Минцифры РТ напомнило татарстанцам о более чем 2200 бесплатных точках Wi-Fi

В Казани 230 точек доступа размещены в промышленных зонах и на многоквартирных домах Авиастроительного и Ново-Савиновского районов Казани, где наблюдаются проблемы с интернетом

Фото: Артем Дергунов

В Татарстане жителям напомнили о возможности пользоваться бесплатным общественным Wi-Fi. По данным Министерства цифрового развития республики, в регионе действует более 2 200 точек доступа, расположенных как внутри зданий, так и на улицах, в парках и других общественных пространствах.

В Казани работают 511 точек общественного Wi-Fi. Бесплатный доступ в интернет доступен на территории Центра семьи «Казан», в Горкинско-Ометьевском лесу, парке «Белые цветы», парке «Крылья Советов», на набережной озера Кабан, а также на территории Казанского кремля.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Кроме того, еще 230 точек доступа размещены в промышленных зонах и на многоквартирных домах Авиастроительного и Ново-Савиновского районов Казани, где наблюдаются проблемы с выходом в интернет. В Минцифры РТ отметили, что сеть общественного Wi-Fi продолжает обеспечивать жителей и гостей республики бесплатным доступом к интернету в популярных общественных местах.

Напомним, что ранее в Казани в тестовом режиме заработала функция постоплаты парковок. Такую систему ввели в связи с тем, что из-за ограничений интернета горожане могут не суметь вовремя внести оплату.

Наталья Жирнова