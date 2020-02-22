Европа сделала выбор: к 2035 году Евросоюз сможет захоранивать не более 10% ТКО
«Переработка в энергию является единственным возможным способом безопасной утилизации отходов. Данный метод — наиболее щадящий для климата, поскольку в противном случае эти отходы будут гнить на свалках, отравляя землю и воздух. Кроме того, отходы становятся заменой ископаемого топлива при выработке энергии», — констатирует в своей колонке редактор проекта «Энергия из отходов». Автор уверен, что утилизацию отходов, которые не подлежат вторичному использованию, могут взять на себя только заводы по термической переработке.
К 2035 году странам Евросоюза будет разрешено захоранивать не более 10% коммунальных отходов. Остальное придется перерабатывать. Однако возможности рециклинга небезграничны. Как Европа собирается решать этот вопрос?
Несмотря на развитие технологий переработки, повсеместный отказ от одноразового пластика и тренд на снижение потребления, объемы отходов в мире продолжают расти. При этом доля переработки пока далека от 100%. Такие вещи, как гигиенические средства, некоторые виды пластиков, композитную упаковку, загрязненную бумагу и полимеры низкого качества, уже прошедшие несколько стадий рециклинга, повторно использовать мы пока не научились.
Даже страна-лидер в этом вопросе — Германия — отправляет на вторсырье и компост всего 67% твердых коммунальных отходов (ТКО). Средняя же цифра по Европе — 47%, еще 24% отходов гниет на свалках.
Эксперты Конфедерации европейских заводов по термической переработке отходов CEWEP подсчитали, что к 2035 году Европа будет производить 142 миллиона тонн отходов, не подлежащих рециклингу. И то при условии, что удастся выполнить все требования ЕС по переработке во вторсырье.
На сегодняшний день суммарная мощность европейских заводов, производящих из отходов энергию, составляет 90 млн тонн в год. Еще 11 млн тонн — просто сжигается. Таким образом, дефицит мощностей — около 41 млн тонн.
Чтобы выполнить директиву ЕС и выйти на 10%-е захоронение к 2035 году, CEWEP разработала дорожную карту внедрения технологии «энергия из отходов» на территории Европы.
«Мы не можем говорить о переходе к циклической экономике в 2035 году, не решив проблему отходов, не подлежащих переработке. Мы должны быть уверены, что все эти отходы безопасно утилизируются, и при этом из них извлекаются все возможные ресурсы — энергия и ценные материалы. Другими словами, наши заводы — неотъемлемая часть круговой экономики», — заявил Пол Де Брюйкер, президент CEWEP.
В дорожной карте объясняется, почему переработка в энергию является единственным возможным способом безопасной утилизации. Данный метод — наиболее щадящий для климата, поскольку в противном случае эти отходы будут гнить на свалках, отравляя землю и воздух. Кроме того, отходы становятся заменой ископаемого топлива при выработке энергии.
В свою очередь Европейская торговая ассоциация переработки отходов в энергию ESWET представила доклад «Энергия из отходов 2050: чистые технологии для устойчивого развития отрасли», в котором прописаны стратегические задачи, стоящие перед сектором на ближайшие три десятилетия. Там сказано, что заводы по термической переработке должны быть максимально интегрированы в городскую среду и в конечном счете взять на себя утилизацию всех отходов, не подлежащих вторичному использованию.
Еще один ценный ресурс для экономики замкнутого цикла — шлак, оставшийся после сжигания отходов. Это источник драгметаллов и полезных ископаемых. В ESWET подсчитали, что только в Нидерландах в шлаке содержится золото приблизительно на 27 миллионов евро. В качестве примера в докладе приводится завод HVC в Алкмааре (Нидерланды), где с помощью технологии промывки почвы и осадков Boskalis Environmental из шлака извлекают медь, золото, свинец и алюминий, а также песок и гравий. Эксперты подсчитали, что повсеместное внедрение этого метода позволит существенно снизить добычу полезных ископаемых.
В декабре 2019 года лидеры стран ЕС приняли беспрецедентную программу экономических реформ — «Европейский зеленый курс». Ее цель — снижение выбросов углекислого газа вдвое к 2030 году и полная декарбонизация Европы — к 2050-му. Свою лепту должен внести и сектор «энергия из отходов».
