Илья Бер: «Друзя бы вообще не отлучали от игры, если бы это не было приказом Эрнста»

Всего через год после скандала с нечестной игрой в «Кто хочет стать миллионером?» Александр Друзь снова начнет играть в «Что? Где? Когда?»

Ровно год назад Илья Бер, редактор телепередачи «Кто хочет стать миллионером?», опубликовал большой текст, в котором рассказал о том, как поймал Александра Друзя на нечестной игре. Был большой скандал, руководство Первого канала обещало разобраться в ситуации и отстранило обоих — Бера от работы на программе, Друзя — от игр в Нескучном саду. Но полгода назад магистр вернулся в съемочный павильон в качестве зрителя, а с этого сезона снова начнет играть. В интервью «Реальному времени» Илья Бер рассказал о том, почему он это сделал, об институте репутации на российском телевидении и о том, почему сексистские шутки в главном интеллектуальном шоу на российском телевидении продолжают оставаться нормой.

Преамбула: игра магистра на «крапленых вопросах»

В том резонансном посте в LiveJournal Илья Бер подробно рассказал о том, как однажды магистр игры в «Что? Где? Когда?» Александр Друзь намекнул в разговоре, что было бы неплохо помочь ему с правильными ответами в шоу «Кто хочет стать миллионером?» и тогда выигрыш можно было бы разделить. Бер рассказывал, что решил вывести магистра на чистую воду: перед съемками программы, в которой Друзь должен был играть вместе со своим «коллегой» по клубу знатоков Виктором Сидневым, позвонил магистру, намекнул на то, что якобы готов к афере, договорился об условиях. После этого он предоставил Друзю правильные ответы на часть вопросов (самые дорогие вопросы Бер перед игрой заменил на другие).

После игры, как рассказывает сам Илья, он позвонил Александру Друзю и предложил добровольно отказаться от поста вице-президента Международной ассоциации клубов (большая структура, регулирующая работу спортивного «Что? Где? Когда?» в десятках стран мира) и прекратить играть — в обмен на неразглашение сведений о жульничестве. Друзь отказался. Тогда и появилась разгромная публикация.

В интервью разным изданиям Бер и Друзь обвиняли друг друга в нечестности. Магистр утверждал, что все было с точностью до наоборот и редактор сам предложил ему выкупить вопросы за деньги. Бер прилагал аудиозаписи разговоров.

Друзя отстранили от игр в «Что? Где? Когда?», с Бером расторгли договор в передаче «Кто хочет стать миллионером?». Но уже через полгода магистр снова появился на экранах телевизоров — ни одной игры с его участием еще не было, но с нового сезона он опять сядет за игровой стол.

Для понимания ситуации стоит еще рассказать о том, что клуб знатоков — вещь более широкая, чем привык видеть на телеэкране обыватель: в «спортивную» (любительскую) версию «Что? Где? Когда?» в мире играют десятки тысяч людей, и аудитории спортивных и телеигр периодически пересекаются. «Что? Где? Когда?» имеет свое правление и жесткие регламенты, вице-президентом Международной ассоциации клубов является Александр Друзь. Выше его в иерархии только Андрей Козлов, президент МАК ЧГК и Наталья Стеценко, почетный президент клуба, вдова Владимира Ворошилова, создавшего эту игру.

Фото super.ru

Считаю, что человек должен отвечать за свои поступки, и если человек не первый раз пытается жульничать, то кто-то должен положить этому конец. А я знал, что Друзь делает это не впервые

«Считаю, что человек должен отвечать за свои поступки»

— Для чего вы это сделали? Что-то кому-то хотели доказать или просто потому, что вы за честность?

— Считаю, что человек должен отвечать за свои поступки, и если человек не первый раз пытается жульничать, то кто-то должен положить этому конец. А я знал, что Друзь делает это не впервые. И раз это случилось со мной, то я решил, что этот кто-то — я.

— Вы много раз намекали в интервью на другие случаи жульничества, но никогда о них не рассказывали.

— Да, и я до сих пор не могу рассказать об этом вслух. Мне очень хотелось это сделать, особенно когда его все-таки вернули на экраны. Но меня уговорили этого не делать, потому что могут пострадать хорошие люди и проекты. Действительно, теоретически они могут пострадать, поэтому я пока оставляю все это при себе. Хотя, кому надо, всё и так знают.

— Сиднев — это тоже лицо, пострадавшее в этом скандале? Как вы думаете, он знал или до последнего ни о чем не догадывался?

— Когда я публиковал всю историю, то тоже считал его пострадавшим. А потом выяснилось, что это не совсем так. С одной стороны, да, он пострадавший. А с другой — если верить ему самому и Друзю (а здесь я бы им скорее поверил), он в процессе игры с самого начала был в курсе, что Друзь знает ответы. И это ему никак не мешало. Даже, судя по игре, наоборот, помогало — играл-то он хорошо, очень уверенно и свободно.

