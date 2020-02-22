«Эта зима не аномально, а экстремально теплая»

Но далеко идущих выводов из этого делать не стоит, полагают климатологи

Фото: Ринат Назметдинов

Накануне в Казани был установлен новый температурный рекорд за 145 лет наблюдений — 4,2 градуса тепла. Кроме того, уже 60 лет здесь не наблюдалось такого тонкого снежного покрова. Зима близится к концу, но, по сути, она и не наступала. Россиян такая «европейская зима» не радует, а скорее настораживает: неизвестно, какие еще катаклизмы принесут человечеству такие колебания природного баланса. Ответственность за нынешнюю аномалию специалисты возлагают на стремительный западно-восточный перенос воздушных масс, изолировавший нас от Арктики и продержавшийся все три зимних месяца. «Реальное время», разбираясь в причинах климатического сдвига, узнало о точном и самом долгосрочном, полувековом, прогнозе знаменитого академика Михаила Будыко.

Первый раз за 145 лет

В минувший четверг зима в столице Татарстана установила температурный рекорд для 20 февраля за 130 лет наблюдений метеостанции Казанского университета — 3,4 градуса тепла по Цельсию. А вчерашним солнечным днем обошла и этот показатель. Впервые за 145 лет наблюдений столбик термометра в этот день поднялся до плюс 4,2 градуса. Высота снежного покрова составляет при этом всего 15 сантиметров — такого тонкого слоя в феврале не было с 1960 года.

«На европейской территории России сохраняется аномально теплая погода. Западно-восточный перенос, который сейчас преобладает в атмосфере, способствует проникновению вглубь континента очень теплых воздушных масс с Атлантики. Под влиянием периферии антициклона в республике установилась спокойная погода без существенных осадков, в отдельных районах с туманом. Вот уже несколько суток минимальные температуры воздуха ночью были около нулевой отметки, максимальные температуры днем в основном положительные, а среднесуточные температуры воздуха на 10—14 градусов превышают норму. 19 и 20 февраля в Казани были установлены температурные рекорды: 19 февраля воздух в городе прогрелся до +2,0° (предыдущий максимум +1,8° был зафиксирован в 1963 году), 20 февраля температура повысилась до +3,4° (предыдущий максимум +2,0° отмечен в 1995 году)», — сообщает Гидрометцентр РТ.

По предварительному прогнозу синоптиков, в воскресенье, 23 февраля, ночью Татарстан еще останется под влиянием антициклона, а днем к западным районам подойдет атмосферный фронт обширного и глубокого северо-атлантического циклона, который принесет небольшие осадки в виде снега и мокрого снега, усиление ветра до 15—17 м/с и ночное снижение температуры до -3..-8°(днем ожидается 0..-5°). Затем температура снова немного повысится.

Экстрим продлится до конца зимы

Ведущий инженер отдела метеопрогнозов Гидрометцентра РТ Ирина Гущина сообщила нам, что в последнюю неделю февраля среднесуточная температура в республике будет держаться в районе 2 градусов мороза, аномалия составит 8—9 градусов.

— Зима в этом году не просто аномально, а экстремально теплая, — констатирует завкафедрой метеорологии, климатологии и экологии атмосферы КФУ Юрий Переведенцев. — И эта тенденция продлится до конца февраля. К нам постоянно приходит теплая, сырая масса с Атлантического океана, и температурный фон в Казани выше среднемноголетнего на 8—10 градусов. В эти дни должна быть среднесуточная температура минус 9—10 градусов, а она плюсовая или близка к нулю.

В конце месяца профессор подведет итоги, и уже сейчас он предполагает, что, скорее всего, зима окажется самой теплой за все время наблюдений.



Специалисты Гидрометцентра РФ отмечают, что на финише февраль превысит норму по всей стране на 6—8 градусов, на востоке аномалии достигнут местами 12 градусов.



«Долгосрочники» прогнозируют, что март, считающийся в России зимним месяцем, будет тоже теплее нормы.