Так, известная голландская компания по переработке отходов в энергию AVR недавно модернизировала один из своих заводов в Дэйвене, установив специальное оборудование для улавливания СО2 из выбросов. Углекислый газ сжимается до жидкого состояния и цистернами отправляется в ближайшую теплицу, где используется для роста растений. Раньше для этих целей приходилось сжигать природный газ. Это первая в Европе установка, способная улавливать СО2 в промышленных масштабах. За месяц объемы выбросов двуокиси углерода удалось сократить на 7,5 тысячи тонн. Новой технологией уже заинтересовались в Германии, Швеции, Швейцарии и Дании.
За последние три года в Европе запустили 31 новый завод «энергия из отходов». В планах на ближайшую пятилетку — еще примерно 50. Всего же, чтобы достичь 10%-го захоронения, нужно 170 новых заводов. И, похоже, Европа уже сделала свой выбор.
комментарии
Выработка электрической энергии - крайне убыточна (в России около 15 рублей за кВт-час при цене 2 рубля, в Европе и других странах еще раза два больше).
При этом она вредна еще тем, что требуется сжигать большое количество природного газа (половина электроэнергии на МСЗ вырабатывается из природного газа), что приводит к выбросам оксидов азота ( в случае казанского МСЗ на город).
Имеет экономическую целесообразность производить из части мусора RDF топливо, сжигать его на цементных и металлургических заводах на удалении от городов.
А для пищевых (биоразлагаемых) отходов - биотехнологические методы, которые значительно менее затратны и экологически более чистые.
Так, в Европе по состоянию на 2017 год:
30% отходов было подвержено переработке,
17% попало в компост,
28% сожжено и
24% попало на полигоны захоронения.
Если даже к 2035 году планируется уменьшить объем захоронения до 10 %,
это не значит, что это будет достигнуто за счет мусоросжигания - есть более прогрессивные методы утилизации, о чем говорят вышеприведенные цифры.
Для понимания того как на самом деле обстоят дела с отходами приведу некоторые цифры в области обращения с отходами в соединенных Штатах Америки, которые сходны с нашей страной по размерам территории и свободным площадям земель.
В США 52% отходов размещается на полигонах, 25,1% подвергается переработке, 10,1% идет на компостирование и только 12,7% сжигается.
Вот что сказано про полигоны для размещения отходов на сайте Агентства по охране окружающей среды США:
Современные полигоны - это хорошо спроектированные и управляемые объекты для утилизации твердых отходов. Полигоны расположены, спроектированы, эксплуатируются и контролируются для обеспечения соответствия федеральным нормам. Они также предназначены для защиты окружающей среды от загрязнений, которые могут присутствовать в потоке отходов. Свалки не могут быть построены в экологически чувствительных областях, и они размещаются с использованием локальных систем экологического мониторинга. Эти системы мониторинга проверяют наличие любых признаков загрязнения подземных вод и свалочного газа, а также обеспечивают дополнительные меры безопасности. Современные полигоны должны соответствовать строгим требованиям к проектированию, эксплуатации и закрытию, установленным в соответствии с Законом о сохранении и восстановлении ресурсов (RCRA) .
Теперь посмотрим, что говорится на сайте Агентства по охране окружающей среды про сжигание отходов:
Сжигание ТБО составляет небольшую часть американского управления отходами по нескольким причинам. Вообще говоря, регионы мира, где население плотное, а земля ограничена (например, во многих европейских странах, в Японии), в большей степени используют сжигание с рекуперацией энергии из-за нехватки места. Поскольку Соединенные Штаты охватывают большое количество земель, нехватка места не была столь важным фактором при принятии решений о сжигании с рекуперацией энергии. Свалка в Соединенных Штатах часто считается более жизнеспособным вариантом, особенно в краткосрочной перспективе, из-за низких экономических затрат на строительство полигона ТБО вместо установки для сжигания ТБО.
Другим фактором медленных темпов роста сжигания ТБО в Соединенных Штатах является общественная оппозиция объектам. На этих объектах не всегда было установлено оборудование для контроля выбросов в атмосферу, благодаря чему они приобрели репутацию высоко загрязняющих веществ. Кроме того, многие общины не хотят, чтобы возросло движение грузовых автомобилей или чтобы они находились рядом с какими-либо объектами по переработке муниципальных отходов.