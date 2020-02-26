Америка «кинула» МОК на хоккеистов, после того, как МОК «кинул» НХЛ на бабки

Похоже, энхаэловцев пустят только на американскую Олимпиаду

6 лет назад, 23 февраля 2014 года, хоккеисты НХЛ сыграли последний матч олимпийского турнира в Сочи. После этого они пропустили Пхенчхан-2018 и не торопятся заявлять о желании сыграть в Пекине-2022. Во всяком случае, заместитель комиссара НХЛ Билл Дейли (на фото) вежливо отфутболил вопрос журналистов об участии его подопечных в следующей зимней Олимпиаде. Журналист «Реального времени» Джаудат Абдуллин считает, что главная заокеанская лига разошлась с олимпийским движением надолго.

Комиссары против Олимпиад



В течение февраля из-за океана пришли две взаимоисключающие новости об участии/неучастии игроков НХЛ в приближающейся зимней Олимпиаде в Китае. Одна была в качестве инсайда от одного из ведущих журналистов, освещающих Национальную хоккейную лигу, Эллиота Фридмана. По его данным, НХЛ и МОК нашли точки соприкосновения — достигнуты устные договоренности по поводу пунктов, которые считались ключевыми, по мнению комиссара лиги Гэри Бэттмена и стоящих за ним владельцев клубов: стоимость страховки контрактов, транспортные издержки и разрешение на использование контента, производимого при участии МОК, на НХЛовских платформах.

С другой стороны, от участия в Олимпиаде отмахнулся заместитель Бэттмена Билл Дейли. Он заявил, что «даже если МОК сделает все, о чем мы просим, то мы сможем поехать на Игры только в рамках более широкого обсуждения этого вопроса с профсоюзом игроков, по итогам которого смогли бы обратиться к совету директоров и сказать им, что рекомендуем отпустить хоккеистов на Олимпиаду по таким-то причинам. Частично это связано с нашими взаимоотношениями с профсоюзом. Мы хотим, чтобы они оставались спокойными в течение длительного периода времени».

Ага, профсоюзы их притормозят. 45 лет назад лидер профсоюза НХЛ Алан Иглсон сделал все от него зависящее, чтобы состоялся первый Кубок Канады — 1976, стремясь интегрироваться с международным хоккеем, а сейчас профсоюзы «забеспокоятся», о чем, в свою очередь, беспокоится заместитель комиссара. Которому только этикет не позволяет сказать очевидное: Национальная хоккейная лига отказалась от соревнований, ради которых ранее устраивала бойкоты, из-за которых придумывала Суперсерии и Кубок Канады и, в итоге, сблизилась с советским хоккеем.

Три года назад Гэри Бэттмен заявил, что игроки лиги не примут участия в Олимпиаде-2018 в Пхенчхане. Фото nhl.com

В целом можно заметить, что уровень представителей НХЛ, которые дают комментарии по поводу участия их подопечных на Олимпийских играх, постепенно снижается. Три года назад Гэри Бэттмен заявил, что игроки лиги не примут участия в Олимпиаде-2018 в Пхенчхане. Сейчас слово молвил его заместитель, а инсайд выдал журналист, а не представитель пресс-службы НХЛ или МОК. Хотя чего бы им молчать? Информация Фридмана, по сути, внушает сдержанный оптимизм, не более. Плюсы в этом плане только в том, что речь идет о Китае, который выглядит лакомым кусочком с экономической точки зрения. С другой стороны, у нас есть противники этой теоремы, доказывающие, что проект внедрения Китая в хоккей и КХЛ уже можно считать провалившимся. Посмотрим…

Святые времена, когда против профи выступали американец и англичанин

А пока напомним, что история любви и ненависти МОК и НХЛ началась ровно 50 лет назад. Хоккейная Канада стремилась тогда вернуть себе лидерство в международном хоккее, которое потеряла с выходом на международную арену сборной СССР. Первоначально канадцы отправляли на международные старты команду-победительницу Кубка АВКО (так называемый чемпионат Канады среди любителей), по сути, седьмую по ранжиру заокеанскую команду после шестерки клубов из НХЛ. Наши начали обыгрывать эти команды под флагом Канады, и за океаном стали создавать реальные сборные под руководством Дейва Бауэра, священника, руководившего сборной страны с 1964-го по 1969 год.

Поскольку и это не сильно помогало, то в 1969 году была создана организация «Хоккей Канада», взявшая на себя функции хоккейной федерации. Ее руководители протолкнули решение об участии в международных соревнованиях девяти профессиональных хоккеистов.

Были проведены переговоры с руководством ЛИХГ, именно так в те годы называлась международная хоккейная федерация (ныне — ИИХФ), и ее президент Уильям Татт дал добро на то, чтобы в чемпионате мира принимали участие профессионалы. Пусть и не из самой НХЛ, а из низших лиг, но для того времени это все равно был прорыв: профессионалы в спорте, который принято было считать любительским.