— Конечно, если март в Казани окажется по типу февраля, то весна наступит раньше, и снег рано растает, потому что таять нечему. Но если будет меридиональная циркуляция, в этом случае Арктика пошлет нам свою порцию холодного воздуха. И тогда март может оказаться затяжным и холодным. Конечно, думаю, больше шансов у теплого марта — Арктика для нас заблокирована, такая тенденция сохранялась всю зиму. Раньше на нас влияла Сибирь, в этом же году она не может нас остудить, потому что сама находится под влиянием Атлантики. Там аномалии этой зимой достигали в некоторых регионах 18 градусов, — рассуждает Переведенцев.

«Происходит стремительный западно-восточный перенос воздушных масс»

— Причина этой теплой зимы — хорошая структурированность полярного вихря. Атмосферный вихрь возник в холодное полугодие над Северным полушарием и хорошо прослеживается в стратосфере. Он очень компактный, более глубокий, чем бывает обычно. Стройное течение, которое его опоясывает, тоже хорошо структурированное. Происходит стремительный западно-восточный перенос воздушных масс. К тому же атмосферная воронка имеет такую конфигурацию, что удерживает весь сезонный холод в высоких широтах, а южнее, вплоть до субтропических широт, температура выше нормы. Самая большая аномалия приходится на умеренные широты, — рассказала «Реальному времени» ведущий метеоролог Гидрометцентра России Марина Макарова.

По ее словам, прогретый воздух с Атлантики не успевает остыть, так как очень быстро перемещается по европейской части (и далее за Урал в Сибирь).

Как утверждает метеоролог, этот атмосферный вихрь образуется каждые полгода, но объяснений причин такого постоянства у нее нет. Именно это и удивляет многих ученых, которые пытаются провести параллели с теплыми зимами 2006/2007, 2013/2014 годов. Обычно во второй половине зимы случается внезапное стратосферное потепление, этот вихрь рушится, и низкая температура охватывает умеренные широты — отмечаются периоды похолодания. В этом году такого практически не было. Морозы в Сибири эпизодически отмечались, но обычный сибирский антициклон не сформировался. Он был фрагментарным, непродолжительным, обеспечивал выхолаживание в ночные часы, но в целом доминирующим не стал, описала ситуацию Макарова.



— Как правило, если январь оказывается теплым, то в феврале приходят холода. В прошлом году так и было. Но в этом году холодного февраля не получилось. Я полагал, что такая аномалия компенсируется хотя бы в марте. Однако и он, по ожиданиям, будет обычным, соответствующим сезону. Это явление удивительное. Вот такая матушка-природа. Нынешнее потепление — рекордное, все три зимних месяца были теплее обычного. И здесь все очень непросто: предсказание погоды, климатические изменения — это решение очень сложной системы дифференциальных уравнений, и наука этим занимается, — рассказал научный руководитель Института океанологии РАН, член президиума РАН Роберт Нигматулин.

Ученый отметил, что этой зимой произошла сильнейшая флуктуация (отклонение от среднего значения, — прим. ред.), и обратил внимание на то, что такие периоды, как правило, сопровождаются всевозможными катаклизмами: засухой, сильными дождями, наводнениями, порой неожиданным похолоданием, ураганами.

Управляют ли погодой люди и восстановит ли природа сама себя?



Как это ни фантастически звучит, но в течение последних месяцев различные лица (порой и ответственные) неоднократно выдвигали версию о климатическом оружии, примененном против России. Профессор Переведенцев уверен, что такого оружия не существует:

— Климатическое оружие запрещено международной конвенцией ООН. В локальном плане можно разгонять облака, заниматься грозобитием, посылая ракетки. Однако гигантский вихрь, который приходит к нам, по энергии равносилен сотням атомных бомб. У человечества нет такой энергии. И даже если бы оно сумело создать нечто подобное по мощи, это было бы опасно, потому что мы не знаем, чем такое вмешательство обернется — любое оружие должно быть испытано заранее. Некоторые обвиняли американцев в аномальной жаре 2010 года. Да, США могущественная держава, но и метеоуязвимая, она постоянно подвергается воздействию штормов, морозов, разных природных катаклизмов. Им бы со своими стихиями справиться.

