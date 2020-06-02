Как казанский предприниматель строит и дарит коттеджи на фоне коронакризиса

«Мы не ощущаем кризис. У нас все стабильно»: маленькая история одного отдельно взятого успеха в выжившей сфере бизнеса

Фото: предоставлено Рамисом Хуснутдиновым

Можно ли построить дом из кирпича площадью 80 кв. метров за 700 тысяч рублей? Казанский предприниматель Рамис Хуснутдинов уверяет, что это вполне реально, причем задача по силам любому желающему. Несмотря на неопределенность и кризис в экономике, бизнесмен закрыл в мае четыре новых договора на возведение загородного жилья и активно продолжает свой проект. Построенный им собственноручно дом он обещает разыграть и подарить одному из своих подписчиков в соцсетях — в том числе на собственном канале Kreepost. Подробнее о «коттеджном стартапе» — в интервью Хуснутдинова «Реальному времени».

«Нам не страшен коронавирус — мы к нему готовимся и планируем зарабатывать»

— Ощутил ли ваш строительный бизнес влияние кризиса и пандемии?

— В целом мы ничего не почувствовали. Единственное, у нас заметно выросли продажи домов. Во-первых, клиенты стали чаще их покупать на фоне роста курса доллара и опасений, связанных с возможным обвалом рубля. В момент роста валюты мы увидели резкий скачок покупательской активности. Во-вторых, люди начали скупать дома, когда начался коронавирус и ввели режим самоизоляции — многие устали жить в квартирах. Все дома, которые были выставлены у нас на продажу, мы реализовали в течение двух месяцев.

— То есть вы на своем примере подтвердили недавние исследования рынка недвижимости, которые единогласно указывают на то, что покупательский интерес примерно с марта начал крениться в сторону загородной недвижимости.

— Все верно.

— А как вы думаете, этот тренд еще долго будет сохраняться?

— На мой взгляд, на рынке ожидается спад, который достигнет своего максимума осенью. Я имею в виду всю недвижимость, так как многие сейчас столкнулись с серьезными последствиями кризиса, в том числе безработицей. Но в любом случае дома будут покупать чаще, то есть такая тенденция сохранится.

Во-первых, клиенты стали чаще их покупать на фоне роста курса доллара и опасений, связанных с возможным обвалом рубля. В момент роста валюты мы увидели резкий скачок покупательской активности. Во-вторых, люди начали скупать дома, когда начался коронавирус и ввели режим самоизоляции — многие устали жить в квартирах

— В начале пандемии, когда начали закрываться границы между странами и регионами, мы опросили перевозчиков. Некоторые из них сообщили о возможных перебоях в поставках стройматериалов из-за введенных ограничений. У вас не возникло проблем в связи с этим?

— На нас это никак не отразилось. Объясню почему: кирпич, утеплитель, бетон — все это производится в Татарстане. Арматура есть в достаточном количестве, кровельные материалы обкатываются здесь, с пиломатериалами тоже никаких проблем. Так что для нас никаких негативных последствий не было.

— Помимо этого, вся строительная отрасль республики замерла где-то на неделю — до указа Рустама Минниханова, позволяющего стройкам работать. Что происходило с вами в этот период?

— Такой эпизод действительно был, и мы эту неделю не работали. Была некоторая неопределенность, но паники точно не было.

— Многие предприниматели, обжегшись на коронакризисе, строят сейчас антикризисные планы и спешно трансформируют свой бизнес, осознав, что катастрофа может наступить в любой момент и иногда ее просто невозможно спрогнозировать. А вы как-то меняетесь?

— Да, мы диверсифицировали свой бизнес. Очень много внимания сейчас уделяем работе в онлайне. В целом мы чувствуем себя достаточно уверенно: нам не страшен коронавирус, наоборот, мы к нему готовимся. Мы готовимся к осенней вспышке и, более того, планируем зарабатывать в этот период.

