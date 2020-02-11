Европа? ФНЛ! «Фейеноорд»? Тула! Разбираемся во всех хитросплетениях будущего трансфера Кокорина

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин по-прежнему сопротивляется переходу в «Сочи». Скорее всего, ни в Питере, ни в «летней столице» россиянин свою карьеру не продолжит. «Реальное время» рассказывает, где, с наибольшей долей вероятности, окажется 28-летний форвард в ближайшие дни.

Ситуация, которая бесит абсолютно всех



Ситуация с Кокориным надоела, прямо скажем, всем — и болельщикам, каждый день узнающим новые слухи разной степени достоверности, и самому игроку, у которого нет никакой уверенности в будущем. Всего этого можно было избежать, если бы Кокорин принял предложение «Фейеноорда» в середине января. Тогда еще не было никаких договоренностей «Зенита» и «Сочи», и переезд в Голландию выглядел вполне реальным.

Нынешний «Фейеноорд» — идеальное место для перезагрузки кокоринской карьеры. С того момента, как Дик Адвокат, прекрасно знающий возможности нападающего по сборной России, возглавил команду, никто не набирает больше очков в Эредивизи. Тем не менее Александр по каким-то причинам ему отказал. По неофициальной версии, его вполне устраивает сытая жизнь в РПЛ. Больше из Европы никто на Кокорина не выходил.

Зато после истории с отказом нападающего отправиться в «Сочи» слухи связали его с доброй половиной команд РПЛ. Говорили даже о московском «Динамо», но бело-голубые свою трансферную кампанию закончили. У них полный комплект как на флангах атаки, так и в центре нападения, где одинаково здорово могут сыграть Игбун и Комличенко.

Нынешний «Фейеноорд» — идеальное место для перезагрузки кокоринской карьеры. Фото instagram.com/feyenoord

Почему возвращение Кокорина в «Локомотив» практически нереально

Связывали Кокорина и с еще одним родным клубом — «Локомотивом». «Железнодорожникам» Александр тоже подошел бы идеально: после ухода Смолова в команде остался один центрфорвард Эдер, а тут еще Антон Миранчук получил тяжелую травму. В «Локо» Кокорин мог бы стать примой в атаке, но здесь есть одна пикантная подробность. У Юрия Семина не сложились отношения с лучшим другом Кокорина Федором Смоловым — во многом из-за этого тот променял комфортную среду РПЛ на непредсказуемое будущее в «Сельте». Сработается ли не менее своенравный Кокорин с тренером «Локомотива» — большой вопрос.

Кокорин входит в шорт-лист «Локомотива», но числится там далеко не в первых рядах. По информации ряда СМИ, «железнодорожники» нацелены на приобретение звездного иностранного форварда. Уже ведутся переговоры с Матеем Выдрой («Бернли»), Умаром Ньяссом («Эвертон») и Симоне Дзадзой («Торино»), который якобы мог оказаться в «Динамо». Однако источник в стане бело-голубых в беседе с нами назвал эту информацию газетной уткой.

«Рубин»? Неплохой вариант для Кокорина, и в первую очередь — в психологическом плане. Главный тренер казанцев Леонид Слуцкий отлично умеет раскрепощаться сам и раскрепощать игроков. Только за 2020 год он уже свозил команду на картинг, спел перед футболистами в ресторане и оригинально станцевал на тренировке. Со Слуцким Кокорин забудет о тех ужасах, что преследуют его с октября 2018 года. Но мотив отказа Александра «Сочи» заключается в слишком низком текущем месте южан. «Рубин» опережает их всего на очко (по потерянным баллам) и тоже находится под угрозой вылета в ФНЛ. А это для Кокорина, судя по всему, неприемлемо.

В переговоры с Алексеем Миллером, по некоторым данным, намерен вступить лично губернатор Тульской области Алексей Дюмин. Фото tularegion.ru

Дюмин может вмешаться

Удивляет еще один факт. Отказав «Фейеноорду», Александр сообщил прессе, что ведет переговоры с… «Балтикой». Это случилось примерно неделю назад, но с тех пор никаких движений в направлении клуба ФНЛ нападающий вроде бы не сделал. По неофициальной информации, Кокорин все же согласен при определенных условиях стать игроком балтийцев. Но тут в игру вступил «Зенит». Питерцы четко дали понять: либо соглашаешься на «Сочи», либо отправляешься в «Зенит-2». Третье решение может быть принято только при форс-мажоре в виде вмешательства высоких государственных лиц.

И как раз одно из них может оказать решающее влияние на переход Кокорина в «Арсенал». В переговоры с Алексеем Миллером, по некоторым данным, намерен вступить лично губернатор Тульской области Алексей Дюмин. Два года назад здесь свою карьеру перезапускал другой культовый футболист «Зенита» Артем Дзюба, который находится в приятельских отношениях с Дюминым.

На сегодняшний день, при всех многочисленных слухах, есть только два варианта развития событий: либо Миллер и Ротенберг дожмут Александра и склонят его к переходу в «Сочи», либо в дело вмешается третья сторона в лице Дюмина. Вариант с «Зенитом-2» по-прежнему кажется фантастическим. До ПФЛ карьера Александра вряд ли опустится.

Но, право слово, лучше бы он соглашался на переезд в Европу! И тогда не было бы ни бесконечных слухов, ни нервотрепки, ни, что самое неприятное для футболиста, неопределенности.

