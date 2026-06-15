В «Казань Экспо» пройдет Международная выставка-форум «Дрон Экспо 2026»

Согласно документам, его проведение запланировано на период с 8 по 10 июля

Фото: Динар Фатыхов

В Казани с 8 по 10 июля в этом году пройдет Международная выставка-форум «Дрон Экспо 2026». Соответствующее распоряжение принято Кабмином РТ, документ определяет порядок подготовки и проведения мероприятия.

Площадкой форума станет Международный выставочный центр «Казань Экспо». Организатором и оператором выступит ООО «Дрон экспо», соорганизатором — Академия наук РТ.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В рамках подготовки к мероприятию будет сформирован организационный комитет. К работе подключатся ведомства промышленности, цифрового развития, сельского хозяйства и образования Татарстана, а также технопарк «Идея», особая экономическая зона «Иннополис», Университет Иннополис, КНИТУ-КАИ, КХТИ и другие научно-образовательные и отраслевые структуры.

Напомним, что строительство центра беспилотных авиационных систем, который расположится в Татарстане, должно завершиться к концу июня 2026 года. Ранее стало известно, что на эти цели республика получит более 2 миллиардов рублей.

Наталья Жирнова