Руководство Национальной хоккейной лиги тогда еще не высказывало каких-либо серьезных возражений против интеграции в международный хоккей. В этом нет ничего удивительного. Только после первого расширения НХЛ в 1968 году количество команд увеличилось до 12, и в местном хоккее появилось определенное разнообразие, свежесть восприятия. Не было возражений и против того, чтобы внести свежесть и разнообразие в международный хоккей. Тем более что чемпионат мира 1970 года запланировали провести на родине хоккея — в Виннипеге и Монреале.

В 1969 году президентом ЛИХГ снова стал англичанин Джон Ахерн, до сей поры дважды руководивший Международной федерацией хоккея. Он нашел поддержку у американца Эвери Брендеджа (на фото), возглавлявшего в ту пору МОК. Фото insidethegames.biz

Но в 1969 году президентом ЛИХГ снова стал англичанин Джон Ахерн, до сей поры дважды руководивший Международной федерацией хоккея. А был он не самым большим поклонником участия профессионалов, найдя поддержку в этом вопросе у американца Эвери Брендеджа, возглавлявшего в ту пору МОК. Короче, нашла коса на камень. Американец и англичанин объединились в своем несогласии с участием канадцев (а хоккеистов другой национальности в НХЛ той поры практически не было) в международных соревнованиях. Канада хлопнула дверью, отказавшись и от проведения чемпионата мира, и от участия в нем. Бойкот растянулся на 7 лет, включившие в себя две Олимпиады и семь чемпионатов мира.

Первый спортивный бойкот, не связанный с политикой

Это был первый, по сути, бойкот международных соревнований, не связанный с политическими вопросами. До того момента Олимпиады и чемпионаты мира бойкотировали либо страны Восточной Европы во главе с СССР, либо страны НАТО во главе с США, и все по вопросам большой политики. ЛИХГ пережил отказ от проведения чемпионата мира 1970 года, снова доверив его столице Швеции Стокгольму. Годом ранее шведы также вынужденно стали хозяевами, заменив Чехословакию, еще не отошедшую от событий «Пражской весны». Канаду заменили на Польшу, что не стало равноценной заменой, но не кланяться же в ножки родоначальникам хоккея. А Канада по итогу осталась без международного хоккея.

МОК был тверд, как скала. Ахерн возглавлял Международную федерацию хоккея до 1975 года, а играть в хоккей на международных соревнованиях хотелось как никогда. Отсутствие Канады на Олимпиадах и чемпионатах мира совпало, случайно ли, нет ли, с рождением целого ряда международных соревнований. Возможно, именно это ускорило старт Суперсерии 1972 года, турнира между звездами НХЛ и СССР и Суперсерии 1974 года между звездами новой заокеанской профессиональной хоккейной лиги ВХА и сборной СССР. Нашим, кстати, было непринципиально, с кем из соперников играть по ту сторону океана.

Во время одной из Суперсерий Алан Иглсон начал переговоры с руководителями европейских хоккейных федераций, интересуясь их реакцией на создание нового турнира «Кубок Канады». Фото allhockey.ru

Во время одной из Суперсерий Алан Иглсон начал переговоры с руководителями европейских хоккейных федераций, интересуясь их реакцией на создание нового турнира «Кубок Канады», который мог бы собрать на льду лучших из лучших. В этом, кстати, была определенная разница между желанием вывести на международный уровень профессионалов, за что ратовали представители Федерации хоккея Канады, и учреждением нового турнира, «крестным отцом» которого выступил один из главных людей в НХЛ.

Кубок Канады 1976 года стал турниром, как воздух необходимым родоначальникам хоккея в то время. А для Советского Союза это были тогда соревнования не очень нужные и не совсем понятные. Не случайно первый состав сборной СССР на КК был экспериментальным, о чем высказался в своей книге ее тогдашний наставник Виктор Тихонов.

Как профи ворвались в любительский хоккей

С 1977 года канадцы вернулись на международную арену, когда новый президент ЛИХГ Гюнтер Сабецки ратифицировал революционное по тем временам решение допустить профессионалов к участию на чемпионатах мира.

Чемпионат мира в Вене стал первым, куда приехали хоккеисты из НХЛ. Ужас от этого события успели ощутить только действующие чемпионы мира чехословаки, разгромленные «кленовыми листьями» — 8:2, но в остальном первый блин оказался комом — четвертое место. Хоккеисты, выступавшие за клубы, не попавшие в розыгрыш Кубка Стэнли, оказались не сильнее европейцев. Первые медали профи из Канады завоевали на следующем ЧМ 1978 года — бронзу, а победить им удалось только в 1994 году. Году, к которому выяснилось, что конкурировать с не самыми сильными НХЛовцами способна не только сборная СССР, но и Чехословакия со Швецией, также выигрывавшие мировой чемпионат.

