В «Казань Экспо» пройдет Международная выставка-форум «Дрон Экспо 2026»
Согласно документам, его проведение запланировано на период с 8 по 10 июля
В Казани с 8 по 10 июля в этом году пройдет Международная выставка-форум «Дрон Экспо 2026». Соответствующее распоряжение принято Кабмином РТ, документ определяет порядок подготовки и проведения мероприятия.
Площадкой форума станет Международный выставочный центр «Казань Экспо». Организатором и оператором выступит ООО «Дрон экспо», соорганизатором — Академия наук РТ.
В рамках подготовки к мероприятию будет сформирован организационный комитет. К работе подключатся ведомства промышленности, цифрового развития, сельского хозяйства и образования Татарстана, а также технопарк «Идея», особая экономическая зона «Иннополис», Университет Иннополис, КНИТУ-КАИ, КХТИ и другие научно-образовательные и отраслевые структуры.
Напомним, что строительство центра беспилотных авиационных систем, который расположится в Татарстане, должно завершиться к концу июня 2026 года. Ранее стало известно, что на эти цели республика получит более 2 миллиардов рублей.
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