Любой житель Казани может обменять однокомнатную квартиру на дом с участком, плюс использовать при этом материнский капитал. Спрос никуда не исчез — он просто перешел в более дешевый сегмент

Если мы раньше строили дома, к примеру, за 5,5 млн рублей, то сейчас мы запустили программу по обмену квартиры в Казани на дом, который стоит вместе с землей 3,7 млн рублей. То есть любой житель Казани может обменять однокомнатную квартиру на дом с участком, плюс использовать при этом материнский капитал. Спрос никуда не исчез — он просто перешел в более дешевый сегмент. В кризисный момент главное — найти свой рынок, свой сегмент и своего клиента.

Вторая жизнь б/у материалов



— Рамис, дом за 700 тысяч рублей — это что-то из области фантастики. Из чего вы собрались его строить?

— Из кирпича. Сейчас объясню технологию. Этими советами, кстати, могут пользоваться все. Нужно только время, чтобы прошерстить интернет. Почему у меня доставка бесплатная? Я размещаю несколько объявлений о том, что оказываю услуги по грузоперевозкам. И люди начинают мне звонить. Предварительно я купил 10 сим-карт, потому что, по правилам Avito, на один телефон можно давать только одно объявление. Дополнительно я обзвонил друзей, знакомых, компании, которые пользуются грузоперевозками. У меня есть водитель, которого я тоже нашел по объявлению, я ему скидываю заказы как диспетчер. С каждой заявки он 200 рублей направляет в мой виртуальный кошелек. В день бывает от одного до трех заказов, в месяц накапливается 10—15 тыс. рублей.

— Хорошо, а стройматериалы?



— Существенную часть строительного бюджета «съедают» стеклопакеты. В нашем доме площадью 80 кв. м на окна понадобится около 100 тысяч рублей. Вы не представляете, сколько окон — на производстве или у людей, которые не подошли: замерщик ошибся, цвет не устраивает и т. д. Они новые, их полно на Avito. Весь комплект на дом можно купить за одну тысячу рублей или вообще их отдают бесплатно на самовывоз. А наш коттедж мы начнем строить под размеры этих окон.



Кирпичи приобретаются по той же схеме, что и окна. В интернете полно объявлений о том, что люди отдают их даром: делают ремонт дома, переносят перегородки, у кого-то просто лишние остались. Их же надо вывезти, а арендовать «Газель», которая стоит 1,2 тыс. на два часа минимум — намного дороже, чем просто выкинуть. Партию по 100—300 штук найти легко.

Вы не представляете, сколько окон — на производстве или у людей, которые не подошли: замерщик ошибся, цвет не устраивает и т. д. Они новые, их полно на Avito

Утеплитель, эковату, производит наша компания из вторсырья. Эковата очень качественный материал, считается одним из лучших для утепления дома.

Арматуру, которая используется для укрепления фундамента, и уголки для крепления можно найти в пунктах приема металла. Там их продадут со скидкой в 50%.

Кровля. Для нее мы будем использовать дешевый профнастил и б/у доски, а на обрешетку подойдут деревянные поддоны.

— Но дом еще должны построить рабочие. А им нужно платить. Это немаленькие расходы.

— Весной с южных регионов к нам едут гастарбайтеры. У них уже очень тепло, а у нас еще лежит снег. У рабочих, соответственно, нет денег, им нужно оформлять документы, где-то жить, что-то есть, как-то передвигаться. Они готовы работать за жилье. Мы им предоставляем на нашем участке бытовку, проводим электричество, обустраиваем туалет, душ, обеспечиваем едой. Они ведут строительные работы.

Таким образом, у нас получается: доставка, кирпичи, окна — бесплатно, остальные материалы с хорошим дисконтом.

«Строить свой дом выгоднее, чем покупать квартиру»

— Вы уверены, что впишетесь в бюджет?

