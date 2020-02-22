Европа сделала выбор: к 2035 году Евросоюз сможет захоранивать не более 10% ТКО

«Переработка в энергию является единственным возможным способом безопасной утилизации отходов. Данный метод — наиболее щадящий для климата, поскольку в противном случае эти отходы будут гнить на свалках, отравляя землю и воздух. Кроме того, отходы становятся заменой ископаемого топлива при выработке энергии», — констатирует в своей колонке редактор проекта «Энергия из отходов». Автор уверен, что утилизацию отходов, которые не подлежат вторичному использованию, могут взять на себя только заводы по термической переработке.

К 2035 году странам Евросоюза будет разрешено захоранивать не более 10% коммунальных отходов. Остальное придется перерабатывать. Однако возможности рециклинга небезграничны. Как Европа собирается решать этот вопрос?

Несмотря на развитие технологий переработки, повсеместный отказ от одноразового пластика и тренд на снижение потребления, объемы отходов в мире продолжают расти. При этом доля переработки пока далека от 100%. Такие вещи, как гигиенические средства, некоторые виды пластиков, композитную упаковку, загрязненную бумагу и полимеры низкого качества, уже прошедшие несколько стадий рециклинга, повторно использовать мы пока не научились.

Даже страна-лидер в этом вопросе — Германия — отправляет на вторсырье и компост всего 67% твердых коммунальных отходов (ТКО). Средняя же цифра по Европе — 47%, еще 24% отходов гниет на свалках.

Эксперты Конфедерации европейских заводов по термической переработке отходов CEWEP подсчитали, что к 2035 году Европа будет производить 142 миллиона тонн отходов, не подлежащих рециклингу. И то при условии, что удастся выполнить все требования ЕС по переработке во вторсырье.

На сегодняшний день суммарная мощность европейских заводов, производящих из отходов энергию, составляет 90 млн тонн в год. Еще 11 млн тонн — просто сжигается. Таким образом, дефицит мощностей — около 41 млн тонн.

Чтобы выполнить директиву ЕС и выйти на 10%-е захоронение к 2035 году, CEWEP разработала дорожную карту внедрения технологии «энергия из отходов» на территории Европы.

«Мы не можем говорить о переходе к циклической экономике в 2035 году, не решив проблему отходов, не подлежащих переработке. Мы должны быть уверены, что все эти отходы безопасно утилизируются, и при этом из них извлекаются все возможные ресурсы — энергия и ценные материалы. Другими словами, наши заводы — неотъемлемая часть круговой экономики», — заявил Пол Де Брюйкер, президент CEWEP.

В дорожной карте объясняется, почему переработка в энергию является единственным возможным способом безопасной утилизации. Данный метод — наиболее щадящий для климата, поскольку в противном случае эти отходы будут гнить на свалках, отравляя землю и воздух. Кроме того, отходы становятся заменой ископаемого топлива при выработке энергии.

В свою очередь Европейская торговая ассоциация переработки отходов в энергию ESWET представила доклад «Энергия из отходов 2050: чистые технологии для устойчивого развития отрасли», в котором прописаны стратегические задачи, стоящие перед сектором на ближайшие три десятилетия. Там сказано, что заводы по термической переработке должны быть максимально интегрированы в городскую среду и в конечном счете взять на себя утилизацию всех отходов, не подлежащих вторичному использованию.

Завод HVC ALKMAAR (Нидерланды)

Еще один ценный ресурс для экономики замкнутого цикла — шлак, оставшийся после сжигания отходов. Это источник драгметаллов и полезных ископаемых. В ESWET подсчитали, что только в Нидерландах в шлаке содержится золото приблизительно на 27 миллионов евро. В качестве примера в докладе приводится завод HVC в Алкмааре (Нидерланды), где с помощью технологии промывки почвы и осадков Boskalis Environmental из шлака извлекают медь, золото, свинец и алюминий, а также песок и гравий. Эксперты подсчитали, что повсеместное внедрение этого метода позволит существенно снизить добычу полезных ископаемых.

В декабре 2019 года лидеры стран ЕС приняли беспрецедентную программу экономических реформ — «Европейский зеленый курс». Ее цель — снижение выбросов углекислого газа вдвое к 2030 году и полная декарбонизация Европы — к 2050-му. Свою лепту должен внести и сектор «энергия из отходов».

Так, известная голландская компания по переработке отходов в энергию AVR недавно модернизировала один из своих заводов в Дэйвене, установив специальное оборудование для улавливания СО2 из выбросов. Углекислый газ сжимается до жидкого состояния и цистернами отправляется в ближайшую теплицу, где используется для роста растений. Раньше для этих целей приходилось сжигать природный газ. Это первая в Европе установка, способная улавливать СО2 в промышленных масштабах. За месяц объемы выбросов двуокиси углерода удалось сократить на 7,5 тысячи тонн. Новой технологией уже заинтересовались в Германии, Швеции, Швейцарии и Дании.

Цистерна с жидким СО2 едет с завода AVR Duiven в теплицу

За последние три года в Европе запустили 31 новый завод «энергия из отходов». В планах на ближайшую пятилетку — еще примерно 50. Всего же, чтобы достичь 10%-го захоронения, нужно 170 новых заводов. И, похоже, Европа уже сделала свой выбор.

«Энергия отходов»