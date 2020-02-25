«Нефтехимик» отправляет «Амур» отдыхать и избавляет «Ак Барс» от долгих перелетов в первом раунде плей-офф

Нас ждет татарстанское противостояние

Еще пару недель назад мало кто мог предположить, что победителем в ожесточенной борьбе за последнюю путевку в плей-офф на Востоке КХЛ окажется «Нефтехимик». Соперники у нижнекамцев были серьезные — «Металлург», «Куньлунь», «Амур» и «Адмирал». Однако на заключительном отрезке «регулярки» Вячеслав Буцаев и его штаб сумели настроить своих подопечных на мощный рывок, позволивший оставаться в борьбе до конца и решать свою судьбу в очном противостоянии с главным конкурентом — хабаровским «Амуром» у него дома. Возможно, не последнюю роль сыграли и повышенные премиальные, которые, по некоторым данным, были обещаны игрокам за две победы в Хабаровске. 8:0 — с таким счетом в пользу «Нефтехимика» закончился первый матч, а вот во втором пришлось понервничать и повозиться. «Реальное время» рассказывает, как «волки» отыграли свой «досрочный плей-офф».

Главный соперник «Нефтехимика» был «в головах»

Перед второй игрой тренерам «Нефтехимика» нужно было серьезно поработать не столько над «физикой» (хотя над ней, конечно, тоже), сколько с настроем своих хоккеистов. Эйфория и излишняя самоуверенность — не лучшие друзья хоккеистов в спаренных матчах, а вероятность их особенно высока, когда речь идет о такой молодой команде, как «Нефтехимик».

В первом матче днем ранее в ворота «Амура» залетало в ворота абсолютно все (8:0), а в третьем периоде голкипер хабаровчан Евгений Аликин просто «поплыл». Но продолжения голевой феерии во втором поединке ждать, конечно, не стоило.

Статистика показывает, что сдвоенные игры редко бывают похожими друг на друга, особенно если уровень соперников примерно равен. Было очевидно, что хабаровчане выйдут на второй матч особенно злыми и заряженными, чтобы компенсироваться и перед самими собой, и перед болельщиками, снова забившими «Платинум Арену» под завязку.

Самое интересное, что и на второй матч главный тренер хозяев Александр Гулявцев решил поставить в ворота все того же Аликина, который весь третий период первого матча наверняка мечтал о замене. Вячеслав Буцаев победный состав также не поменял.

Шарыченков сохранил для команды нужный задел

Начали команды очень живо, несмотря на то, что закончили предыдущий матч всего 20 часов назад. Первый опасный момент создали хозяева, но уже через полторы минуты Зак Митчел хорошо поработал перед воротами соперника и затолкал шайбу в борьбе с защитником «Амура» Васильевым. Последний пытался выдавить канадца с пятака, но было уже поздно.



Хорошо держались «волки» и в меньшинстве, когда неаккуратно сыграл Ильдар Шиксатдаров, практически не дав «Амуру» шанса даже расставиться в своей зоне. Очень собранно действовал и Александр Шарыченков, который хотя и не всегда фиксировал шайбу с первого броска, но зато успевал реагировать и при добивании. Иногда ему в этом помогали защитники. Почти 6 минут (5:46) отыграли команды без остановок в конце первого периода. В это время пришлось поработать и Шарыченкову, и Аликину.

Семь минут ада и две пропущенные

Во втором периоде за татарстанцев стало тревожно — «Амур» взвинтил темп и начал поддавливать соперника. Но Шарыченков по-прежнему брал все, что летело в его ворота, фиксируя шайбу в основном вторым движением.

Дважды Митчел оказывался в нужном месте, и шайба приходила ему под клюшку в качестве подарка — ошибки защитников Хабаровска при передачах, но безрезультатно. Ко всему, у «Нефтехимика» не работало большинство. «Амур» щедро давал шансы, удалившись трижды, но, даже несмотря на 6 минут игры вчетвером, перебросал Нижнекамск — 15:11.

Продолжением второго периода стал третий. Скорости «Амур» не сбавил, и уже вскоре нижнекамцы начали ошибаться, и ошибки едва не стали роковыми.