— Участок — 6 соток в Державино — мы уже купили за 240 тыс. рублей. Там есть все коммуникации — вода, электричество, газ, дорога. Для себя мы определили смету — 700 тысяч рублей. Если я в нее не уложусь, у меня еще будут как минимум две-три крутых фишки в ходе строительства. Но о них я пока умолчу. Расскажу в своем блоге, когда буду возводить дом. Его я разыграю в прямом эфире среди своих подписчиков.

— А качество такого дома вы гарантируете?

— Конечно, на 100 процентов. Бывший в употреблении — это не значит некачественный материал, кирпичные стены шататься от этого не станут, к тому же они шпатлевкой и штукатуркой закроются. Главное — соблюдение технологии строительства.

Цена на жилье в городе сильно завышена: квадратный метр коттеджа встанет в 30—43 тыс. рублей, «квадрат» в многоквартирной новостройке Казани — 80—85 тысяч. Участок в получасе езды от города реально купить очень дешево. Но можно приобрести и в черте города за 1,5 млн, и все равно получится дешевле

— Зачем вам все это?

— Сейчас я достаточно обеспеченный человек, чтобы построить и подарить дом. Это некоммерческий, социальный проект. Мы назвали его «Крепость». У нас есть опыт работы в соцсетях, и мы хотим на пальцах объяснить людям, почему строить свой дом выгоднее, чем покупать квартиру.

— Так вы продвигаете свой строительный бизнес?

— Это реально в два раза дешевле, чем приобретение квартиры. Цена на жилье в городе сильно завышена: квадратный метр коттеджа встанет в 30—43 тыс. рублей, «квадрат» в многоквартирной новостройке Казани — 80—85 тысяч. Участок в получасе езды от города реально купить очень дешево. Но можно приобрести и в черте города за 1,5 млн, и все равно получится дешевле. Плюс бесплатная парковка, отсутствие соседей, чистый воздух. Да и коммунальные платежи меньше — в городе 8 тысяч, в своем доме — три.

«До 26 лет я жил с родителями в общежитии»

— Вы по образованию строитель?

— Нет, я закончил Институт международных отношений КФУ, получил специальность политолога. До 26 лет жил с родителями и младшим братом в общежитии на улице Братьев Касимовых. Потом построил себе дом, мне это понравилось. Как-то легло на душу, показалось, что это мое и я это делаю хорошо. В 2012 году открыл свою строительную компанию. Мы начали утеплять дома эковатой и оказалось, что в сезон этого материала катастрофически не хватает. Его отгружали по одной «Газели» на руки, как в советские времена, когда все было по талонам. Спрос превышал предложение, и я решил запустить собственное производство.

Потом выяснилось, что для производства эковаты не хватает макулатуры. И тогда мы организовали на нашей базе приемку вторсырья. Но люди приносили еще и пластик, и металл, сбор которых также оказался прибыльным бизнесом. Мы открыли еще и сортировочный центр на 2 тыс. кв. м на улице Меховщиков.

Я не понимаю людей, которые жалуются на то, что в стране все плохо. Мы не ощущаем кризис. У нас все стабильно. Мы развиваемся, знаем, как это делать и нам не страшны ни кризис, ни коронавирус, ни изменения банковских ставок

— Конкуренцию на мусорном рынке ощущаете?

— Конечно, ощущаем. Но мы их называем не конкурентами, а коллегами. Вторичного сырья достаточно. Кто-то его перерабатывает и делает подвесные потолки, кто-то — туалетную бумагу.

— Предприниматели стонут, что государство совсем задавило малый бизнес…

— Я не понимаю людей, которые жалуются на то, что в стране все плохо. Мы не ощущаем кризис. У нас все стабильно. Мы развиваемся, знаем как это делать, и нам не страшны ни кризис, ни коронавирус, ни изменения банковских ставок. У нас полностью замкнутый бизнес — от приемки вторсырья до утепления и продажи домов. Мы независимы, идем вперед. Освоили соцсети и планируем выходить на российский рынок.