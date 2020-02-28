Новое для бизнеса в марте: маркировка обуви, ввоз лекарств и «гонорары успеха»

В марте российский бизнес ждет несколько нововведений: обязательная маркировка обуви, «гонорары успеха» для адвокатов, самозанятые смогут участвовать в закупках госкомпаний. Ряд изменений коснется и большинства россиян, например, возможность ввоза в Россию незарегистрированных лекарств или отмена тарифицирования доступа к госпорталу и сайтам органов власти — эти ресурсы станут доступными даже при отрицательном балансе. «Реальное время» также напоминает, что в марте татарстанцы получат единые платежки за ЖКУ.



Маркировка с послаблениями

До сих пор оптовики и розничные продавцы могли добровольно наносить маркировку на товар наравне с производителями и импортерами. С 1 марта этого года запрещается оборот (производство и импорт) немаркированной обуви. Если не промаркировать остатки товара до этой даты — законно продать обувь потом уже будет невозможно. Важно освоить работу по новому порядку: за нарушения будут штрафы.

Уже с ближайшего воскресенья все участники оборота обувной продукции должны быть зарегистрированы в информационной системе маркировки, для этого заранее им нужно было приобрести соответствующее оборудование. Предприниматели обязаны получать и наносить коды маркировки на обувные товары, передавать сведения о производстве, импорте, оптовой и розничной продаже в систему маркировки, промаркировать остатки товара. У каждой пары обуви будет свой цифровой код Data Matrix, который содержит уникальную информацию о продукции. Ввод импортного товара в оборот начинается сразу после пересечения границы. Ввоз немаркированной продукции запрещен, поэтому нанести цифровой код на обувь необходимо до прохода таможни.

В связи с поступающими обращениями от предпринимателей о неготовности осуществлять передачу сведений в информационную систему маркировки об обороте маркированных обувных товаров, Минпромторг России внес изменения в постановление о маркировке. В соответствии с ними переносится дата окончания маркировки нереализованной обуви на 1 августа 2020 года. Кроме того, на 1 июля этого года переносится дата окончания маркировки товаров, ввезенных в страну после 1 марта, но приобретенных до этой даты.

С 1 июля этого года маркировка станет обязательной для всех лекарств. Фото retail.ru

Новые правила обойдутся в несколько миллионов

К 1 марта все производители медикаментов, дистрибьюторы, аптеки тоже обязаны зарегистрироваться в системе маркировки, которая стартовала в начале года. Правительство России ввело ее, чтобы противодействовать распространению контрафакта и фальсификата. С 1 июля этого года маркировка станет обязательной для всех лекарств. Код, защищенный криптографией, наносят на вторичную упаковку и передают сведения о действиях, которые совершаются с лекарственными средствами в информационную систему. Далее дистрибьюторы передают данные о полученных от поставщика и проданных лекарственных препаратах. О проданных медикаментах сведения из аптек поступают через онлайн-кассы. Компании, осуществляющие логистические функции, не считаются участниками оборота. Стоимость специального маркировочного оборудования для небольших фармацевтических производств начинается от 3,1 млн рублей, для высокоскоростных производственных линий — от 7,5 млн рублей.

Акселерационная программа и экономический форум — для победителей

Стартовал Всероссийский конкурс для молодых предпринимателей «Приоритеты роста» (приоритетыроста.рф). Его организует комитет Совета Федерации по науке, образованию и культуре совместно с Центром государственно-частного партнёрства ИГСУ РАНХиГС при Президенте РФ. С марта до середины апреля пройдет отборочный тур, на котором принимают заявки. После чего участники получат приглашения на второй тур. Конкурс — площадка для представителей малого бизнеса с собственным видением будущего России. Победители и лауреаты во всех номинациях получат возможность развивать бизнес, пройдут льготное обучение по акселерационной программе на базе РАНХиГС, примут участие во всероссийских экономических форумах. Проектам победителей окажут информационную поддержку федеральные СМИ.