Алексей Волгин зачем-то атаковал Файзуллина колющим ударом и схлопотал 5+20 на старте третьего периода. Четыре минуты татарстанцы продержались, «Нефтехимик» встречал соперника очень высоко уже в средней зоне, не давая ему развернуть атаку. Трибуны «Платинум Арены» от поддерживающего скандирования постепенно перешли на свист в адрес своей команды. Но в конце большого штрафа бывший «барс» Михал Йордан получил шайбу у левого круга и простым броском «прошил» ворота Шарыченкова. Шайба прошла под щитком голкипера — Александр просто не успел прижать щиток ко льду. Гол вроде бы «вратарский», в ближний угол, но винить в нем голкипера все же сложно.

Не успели нижнекамцы отстоять эти кошмарные 5 минут, как тут же последовало еще одно удаление — за вынужденную задержку клюшкой сел отдыхать Якуб Берглунд. «Волки» устали от игры без шайбы и, конечно, к концу 5 минут в меньшинстве не успевали за игроками «Амура».

Вторая шайба хабаровчан случилась в тот момент, когда Берглунд уже выскакивал из штрафбокса. Тем не менее гол вытекал из логики развития событий — 7 минут подряд «Нефтехимик» отбивался вчетвером.

Рясенский забил впервые за 5 лет и отправил «Амур» на отдых

К счастью, игру нижнекамцам удалось выровнять. Давление, которое они организовали на ворота «Амура», навалом не назовешь, но методичное наращивание давления было заметно. Отдавать игру было нельзя, иначе «Амур» выходил на восьмое место, и тогда даже победа в последнем матче «регулярки» не гарантировала бы «Нефтехимику» выход в плей-офф.

Сравнять удалось за 4 минуты до финальной сирены. Это Куликов чисто выиграл вбрасывание в чужой зоне, Хафизов быстро отбросил назад на Рясенского, а тот дальним броском от синей линии прошил Аликина. Интересно, что Евгений забил впервые с начала 2015 года — что называется, расчехлил свою пушку в самый нужный момент.

Впрочем, в основное время дожать «Амур» все же не удалось — хозяева получили свое гарантированное очко, сохранив шансы на плей-офф. А в овертайме Нижнекамск поймал хабаровчан на контратаке, и не успевавший Зогорна был вынужден выбрасывать клюшку и зарабатывать буллит. Исполнявший его Мэтт Уайт легко переиграл Аликина.



Таким образом, «Амур» лишился всяких шансов на попадание в кубковую восьмерку, отдав прямому конкуренту 4 очка в очной битве.

«Куньлунь» решил закончить борьбу досрочно

Нижнекамцам оставалось дождаться результата матча, который начался сразу после хабаровского — в Новосибирске. Здесь свою заключительную игру против рижского «Динамо» проводил «Куньлунь».

Однако китайская команда вышла на лед без особого желания, будто вовсе и не стояла на кону судьба путевки в плей-офф. За два периода «драконы» произвели жалкие 10 бросков в створ ворот аутсайдера Западной конференции.

Как мы уже писали, анализируя расклады в борьбе за плей-офф Востока, в концовке сезона «красные звезды» уже и сами, похоже, не были настроены на кровопролитную битву за путевку. Коронавирус внес серьезные изменения в планы «Куньлуня», и даже займи китайцы место в кубковой восьмерке, им пришлось бы искать домашнюю арену. Легионеры китайского клуба явно спешили поскорее закончить скомканный сезон и разъехаться по отпускам.

Так что основным конкурентом «Нефтехимика» все же оставался «Амур», который нижнекамцы собственноручно и устранили. 1:2 — с таким счетом закончили рижане и пекинцы, позволив «Нефтехимику» оформить выход в плей-офф!

Сейчас «волки» опережают «Куньлунь» и «Амур» на 2 очка. Даже если «Амур» выиграет свой последний матч чемпионата у «Барыса», а «Нефтехимик» проиграет, нижнекамская команда обойдет хабаровчан по личным встречам.

В первом раунде «Нефтехимик» встретится с соседями по республике — казанским «Ак Барсом», который досрочно финишировал на первом месте Восточной конференции. Серия стартует в Казани 2 марта.



Перед стартом в Кубке Гагарина команде Буцаева предстоит сыграть во Владивостоке с местным «Адмирала». Есть неплохая возможность дать отдохнуть лидерам и лететь домой готовиться к плей-офф.