— После этого всего уже год прошел, вы общались в течение этого времени с Друзем?

— Нет. В последний раз, как я и рассказывал уже, мы общались 11 февраля, в день перед тем, как я все это выложил. Я ему позвонил в последний раз — пытался уговорить выполнить мои требования, и тогда я бы ничего не опубликовал. Он отказался. С тех пор никакого взаимодействия между нами больше не было.

— Вы знали, на что шли. Много лет были профессиональным редактором интеллектуальных шоу, у вас была устойчивая карьера, стабильная работа. Не страшно было, во-первых, оставаться без этой работы, а во-вторых — ссориться с достаточно могущественным, по меркам сообщества, человеком?

— Да, я понимал, что почти со стопроцентной вероятностью это закончится моим расставанием с «Миллионером». Но считал, что все равно то, ради чего я это делаю, важнее. Это к тому же не была моя единственная работа. Я никогда не состоял в штате Первого канала или студии «Красный квадрат», это был один из моих проектов. Да, самый длинный, самый стабильный, самый доходный, это правда. Но я решил, что не умру — я что-то умею в этой жизни еще. Ну и, в общем, пока что практика показывает, что с голоду не умираю, и работы много, и она интересная. И много новых проектов появилось. Понятно, что наперед я всего этого не знал, но считал, что эта жертва того стоит. А по поводу страха — я вообще довольно непугливый человек. Возможно, это от глупости. Но да, могу констатировать, что с чувством страха у меня как-то не очень хорошо.

— Какова была реакция знакомых из среды интеллектуальных игр? Вам говорили, что это стыд, позор, с вами прекратил общение кто-нибудь?

— Разумеется, мне не все поверили. Не все даже удосужились разобраться, что к чему, даже при всех выложенных записях и объяснениях с двух сторон. Есть те, кто считает, что в этой истории мерзавцы оба или ничего не понятно до конца. И я изначально понимал, что так будет. Несколько разговоров с людьми, которые не поддержали мои действия, были. Пара человек «из телевизора» меня «расфрендили», но их оказалось меньше, чем я рассчитывал. Большинство поддержали меня либо в явном, либо в неявном виде. Я эту поддержку и чувствовал, и чувствую.

Фото russian.rt.com

Разумеется, мне не все поверили. Не все даже удосужились разобраться, что к чему, даже при всех выложенных записях и объяснениях с двух сторон

«Телекомпания «Игра-ТВ» в очередной раз показала, что для них слово «репутация» — пустой звук»

— Вы надеялись, что репутационный скандал все-таки выкинет Друзя из обоймы? Это вообще возможно в случае Друзя, который много лет в глазах обычного человека олицетворяет собой игру?

— Ну поначалу-то результат был практически максимальный из тех, которые хоть как-то были реальны. Друзя от игр отстранили, из эфира убрали — это то, чего я добивался. В правлении МАК получилось 50 на 50 — комиссию по этике, главой которой он был, расформировали. Но вице-президентом организации он все-таки остался. Словом, сначала эффект был. А дальше телекомпания «Игра-ТВ» в очередной раз показала, что для них слово «репутация» — пустой звук. Ничего удивительного в этом нет на нашем телевидении и, к сожалению, в нашей стране.



— А возможно было бы такое в той же Америке? Страшный скандал, все доказательства есть — и все наказание ограничивается полугодовым «карантином»?

— Мне сложно сказать, я про Америку уверенно говорить не могу. Исходя из того, что я знаю, наверное, такого быть не могло бы. Но это из серии предположений. Дело, скорее всего, обрело бы какую-то юридическую плоскость — скорее всего, был бы суд, а может быть, даже и не один. Это связано со спецификой США: это страна юристов. В судах там зарабатывают деньги, и никто этого не скрывает. А у нас принцип другой.

Фото tvigra.ru

Эта передача и ее телегруппа — органическая часть российского телевидения и какого-то общепринятого статистически понимания жизни. Они делают то, что считают нормой, и то, что, как они считают, будет адекватно воспринято аудиторией

«Если сексистские шуточки не смущают руководство канала — значит, они есть и будут»

— А еще такая вещь: «господин ведущий» часто практикует сексистские высказывания и подкалывает женщин. При этом в наше время многие считают это недопустимым. Это туда же, в копилку репутации, на которую всем плевать, в угоду зрелищности?

— Просто эта передача и ее телегруппа — органическая часть российского телевидения и какого-то общепринятого статистически понимания жизни. Они делают то, что считают нормой, и то, что, как они считают, будет адекватно воспринято аудиторией.

— Но ведь они себя позиционируют как интеллектуальную передачу.

