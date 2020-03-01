«Их нравы»: единственная в истории республиканской Турции женщина-премьер

Тансу Чиллер: необычная, амбициозная, противоречивая

Казанский исследователь Булат Ногманов продолжает знакомить читателей «Реального времени» со своими наблюдениями о культуре и истории Турции. Сегодня вашему вниманию предлагается рассказ о первой женщине на посту премьер-министра Турецкой республики Тансу Чиллер.

Вперед, к новым переворотам



Девяностые годы прошлого столетия ознаменовались в республиканской Турции отравлением президента, громкими политическими скандалами, шокирующими убийствами журналистов, правительственной чехардой и активизацией террористической деятельности, которые в конечном счете привели к очередному фактически государственному перевороту 28 февраля 1997 года. Так как среди историков нет единого мнения относительно того, считать это переворотом или нет, то события февраля—марта 1997 года принято называть «процессом 28 февраля».

Для более полного понимания картины этих событий необходимо подробнее остановиться на основных действующих лицах тех лет, коими являются Тансу Чиллер, Месут Йылмаз и Неджметдин Эрбакан, поочередно занимавшие кресло премьер-министра на протяжении всех девяностых годов.

Безусловно, одной из самых неоднозначных и, пожалуй, скандальных политических фигур тех лет является Тансу Чиллер — единственная в истории республиканской Турции женщина-премьер с порядковым номером 22. Ее восхождение на турецкий политический Олимп оказалось довольно стремительным. Еще работая профессором в Босфорском университете, Чиллер принимала участие в проектах Ассоциации турецких промышленников и предпринимателей. Получила известность своими критическими статьями относительно экономической политики, проводимой Партией отечества. В 1990 году по приглашению Демиреля будущий премьер вступила в Партию истинного пути.

На всеобщих выборах 1991 года она была избрана в парламент депутатом от Стамбула. В коалиционном правительстве Демиреля заняла пост министра экономики. После неожиданной смерти президента Озала в 1993 году и перехода Демиреля на его место кресло премьер-министра на недолгий срок занял Эрдал Инёню, возглавлявший на тот момент социально-демократическую народную партию. На внеочередном съезде Партии истинного пути в Анкаре, проведенном в июне того же, Чиллер была избрана председателем партии и автоматически стала премьер-министром Турции.

На внеочередном съезде Партии истинного пути в Анкаре, проведенном в июне того же, Чиллер была избрана председателем партии и автоматически стала премьер-министром Турции. Фото autogear.ru

Заявление по курдской проблеме на родине не поняли

Тансу Чиллер была довольно амбициозным и необычным премьер-министром. Период ее премьерства был, с одной стороны, богат на всяческие скандалы, с другой, он был революционен, так как именно в это время были сделаны многие заявления и предприняты некоторые шаги, не характерные ни для одного из ее предшественников.

К примеру, на заседании Совета Европы в октябре 1993 года в Вене она публично заявила о возможности урегулирования курдской проблемы, которая на протяжении многих лет терзает Турцию, с помощью так называемой баскской территориальной модели. Правда, после возвращения на родину Чиллер получила весомую отповедь не только от военных и политических кругов, но также от СМИ, вследствие чего была вынуждена отказаться от своих слов.

Другим неординарным поступком Чиллер был официальный визит в Израиль с целью подписания договора о сотрудничестве по противодействию терроризму. До нее ни один из премьер-министров Турции по понятным причинам эту страну не посещал. Безусловным плюсом ее пребывания на этом посту считается укрепление связей с США, внесение в американский список террористических организаций РПК (Рабочей партии Курдистана) и начавшаяся модернизация вооружения турецкой армии.

Хозяйка страны

Экономическая политика Тансу Чиллер турецкими исследователями оценивается по-разному. Она замкнула на себе управление всеми организациями, так или иначе влияющими на экономическое развитие страны, начиная от Центрального банка и заканчивая Советом по внешней торговле, и стала полновластной хозяйкой экономики большой страны. Кроме того, в рамках подписанных ею «решений 5 апреля» была осуществлена третья по счету и самая крупная в истории девальвация турецкой лиры — на 51%. Были увеличены акцизы на топливо, табачную и алкогольную продукции, отменен 5-процентный подоходный налог по облигациям казначейства и по сделкам РЕПО. Было достигнуто соглашение о кредитовании Турции средствами Международного валютного фонда. В целом за период, когда Чиллер была министром экономики, премьер-министром и вице-премьером (1991—1997 годы), рост турецкой экономики составил 4,9%. При ее предшественниках этот показатель держался в среднем на уровне 5%.

За период, когда Чиллер была министром экономики, премьер-министром и вице-премьером (1991—1997 годы), рост турецкой экономики составил 4,9%. Фото medium.com

Другим не менее интересным достижением Тансу Чиллер является подписание и ратификация соглашения о таможенном союзе между Турцией и Европейским союзом. Это действие также до сих пор вызывает ожесточенные споры между экспертами. В целом эти споры ведутся вокруг положения о том, что таможенные барьеры, по соглашению, снимаются после того, как страна становится членом ЕС. Турция же сняла таможенные ограничения, не дождавшись, пока ее примут в ЕС.

Это был небольшой вводный очерк о периоде правления первой в истории Турции женщины-премьера. Этот период был очень богат на события, и в следующей публикации вас ждет увлекательный рассказ о фактах из биографии Тансу Чиллер, попытке государственного переворота в соседнем Азербайджане, коррупционных скандалах и многом другом.

Продолжение следует