Перезагрузка для профессионалов HoReCa

Horeca Ural. Forum — проект, посвященный индустрии гостеприимства и ресторанному бизнесу, состоится в Екатеринбурге 3 и 4 марта. 30 топовых спикеров этой сферы в течение двух дней, на протяжении восьми часов, будут делиться работающими инструментами и техниками, направленными на повышение качества работы всех подразделений отеля и ресторана. Участники форума познакомятся с ключевыми игроками сегмента HoReCa, производителями оборудования, профессиональной посуды, мебели, текстиля, автоматизации, систем безопасности, света и звука. На трех площадках: Beer zone, Wine zone, Strong drinks zone, будут представлены эксклюзивные сорта алкоголя от уральских, российских и международных производителей.

Horeca Ural. Forum — проект, посвященный индустрии гостеприимства и ресторанному бизнесу, состоится в Екатеринбурге 3 и 4 марта. Фото Максима Платонова

Битва за инвесторов

До 6 марта продлится прием заявок на участие во втором этапе отборочного тура стартап-программы «Идея-1000» — конкурса «Старт-2» (russianventureforum.ru). Его победителями смогут стать не более шести проектов, которые получат 3 млн рублей от Инвестиционно-венчурного фонда РТ. Принять участие в конкурсе можно по трем направлениям: IT — mobility (маркетплейс, новые медиа технологии, образовательные и промышленные технологии); промышленный интернет (интернет вещей, цифровизация производственных предприятий); новые приборы и аппаратные комплексы (дроны, промышленная робототехника). Подведут итоги «Старт-2» в апреле в рамках Российского венчурного форума — крупнейшей международной платформе для дискуссий и переговоров российских и зарубежных инвесторов.

Одновременно с конкурсом «Старт-2» участникам предоставляют возможность подать заявку на программу акселерации «Пульсар Венчур Кэпитал» и стать претендентом на инвестиции в размере до 3 млн рублей в один проект.



Татарстан научит Россию вести единые платежки

С марта жители Татарстана начнут получать единую платежку по жилищно-коммунальным услугам. Данный опыт республики распространят на всю Россию. Законопроект о введении единой платежки за ЖКУ в Госдуме обсуждают с лета прошлого года, когда депутаты внесли соответствующий законопроект. Принять его могут в весеннюю сессию, а заработает новый закон не раньше лета. «Татэнергосбыт», который после создания на своей базе Единого расчетного центра является единым оператором для республики по сбору всех платежей за ЖКУ, начал внедрять единую платежку еще до принятия соответствующего закона на федеральном уровне. С января система в пилотном режиме работает в Сабинском районе, с февраля — добавятся Менделеевский и Елабужский районы, а с марта единую платежку получат все жители Татарстана.

Законопроект о введении единой платежки за ЖКУ в Госдуме обсуждают с лета прошлого года. Фото sntat.ru

Гранты от президента на науку, здоровье, семью и молодежь

31 марта завершится прием заявок на конкурс грантов президента России. На финансовую помощь могут претендовать некоммерческие организации в сфере образования и науки, соцобслуживания, охраны здоровья и пропаганды здорового образа жизни, поддержки семьи и детства, молодежных проектов, защиты прав и свобод человека и гражданина. Для участия необходимо подать заявку на сайте Фонда президентских грантов.

На Госуслуги нет тарифа

В рамках реализации проекта «Доступный интернет» доступ к порталу Госуслуг и сайтам всех федеральных и региональных органов власти станет бесплатным с 1 марта этого года. При использовании этих ресурсов трафик не будет тарифицироваться. Кроме того, они будут доступны и при балансе «в минусе». Инициативу поддержали крупные операторы связи и «Ростех».

Какие лекарства можно ввозить в Россию

1 марта вступит в силу закон, разрешающий ввоз в страну незарегистрированных лекарственных препаратов, необходимых пациентам по решению врачебной комиссии. Документ был разработан после случаев задержания матерей детей-инвалидов, заказавших незарегистрированные лекарства за рубежом (например, противосудорожный «Фризиум», попадающий под закон об обороте наркотических веществ). Минздрав составил перечень заболеваний и препаратов для их лечения, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, для их ввоза в Россию. Серди них препараты для лечения эпилепсии и оказания паллиативной помощи.

