ждет середины марта, чтобы оттолкнуться от действий швейцарских властей. Если местный чемпионат возобновят (запрет на массовые мероприятия действует до 15 марта), то будет прорабатываться оптимальный вариант с проведением турнира на своем месте. Если же в стране-хозяйке все останется по-прежнему, то Россия вполне может прийти на помощь.

В Олимпийском парке Сочи есть вся необходимая инфраструктура — здесь сразу две арены высокого уровня («Большой» и «Шайба»), соответственно, две группы смогут проводить матчи параллельно. Другой вопрос, нужны ли в России гости (болельщики) из стран-очагов эпидемии.

Президент «Серии А» Паоло Даль Пино с подачи министра спорта Винченцо Спадафоры объявил о решении отложить проведение и четырех других матчей 26-го тура. Фото ANSA

Италия без большого футбола — трагедия национального масштаба. Евро-2020 под вопросом?

Наиболее пострадавшей от коронавируса стран в Европе стала уже вышеназванная Италия. По последним данным, на Апеннинах заразились более 3 тысяч человек, 107 человек скончались.

Каждый, кто хоть немного слышал об этой стране, в курсе, что футбол здесь — вторая религия. И именно «Серия А» едва ли не первой пошла на решительные шаги и жертвы в целях противодействия распространению болезни. Сначала это были точечные решения о проведении матчей без зрителей или о переносе крупных матчей на более поздний срок. Перенесли, например, центральную игру 26-го тура между «Ювентусом» и «Интером». Предполагаемая дата доигровки — 13 мая, поскольку «Ювентус» и «Интер» выступают в еврокубках, и предполагается, что клубы станут участниками полуфиналов Лиги чемпионов и Лиги Европы соответственно.

А в прошлую субботу президент «Серии А» Паоло Даль Пино с подачи министра спорта Винченцо Спадафоры объявил о решении отложить проведение и четырех других матчей 26-го тура. Перенесенными оказались игры в Милане, Парме, Реджо-Эмилии и Удине. Встречи перенесли в тех регионах, где правительство Италии ранее ввело меры, ограничивающие проведение мероприятий с большим числом участников.

Ну а совсем уж не размениваться по мелочам в Италии решили буквально вчера: правительство приняло декрет, предусматривающий проведение массовых мероприятий в стране без зрителей аж до 3 апреля. Это относится ко всем регионам, включая те, где распространение инфекции не носило масштабного характера.

В связи с этими событиями под большим вопросом оказывается проведение и самого масштабного европейского спортивного события будущего лета — чемпионата Европы по футболу. Напомним, что несколько матчей Евро-2020 должны пройти в столице Италии Риме. За всю историю проведения этого турнира (с 1960 года) его пока что не отменяли ни разу.



Еще одной жертвой эпидемии в Италии стал матч теннисного Кубка Дэвиса между Италией и Южной Кореей, который должен пройти в Кальяри. Он тоже пройдет без зрителей в соответствии с декретом правительства Италии. Всем болельщикам, приобретшим билеты, вернут деньги.

«Этим символическим жестом мы хотим выразить поддержку и подбодрить китайский народ, особенно в Ухане, а также в других странах, страдающих от коронавируса», — заявил директор Ла Лиги по бизнесу и развитию Оскар Майо. Фото e-camara.com

Спорт консолидируется в борьбе против коронавируса

Помимо жестких предупредительных мер в Италии, в европейском футболе есть и другие впечатляющие примеры проникновения эпидемии в мировой спорт. В юношеской Лиге чемпионов вместо традиционных рукопожатий футболисты стукаются локтями. В шотландской Премьер-лиге уже издан официальный запрет на рукопожатия во время футбольных матчей.

Испанская Ла Лига постаралась поддержать Китай, объявив, что подарит Уханю, городу-очагу коронавируса, пять тонн дезинфицирующего геля для борьбы с инфекцией.

— Этим символическим жестом мы хотим выразить поддержку и подбодрить китайский народ, особенно в Ухане, а также в других странах, страдающих от коронавируса, — заявил директор Ла Лиги по бизнесу и развитию Оскар Майо.

Задумываются о том, что делать с переполненными аренами, и за океаном. В Национальной хоккейной лиге уже озаботились ограничительными мерами при проведении грядущего Кубке Стэнли. По словам комиссара НХЛ Гэри Беттмэна, лига уже запретила своим сотрудникам совершать зарубежные деловые поездки. Те же, кто совершает личные поездки в страны, затронутые вирусом, должны оставаться на карантине в течение двух недель после возвращения.

И это лишь верхушка айсберга под названием «коронавирус», ломающего систему мирового спорта. Сегодня мы, по сути, впервые становимся свидетелями того, как мировой спорт отступает перед неспортивными факторами (за исключением войн), оставляющими миллионы людей без любимого зрелища.