Татарстанцы ринулись на Мосбиржу за налоговым вычетом

За год количество индивидуальных инвестиционных счетов в республике резко возросло — в 2,7 раза

После двукратного падения депозитных ставок татарстанцы стали проявлять интерес к альтернативным биржевым инструментам. За год количество индивидуальных инвестиционных счетов татарстанцев на Московской бирже выросло почти втрое — до 43,2 тысячи, сообщили сегодня в региональном отделении Центробанка. И это еще «мало для Татарстана», оценил объемы инвестирования жителей республики в разговоре с «Реальным временем» главный стратег БКС Максим Шеин — по его мнению, потенциал куда больше. Между тем общая сумма инвестиций россиян на брокерских счетах по итогам 2019 года составила 2,7 трлн руб., из них на брокерских ИИС — 150 млрд, подсчитали в НАУФОР — крупнейшем российском объединении профессиональных участников рынка ценных бумаг.

ЦБ: троекратный приток татарстанских ИИС на бирже

В Татарстане растет количество продвинутых биржевых инвесторов. На Московской бирже к концу 2019 года жителями республики было открыто 43,2 тысячи счетов, сообщила сегодня пресс-служба татарстанского отделения ЦБ. По ее данным, за год произошел почти трехкратный приток. До этого года на московской бирже татарстанцы имели всего около 15 тысяч ИИС. «В 2,7 раза — до 43,2 тыс. — выросло за 2019 год число отрытых в республике индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС)», — говорится в сообщении татарстанского отделения ЦБ со ссылкой на данные Московской биржи.

Всего на Татарстан приходится 12,8% ИИС, открытых в Приволжском округе. Правда, объем денег, размещенных татарстанцами на счетах, не уточняют.

— В последнее время наблюдается интерес частных инвесторов к фондовому рынку: финансовые инструменты, действительно, могут быть более доходной альтернативой по сравнению с банковскими вкладами, — отметил управляющий отделением — Национальным банком по Республике Татарстан ВВГУ Банка России Марат Шарифуллин. — ИИС позволяет гражданину не только диверсифицировать свои накопления, но и получить своеобразный бонус от государства — налоговый вычет. Вместе с тем стоит внимательно отнестись к своим вложениям, так как этот способ инвестирования не гарантирует его доходности, а средства на счете не застрахованы государством.

Государство стимулирует рублем



Всплеск регистрации ИИС на бирже происходит, как правило, в самом конце года, в декабре. В этом случае инвесторы рассчитывают снять прибыль уже через несколько месяцев — в апреле. По словам главного стратега БКС Максима Шеина, ИИС дает возможность его владельцу получить весной налоговый вычет в размере 13%. Счет открывается минимум на три года на любую сумму, но максимально возможная, с которой делают вычет, — это 400 тысяч рублей (то есть вычет составит 52 тысячи рублей).

— ИИС — это один из немногих инструментов приумножения сбережений, который поддерживается государством, — отметил Шеин в разговоре с «Реальным временем». — Таким образом стимулируется инвестиционная активность граждан. Не секрет, что огромный объем средств находится на банковских депозитах. Именно по этой причине не делаются инвестиции на фондовом рынке. Но чтобы популяризировать ИИС, государство поддерживает их рублем. Владельцы ИИС пользуются налоговыми льготами. Даже если вы открыли ИИС и ничего не проинвестировали, а деньги просто там лежат, каждый год вы все равно будете получать 52 тысячи рублей как налоговую льготу.

Таких инвесторов называют пассивными, и их большинство. При этом доходность от вложений в ИИС составляет 13% годовых, что на порядок выше, чем на банковском депозите, где ставки упали до исторического минимума в 5% годовых.



Как получить 39% годовых за месяц

Как уже было указано выше, многие поняли, что открывать ИИС выгоднее не в начале, а в конце года, потому что неважно, когда был пополнен индивидуальный счет, отмечают аналитики. Все равно государство вернет налоговый вычет лишь на следующий год. Таким образом, доходность декабрьского взноса окажется в три раза выше, чем, например, январского. Напомним, ИИС — специальный счет для операций с ценными бумагами, который может открыть физическое лицо, при этом у одного человека может быть только один ИИС. Взносы можно делать лишь в рублях, минимальной суммы нет, максимальный взнос — 1 млн рублей в год (впрочем, пассивному инвестору нет смысла переплачивать более 400 тыс. рублей — это предел по налоговому вычету).

— 43,2 тысячи ИИС — это мало для Татарстана, — отмечает Максим Шеин. — Почему? Это как в известной фразе: «Для Атоса это слишком много, а для графа де Ла Фер — слишком мало». Я считаю, что ИИС должен быть у каждого человека. А смысл высиживать [с депозитами] — можно и ждать, но какой смысл. Ставки по депозитам будут только понижаться. Сейчас срок депозитов заканчивается, и больше смотрят в сторону инвестиций. Это правильно. Дальше будет намного больше. Будет больше счетов. Правда, сейчас примерно 2/3 не зафондированы, то есть денег на них нет. Люди открыли их, но операции по ним не проводят. А татарстанские инвесторы осторожны, как и остальные, потому что это новое дело.