Новый федеральный закон со 2 марта позволит сотрудникам транспортной полиции применять электрошокеры для отражения нападения на объекты транспорта и инфраструктуры и при задержании преступников. Фото stavropolye.tv

Полицейским разрешили электрошокеры

Новый федеральный закон со 2 марта позволит сотрудникам транспортной полиции применять электрошокеры для отражения нападения на объекты транспорта и инфраструктуры и при задержании преступников, которые собираются скрыться или оказать сопротивление. Запрещено применять электрошокеры к инвалидам, беременным и малолетним, если они не оказывают вооруженного сопротивления. Использовать спецсредство без предупреждения в таком случае можно, только если преступник представляет угрозу для жизни других людей.

Техосмотр для «старичков»

Росстандарт вводит новый ГОСТ с 1 марта. Теперь старые и ретроавтомобили должны проходить специальную экспертизу для получения паспорта ТС. Новые правила коснутся машин старше 30 лет. Эксперты будут проверять общее техсостояние, двигатель, узлы, шасси, внешнее состояние и интерьер. Если они обнаружат множество отклонений, то автомобиль классическим не признают и не выдадут паспорт. Владелец может устранить все проблемы и снова пройти осмотр.

Уговор с адвокатом дороже денег

С 1 марта изменятся некоторые аспекты регулирования адвокатской деятельности. В соглашение об оказании юридической помощи можно будет включать условие: размер вознаграждения зависит от результата оказания адвокатом помощи. Исключение составит юридическая помощь по уголовным делам и делам об административных правонарушениях.

За победу в суде с этого месяца адвокаты смогут получать дополнительную выплату — так называемые «гонорары успеха». Исключением станут только уголовные и административные дела.



Школьники изучат цифровую технику, компьютерные программы, робототехнику, лазерную резку, освоят 3D-принтер. Фото Олега Тихонова

Гранты школам и лагерям на инновации

До 12 марта принимаются заявки на три конкурса грантов Министерства просвещения РФ в рамках федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» национальной программы «Цифровая экономика РФ». В этом году более 100 школ и сезонных лагерей страны получат гранты на развитие системы образования в области математики, информатики и технологий цифровой экономики. За счет них учреждения обновят программы, закупят инновационное оборудование, повысят квалификацию преподавателей. Обладатели грантов станут наставниками для подопечных школ, чтобы повысить их уровень в обучении школьников.

В сезонных сменах в формате кампуса примут участие не менее 5 тыс. человек. Школьники изучат цифровую технику, компьютерные программы, робототехнику, лазерную резку, освоят 3D-принтер. В бесплатных кружках ученики 5—11-х классов разовьют критическое, креативное и продуктовое мышление.

Пост — подготовка к празднованию Пасхи

Великий пост у христиан начнется 2 марта и продлится до 18 апреля.

Еще один выходной

Международный женский день приходится на воскресенье, поэтому 9 марта, в понедельник, всех россиян ожидает очередной выходной.

Время проведения акции согласовано и начало этого часа выбрано на 20 часов 30 минут в каждую последнюю субботу марта. Фото Романа Хасаева

«Час Земли» полезен для экологии и бюджета

В этом году «Час Земли» выпадает на 28 марта. Всемирный фонд дикой природы (WWF) совместно с австралийским изданием The Sydney Morning Herald в конце марта 2007 года провели экологическую акцию: около 2100 фирм и компаний австралийского города Сидней, а также более 2,2 млн его жителей выключили освещение на один час. За это время энергопотребление города сократилось более чем на 10%, что в свою очередь способствовало и сокращению выбросов углекислого газа в атмосферу. По подсчетам специалистов, эффект от акции был таков, что на тот час как будто бы в городе на дорогах на 48 тыс. автомобилей стало меньше. Эту акцию назвали «Час Земли». Идея стала популярна во многих странах мира. Время проведения акции согласовано и начало этого часа выбрано на 20 часов 30 минут в каждую последнюю субботу марта.

Татарстан претендует на уличный фестиваль

3 марта завершится народное онлайн-голосование за выбор трех городов, которые станут площадками проведения креативных фестивалей уличного искусства в рамках проекта «Культурный код». Голосование идет в официальной группе платформы «Россия — страна возможностей» за города шести субъектов РФ: Татарстана, Удмуртии, Ставропольского края, Ленинградской, Нижегородской и Челябинской областей.