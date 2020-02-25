Юнармейцы сражаются за победу
В Казани проходит республиканский этап Всероссийской военно-спортивной игры
Сегодня в Казани стартовал республиканский этап Всероссийской военно-спортивной игры «Победа». Программа соревнований включает в себя теоретический блок по знанию истории отечества, военной истории, общевоинских уставов и основ медицинской подготовки, конкурс «Визитная карточка», а также практический блок в который входят неполная разборка-сборка и снаряжение магазина АК-74, оказание первой медицинской помощи, строевая подготовка, одевание противогаза, фаертаг, сдача нормативов ГТО.
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