НАУФОР — крупнейшая российская СРО профессиональных участников рынка ценных бумаг, в начале 2020 года провела традиционный опрос ведущих брокерских и управляющих компаний, обслуживающих физлиц на бирже. По ее данным, объем денег, общая сумма инвестиций граждан на брокерских счетах по итогам 2019 года составила 2,7 трлн руб., из них на брокерских ИИС — 150 млрд рублей. НАУФОР констатирует, что резкое увеличение количества брокерских счетов сопровождается снижением доли зафондированных счетов. По итогам 2019 года доля зафондированных брокерских счетов ИИС составила 27%, то есть пополняется только каждый третий счет.



Количество ИИС может возрасти на 30—50%

— Согласно статистике от декабря 2019 года, в Республике Татарстан на предприятиях и в организациях трудятся около 952,7 тыс. человек, все они потенциально могут пользоваться как минимум вычетом типа «А» по ИИС. И это только учтенные работники и служащие, у которых есть НДФЛ. А сколько людей, у которых есть накопления, а они их не инвестируют? Поэтому 43,2 тысячи открытых счетов — это, конечно, пока еще весьма невысокий уровень. Эту цифру необходимо увеличивать, — согласна с Шеиным аналитик ГК «ФИНАМ» Юлия Афанасьева.

По ее словам, жители республики пока мало знакомы с данной инвестиционной возможностью. Хотя инструмент ИИС мог бы служить и для создания фонда пенсионных накоплений: «В момент, когда создавался ИИС, пенсионной программы (гарантированный пенсионный план — ГПП) не существовало, и государству было важно подтолкнуть население к созданию подушки безопасности на старость».

Предел максимально возможного взноса по ИИС могут увеличить до 2,5 млн рублей в год (такие планы могут быть реализованы уже весной этого года).

В этом случае, по мнению Афанасьевой, количество счетов может возрасти как минимум еще на 30—50%: «Думаю, это вполне возможно. Необходимая база есть, и она примерно в 22 раза больше текущего количества открытых ИИС. В истории развития ИИС уже были мощные всплески роста, ситуация может повториться».

Банки: депозит без риска



Между тем банки ратуют за сохранение средств на депозитах. Яна Безруких, исполнительный директор, начальник отдела продуктовой аналитики и управления депозитным портфелем компании «Ренессанс Кредит», предупреждает, что на фоне снижающихся ставок по депозитам, конечно, у многих появляется желание инвестировать в другие инструменты, которые могут обеспечить потенциально более высокую доходность.

— Однако стоит помнить, что такие вложения несут в себе определенные риски — можно не только не заработать, но и потерять часть средств. Поэтому, формируя свой инвестиционный портфель, лучше придерживаться консервативного подхода, разместив все-таки существенную часть накоплений на классическом депозите, доход от которого в случае падения фондового рынка может хотя бы частично покрыть убыток от более рискованных инвестиций.

Банкиры считают, что вклад остается «отличным вариантом для формирования финансовой подушки безопасности. Средства в размере до 1,4 млн рублей, размещенные на депозите, застрахованы государством». По данным ЦБ, объем привлеченных банками средств населения за 2019 год увеличился на 7,3%.

«Грамотность населения в области инвестиций постепенно растет»

За 2019 год в филиалах брокерской компании банка «Открытие» в Казани и Набережных Челнах было открыто более 500 ИИС. Цифры по доходу клиентов и общую сумму фондирования в банке не называют.

— В 2019 году ЦБ РФ снижал несколько раз ставку. В совокупности она была снижена на 150 базисных пунктов — с 7,75% до 6,25%. На этом фоне доходность депозитов упала с 7,5—8,0% до 6,0—6,5% и продолжает снижаться. Естественно, что для населения это далеко не самый приятный факт. Многие осознали необходимость более активного управления своими деньгами. За 2019 год число брокерских счетов на Московской бирже почти удвоилось — до 3,5 миллиона. Число индивидуальных инвестиционных счетов также резко выросло и на конец года приблизилось к 1,5 миллиона. Цифры притока средств на брокерские счета также подтверждают, что многие граждане явно испытывают неудовлетворенность доходностями банковских депозитов. Между тем на рынке можно встретить доходности на уровне 6,0—9,0% с достаточным уровнем надежности. К тому же ИИС предоставляет еще и налоговый вычет с 400 тыс. рублей в год. По сути, инвестируя 400 тыс. рублей в ОФЗ через ИИС, граждане могут получить доходность около 10% годовых без каких-либо рисков, — сообщил «Реальному времени» Вадим Ложкин, директор брокерской компании банка «Открытие» в Казани.

Эксперт отмечает, что грамотность населения в области инвестиций постепенно растет, появляются новые платформы и способы управления своими счетами: «По сути, брокерский терминал теперь можно носить в кармане, установив соответствующее приложение. Сегодня даже не требуется визит в офис брокерской компании, чтобы начать инвестировать». По его словам, брокеры также повысили ответственность перед клиентами, так как доступность возможностей контроля почти исключает какие-либо случаи манипулирования.