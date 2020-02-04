«Салават Юлаев» уволит Цулыгина, если клуб не выйдет в финал конференции — СМИ

«Салават Юлаев» может уволить главного тренера Николая Цулыгина по окончании нынешнего сезона.

По данным источника, тренер может сохранить свой пост только в том случае, если по итогам сезона команда завоюет Кубок Гагарина или медали.

Наиболее вероятным кандидатом на должность нового главного тренера называют старшего наставника «Толпара» Михаила Васильева. Клуб под его руководством лидирует на Востоке в МХЛ.

«Салават Юлаев» занимает шестое место в Восточной конференции КХЛ и пока не гарантировал себе участие в плей-офф КХЛ.