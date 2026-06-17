Никитин: с 1 сентября студентов начнут обучать беспилотным транспортным системам

Подготовка кадров в условиях быстро меняющейся технологической реальности остается одним из приоритетных направлений работы Минтранса РФ

Фото: Динар Фатыхов

Подготовка кадров в условиях быстро меняющейся технологической реальности остается одним из приоритетных направлений работы Минтранса РФ, сообщил глава министерства Андрей Никитин.

По его словам, с 1 сентября 2026 года в образовательный процесс будет введен единый базовый курс по беспилотным транспортным системам. Кроме того, в рамках программы Министерства науки и высшего образования в Российском университете транспорта создана передовая инженерная школа «Академия ВСМ».

Как сообщил глава Минтранса, Российский университет транспорта станет одним из вузов, участвующих в формировании новой модели инженерного образования в соответствии с указом президента России. На базе университета разрабатываются новые образовательные программы и специальности, ориентированные на перспективные направления, включая интеллектуальные транспортные системы, цифровые технологии и искусственный интеллект.

Напомним, что строительство Центра беспилотных авиационных систем в Татарстане должно завершиться к концу июня 2026 года. Ранее стало известно, что на эти цели республика получит более 2 миллиардов рублей.



Наталья Жирнова