— Мало ли как они себя позиционируют. Это развлекательная шоу-программа, она такой была всегда. Это отдельный долгий разговор о том, можно ли считать игроков в интеллектуальные игры интеллектуалами. Ответ на этот вопрос неочевиден. «Что? Где? Когда?» — это шоу-программа, идущая в прайм-тайм или пост-прайм главного канала страны. Если сексистские шуточки не смущают руководство канала и не смущают достаточное число телезрителей, значит, они есть и будут. Раз они и самого автора этих шуточек не смущают.

«Стеценко считает, что игра — это Друзь, а Друзь — это игра»

— Как думаете, возвращение Друзя в эфир связано с тем, что игра могла потерять деньги, рекламные контракты?

— Думаю, часть руководства действительно считает, что если Друзя убрать совсем, то передача потеряет рейтинг. Но я уверен, что этого не случится. Все, что я знаю о российском развлекательном телевидении, говорит о том, что это так не работает. Рейтинг «Что? Где? Когда?» давным-давно стабилизировался. Цифры эти в целом невелики, но вполне терпимые. И они очень мало «гуляют» в зависимости от конкретной программы, конкретных игроков и всего прочего. Просто у программы есть сформированная лояльная аудитория, которая очень мало меняется.

— А почему тогда Друзя все-таки вернули в эфир? Просто потому, что он входит в группу приближенных лиц?



— Да, потому что Стеценко и Крюк (вдова и пасынок Владимира Ворошилова — прим. ред.), и не только они, считают, что игра — это Друзь, а Друзь — это игра. И не может быть «Что? Где? Когда?» без Друзя, если нет к этому серьезных оснований. А какой-то там Бер, какие-то там дрязги и скандалы — это точно не основание. Они бы его вообще не трогали и не отлучали бы от игры, если бы это не было фактическим приказом Константина Эрнста. И пока Эрнст не разрешил, его не могли вернуть. Причем, насколько я знаю, там и разрешение было получено не в явном виде. Они постепенно давили-давили, и в какой-то момент им сказали: «Да ну и бог с вами». И даже не сказали, а намекнули.

Фото youtube.com

Стеценко (на фото) и Крюк и не только они, считают, что игра — это Друзь, а Друзь — это игра. И не может быть «Что? Где? Когда?» без Друзя, если нет к этому серьезных оснований

— А вас моментально тогда отстранили?

— Ну да, тогда заявили, что отстранили обоих, до разбирательства, которое будет проводить Первый канал. Естественно, никакого разбирательства никто не проводил. Совсем.

— Совсем ничего не было?

— А какое может быть в такой ситуации разбирательство, ну сами посудите? Я и не могу представить, кто это будет делать. Непонятен и формат, в котором это могло бы происходить. Исходя из обычной ежедневной работы канала и производящей компании, это была бы совершенно непонятная история.

— С вами просто прекратили договорные отношения?

— Да. Я индивидуальный предприниматель, мы работали по договору, который любая сторона в любой момент может в одностороннем порядке прекратить. Это совершенно легально и нормально.

— Как думаете, сколько еще времени потребуется для того, чтобы подобные вещи в России стали однозначным волчьим билетом для человека любого уровня известности и значимости?

— Я не знаю, я же не пророк. Я просто считаю: делай, что можешь и что считаешь должным, — и будь что будет. Чего же тут загадывать. Мне важно, чтобы я был в мире с самим собой.

«Депутатскую деятельность я сейчас не веду ввиду ее полной бессмысленности»

— Вы в 2017 году прошли на выборах в Совет муниципальных депутатов. Занимаетесь сейчас депутатской деятельностью?

— Депутатскую деятельность я сейчас не веду ввиду ее полной бессмысленности. Депутатом я оказался плохим, но и у хороших все примерно так же. Ситуация такая, что самоуправление в Москве бесправно и не имеет никаких возможностей. Не то чтобы я питал какие-то надежды, но хотел посмотреть изнутри, понять, как это на самом деле все выглядит и как происходит.

— Посмотрели?

— Посмотрел, разобрался, понял, могу долго и много про это рассказывать. Но там нет ничего сенсационного. Все довольно скучно, обыденно, никаких явных распилов перед моими глазами не происходит. Просто так устроено административно, что все решения принимаются сильно выше. А мы сидим там — и все.

— А еще чем занимаетесь?

— Еще преподаю. Еще, как и раньше, устраиваю разные интеллектуальные игры на заказ для коммерческих заказчиков — корпоративных и всяких прочих. На удивление после скандала у меня был всплеск заказов. В какие-то месяцы работы было неожиданно много. Еще я начал заниматься сайтом «Проверено.Медиа». Сейчас пытаюсь найти финансирование на этот проект, чтоб нанять редакцию и начать активную работу. Пока он работает как некий прототип. Еще веду авторскую рубрику «Проверено» на телеканале RTVI и помогаю разным программам этого канала мозгами и редактурой. В общем, работы много.