Последним международным турниром, придуманным канадцами, оказался Кубок вызова, когда звезды НХЛ сыграли со сборной СССР в 1979 году. Идею о проведении этого турнира выдвинул президент НХЛ Джон Зиглер, и ради этих трех матчей в Национальной хоккейной лиге не играли целую неделю. В том же году прекратила существование ВХА, которая не смогла составить конкуренцию НХЛ. Четыре клуба из ВХА перешли в НХЛ, увеличив количество команд в Национальной хоккейной лиге до 20 и до предела насытив и разнообразив календарь. Команды играли по 80 матчей регулярки, плюс с этого сезона стали проводить полноценный этап 1/8 Кубка Стэнли. И с этого года количество международных контактов уменьшилось. Остались только Кубки Канады, проводимые с непонятной регулярностью, и клубные Суперсерии, завершившиеся с развалом СССР. НХЛ все больше становилась вещью в себе. Перед лигой оставался последний «вызов» — олимпийский старт и победа в нем.

Последним международным турниром, придуманным канадцами, оказался Кубок вызова, когда звезды НХЛ сыграли со сборной СССР в 1979 году. Фото nhl.com

Это была последняя дверь, куда продолжала стучаться НХЛ. Когда Виктор Тихонов сетовал после поражения на Олимпиаде 1980 года, что в составе команды США играли хоккеисты, задрафтованные клубами НХЛ, он, конечно же, был не прав. Это была несущественная причина для того, чтобы дисквалифицировать американцев. У нас тот же Вячеслав Фетисов был задрафтован в 1978 году, а Владислав Третьяк — в 1983-м. Боссы энхаэловских клубов, если на то пошло, могли бы драфтовать в пятых-шестых раундах всех звезд европейского хоккея тех лет, если бы по этой причине хоккеистам не разрешали выступать на Олимпиадах. Тем не менее перед Олимпиадой в Сараево 1984 года разразился большой скандал. В правилах МОК и Международной федерации хоккея появились разногласия. Первый постановил, что любой игрок, который подписал профессиональный контракт, лишается права выступать на Олимпийских играх. А ИИХФ допускала тех, кто на данный момент такого контракта не имел, допустим, переехав в Европу.

«Канада может использовать Гретцки, если захочет»

И только следующая, опять же домашняя Олимпиада в Калгари открыла дорогу НХЛ на Олимпиаду.

— Ограничений больше нет. Канада может использовать Уэйна Гретцки, если захочет, — заявил Гюнтер Сабецки за 2 года до Олимпиады. Канада, может быть, и хотела использовать Гретцки, но НХЛ на тот момент не была к этому готова. Да, в Олимпиаде в итоге участвовали 13 канадцев, карьеры которых были так или иначе связаны с командами НХЛ, плюс 19 хоккеистов еще в пяти сборных, но это были либо экс-энхаэловцы, либо игроки, не слишком востребованные. В итоге получилось так, что канадцы боролись за право играть на Олимпиадах, а напоролись на четвертое итоговое место, и счет — 0:5 в противостоянии с командой СССР. Все потому, что даже на чемпионаты мира канадцы умудрялись привозить более сильные составы, украшенные тем же Гретцки (бронза ЧМ-1982) и Марио Лемье (серебро ЧМ-1985).

Безуспешных попыток завоевать золото у канадцев на Олимпиадах было больше, чем успешных. Фото fanpop.com

Более того, безуспешных попыток завоевать золото у канадцев на Олимпиадах было больше, чем успешных. Три победы 2002, 2010 и 2014 годов против четырех турниров, когда сборная не побеждала, а в 1998 и 2006 годах и вовсе оставалась без олимпийских медалей. Это также стимулировало приезжать на Олимпиады, чтобы доказывать лидерство канадской школы хоккея, главенство НХЛ над остальными хоккейными лигами мира. Сейчас, после двух победных стартов в Ванкувере и Сочи, жажда побед утолена. Последний Кубок мира тоже выиграли, а он, без вариантов, сильнее олимпийского турнира. Три десятка команд НХЛ собрали в своих рядах практически весь цвет мирового хоккея, когда олимпийский старт, в том числе из-за участия таких сборных, как Германия, Норвегия, Словения, тем более Корея или Китай, выглядит куда менее притягательным, чем матч аутсайдеров лиги. Цель манила, когда она казалась недостижимой. Она манила, когда казалась легкодоступной, в образе золотых медалей, но осуществлялась не так часто, как ожидалось. Но для достижения ее в НХЛ готовы были претерпевать финансовые риски, связанные со страховкой. Сейчас наступило пресыщение, и, судя по всему, НХЛ вернется только на ту Олимпиаду, которая будет проводиться в Канаде или США.