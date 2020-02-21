Тендеры Башкирии: одежда для следкома, тур спартакиады «Роснефти» и автоклуб — Караидельскому району

Обзор наиболее интересных тендеров Башкортостана за неделю

1. Авиатопливо для аэропорта по 42 тысячи за тонну

Уфимский аэропорт планирует закупить топлива для реактивных двигателей марки ТС-1 для заправки воздушных судов на сумму в 168 млн рублей. О запросе предложений стало известно 17 февраля. Заявки будут приниматься до 28 февраля, в этот же день подведут и итоги.

Как известно из закупочной документации, поставка товара должна осуществляться магистральным нефтепродуктопроводом и железнодорожным транспортом, максимальный срок поставки — 31 марта 2020 года. Всего международному аэропорту «Уфа» понадобится 4 тысячи тонн топлива — каждая тонна будет стоить 42 тысячи рублей. Для сравнения — как следует из тендера, опубликованного на прошлой неделе, «Красавиа» будет закупать топливо у уфимского аэропорта по 61 тысяче рублей за тонну.



2. Молочная продукция для уфимских детских садов

Муниципальный «Центр детского диетического питания Уфы» потратит 28,4 млн на продовольственные товары. Об этом было объявлено 18 февраля, заявки будут принимать до 3 марта, а итоги закупки подведут 10-го числа.

Муниципальный «Центр детского диетического питания Уфы» потратит 28,4 млн на продовольственные товары. Фото chita.ru

Поставку должны осуществлять на три склада в Уфе, в 44 пищеблока детских садов, в 52 детских сада в Орджоникидзевском районе, 30 детских садов Кировского района, 13 — Демского, 40 — Советского, 20 — Ленинского, 40 — Калининского. Поставить подрядчик должен будет 350 тысяч литров фасованного питьевого пастеризованного молока жирностью 3,2%, 48 тысяч килограммов творога жирностью 5%, 21 тысячу килограммов сметаны жирностью 15%.



3. Одежда для сотрудников Следственного комитета

Следственный комитет России готов заплатить 15,5 млн рублей за поставку предметов форменной одежды для сотрудников. Поставка должна осуществляться в том числе в Уфу — а также в Оренбург, Пермь, Ижевск и Байконур. Информация об аукционе была размещена 14 февраля, заявки принимаются до 28-го числа, а аукцион состоится 3 марта.

В частности, в Башкортостан должны быть поставлены 108 шерстяных кителей, 216 пар мужских шерстяных брюк, 108 костюмов (состоящих из курток с коротким рукавом и брюк, и отдельно — брюк с куртками с длинным рукавом), 77 шерстяных жакетов, по столько же — шерстяных женских курток, шерстяных брюк, юбок, летних платьев и шерстяных платьев.



4. Автомобильное топливо «Уфимским инженерным сетям» на 10 миллионов

Муниципальные «Уфимские инженерные сети» готовы купить автомобильного топлива на 10 млн рублей. Об аукционе стало известно 18 февраля, заявки будут принимать до 26-го числа, а итоги закупки подведут 2 марта.

Топливо «Уфимские инженерные сети» будут закупать до 30 сентября 2020 года. Фото pravdapfo.ru

Поставка топлива должна осуществляться с использованием топливных карт на АЗС. Топливо «Уфимские инженерные сети» будут закупать до 30 сентября 2020 года. Всего учреждению понадобится 75 тысяч литров бензина марки «Аи-92», 9 тысяч литров «95-го» бензина, а также 300 тысяч литров дизельного топлива.



5. Зональный тур Спартакиады «Роснефти» в Уфе

«Башнефть» планирует заплатить 8,47 млн рублей за проведение зонального тура XVI Летней спартакиады ПАО «НК «Роснефть». О соответствующем тендере стало известно 19 февраля, заявки принимаются до 5 марта.

Мероприятие пройдет в Уфе с 15 мая по 30 июня 2020 года. Аудитория составит 450 человек — спортсменов и болельщиков. На зональном туре спартакиады будут играть в мини-футбол, баскетбол, волейбол, настольный теннис, шахматы, русский бильярд и боулинг, также займутся перетягиванием каната, силовым двоеборьем, легкой атлетикой. Всего в мероприятии поучаствуют восемь команд по 40 человек.