— Версия о климатическом оружии — абсолютная чушь! Глобальные климатические изменения налицо и обусловлены они антропогенным фактором. В результате сжигания топлива растет содержание углекислого газа в атмосфере. Это общая проблема, Китай и Америка в том числе жгут очень много угля. Причем концентрация углекислого газа по всей поверхности планеты примерно одинаковая, — подтверждает Роберт Нигматулин.

Он отметил также, что задача человечества — восстанавливать природный баланс в атмосфере. Для этого необходим переход к возобновляемой энергетике, что займет десятилетия. Ученый также выдвинул гипотезу о том, что природой предусмотрено ограничение глобального потепления. «Одновременно с увеличением концентрации углекислого газа растет паросодержание. При том что 72 процента поверхности Земли приходится на океан, увеличение содержания водяного пара приводит к распространению облачности. Возможно, она каким-то образом приостановит потепление». Но проверкой этой гипотезы Нигматулин пока еще только занимается.

Беспрецедентно теплую структуру вихря последних месяцев метеорологи Гидрометцентра РФ с глобальными климатическими изменениями не связывают. Фото Романа Хасаева

Прогноз климатолога Будыко оправдался

Беспрецедентно теплую структуру вихря последних месяцев метеорологи Гидрометцентра РФ с глобальными климатическими изменениями тем не менее не связывают.

— С глобальным потеплением связывают как раз обратную ситуацию, когда Арктика — теплая, а холод уходит в умеренные широты и даже в субтропики. Температура в Арктике этой зимой выше средних многолетних значений, но зима далеко не самая теплая. Причем западно-восточный перенос при холодной Арктике в теплых умеренных широтах обеспечивает большую покрытость льдом, даже выше обычного, что отмечается и в Баренцевом море, и на востоке — в Беринговом и Охотском морях, — подчеркивает Марина Макарова.

Развивая тему масштабных изменений в природе, она пояснила, что «глобальное потепление» — термин, от которого специалисты уже отошли. Температура на планете повышается, но лишь на сотые доли градуса.

— Поэтому больше говорят об изменениях регионального климата, гидрологического цикла, смещении климатических зон. Под «изменением климата» надо понимать изменение повторяемости теплой и холодной погоды. В последнее время повторяемость периодов теплой погоды учащается, холодные же периоды случаются реже, но при этом не исключаются. А межгодовая изменчивость была всегда — и в XIX, и в XX веке. По одной зиме выводов делать не стоит, даже если она и окажется самой теплой, — заключила синоптик.

Разделяя понятия, Юрий Переведенцев напомнил, что погода — это быстроизменчивое, текущее физическое состояние атмосферы, а климат имеет более устойчивые характеристики, и наблюдения за ним ведутся по 30-летним отрезкам. Ученый обращает внимание, что Арктика теплеет в три раза быстрее, чем вся планета. Но, несмотря на то, что за столетие нагрелась на 1 градус, она все равно остается холодной.

— Раньше холод из Арктики направлялся в Якутию, а теперь атлантическое тепло его туда не пускает. Западно-восточный перенос в этом году изолирует от нас Арктику, и холод в большей степени уходит в Северную Америку. Выводы мы делаем не на пустом месте, а на основе анализа материала за столетие, графиков и расчетов. К антропогенному воздействию на климат относятся по-разному, но он все-таки лишь дополняет естественный фактор, — утверждает Переведенцев.

Температура на планете повышается, но лишь на сотые доли градуса. Фото Максима Платонова

В ближайшие дни он планирует выступить с пленарным докладом на конференции памяти академика Михаила Будыко в Санкт-Петербурге.

— Отечественный ученый первым в мире объявил о том, что в конце XX — начале XXI века будет потепление климата из-за антропогенного фактора. Это заявление он сделал в 1960 году, в то время, когда крепкие морозы были нормой. Прогноз Будыко оправдался полностью, — резюмировал Переведенцев.