6. Озеленение склона у уфимского вокзала за 5,6 миллиона

Тем временем Управление инфраструктурой транспорта Уфы готово потратить 5,56 млн на услуги по планировке ландшафта. О таком тендере объявили 14 февраля, окончание подачи заявок — 11 марта. Рассматривать их будут 16-го числа.

Заказ связан с озеленением склона у железнодорожного вокзала станции «Уфа». Фото ufs-online.ru

Из документации можно узнать, что заказ связан с озеленением склона у железнодорожного вокзала станции «Уфа». Будут посажены: 147 елей, 360 кв. м цветников, 1 920 многолетних цветов, 7 000 тюльпанов, 4 200 нарциссов, 5 600 гиацинтов. Помимо этого, посадят японские спиреи, клены, каштаны, создадут альпинарии и рокарии.



7. Экскаватор-погрузчик в лизинг для туймазинского водоканала за 5,4 миллиона

Водоканал города Туймазы возьмет в лизинг экскаватор-погрузчик за 5,39 млн рублей. О запросе котировок объявили 4 февраля, принимать их будут до 19-го числа, тогда же и подведут итоги.

Поставку потребуется осуществить в течение 20 календарных дней с момента внесения аванса по договору лизинга. Водоканалу потребуется экскаватор-погрузчик MST-542 plus или его аналог, не ранее 2019 года выпуска. Максимальная мощность двигателя должна составить 97—99 л. с., в экскаваторе будет автоматическое переключение передач, рулевое управление с приводом на четыре колеса с одновременным поворотом всех колес в одну сторону. Максимальная скорость составит 39—42 км/ч.



8. Автоклуб для Караидельского района

А вот Дворец культуры Караидельского района заплатит 4,7 млн за многофункциональный передвижной культурный центр. Об аукционе стало известно 14 февраля, заявки принимаются до 25 февраля, аукцион состоится на следующий день — 26-го числа.

Дворец культуры Караидельского района заплатит 4,7 млн за многофункциональный передвижной культурный центр. Фото rg.ru

Поставка должна быть осуществлена в течение 30 рабочих дней с даты заключения контракта. Передвижной многофункциональный культурный центр — автоклуб — конструктивно должен представлять собой трансформируемый кузов-фургон из термоизоляционных сэндвич-панелей, установленный на специальном подрамнике на шасси автомобиля. Он должен иметь возможность трансформации в сцену с помощью специальной системы раскладывания. Процесс трансформации должен производиться с помощью автономного гидропривода, установленного на шасси автомобиля.



9. Технические жидкости «Башавтотрансу» на 4 миллиона

«Башавтотранс» собирается купить технических жидкостей для транспортных средств на 4,14 млн рублей. Об аукционе стало известно 14 февраля, подать заявку на участие можно до 25-го числа, а ценовые предложения будут приниматься до 2 марта.

Всего понадобится пять видов технических жидкостей. Это — 3 тысячи упаковок тормозной жидкости DOT-4, 6 тысяч литров красного концентрата антифриза, 10 тысяч литров красного антифриза, 6 тысяч литров зеленого концентрата антифриза и 12 тысяч литров неконцентрированного зеленого антифриза. Поставка должна быть осуществлена в 12 филиалов «Башавтотранса», в том числе в три уфимских автотранспортных предприятия.



10. Фан-барьеры с куницей за 4 миллиона

Управление коммунального хозяйства и благоустройства администрации Уфы собирается купить фан-барьеры на общую сумму в 3,9 млн рублей. Об этом стало известно 18 февраля, заявки принимаются до 27-го числа, а аукцион проведут 2 марта.

Управление коммунального хозяйства и благоустройства администрации Уфы собирается купить фан-барьеры на общую сумму в 3,9 млн рублей. Фото showorld.ru

Поставку потребуется осуществить в течение 10 календарных дней. Всего нужно будет 1 200 секционных фан-барьеров — длиной в 2 метра и высотой в 1,2 метра. Сделаны они будут из углеродистой стальной трубы круглого сечения, с 11 стойками и декоративным элементом «Куница». Поставку товара осуществят на улицу Пархоменко, 202.

