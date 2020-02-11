Европа? ФНЛ! «Фейеноорд»? Тула! Разбираемся во всех хитросплетениях будущего трансфера Кокорина
Нападающий «Зенита» Александр Кокорин по-прежнему сопротивляется переходу в «Сочи». Скорее всего, ни в Питере, ни в «летней столице» россиянин свою карьеру не продолжит. «Реальное время» рассказывает, где, с наибольшей долей вероятности, окажется 28-летний форвард в ближайшие дни.
Ситуация, которая бесит абсолютно всех
Ситуация с Кокориным надоела, прямо скажем, всем — и болельщикам, каждый день узнающим новые слухи разной степени достоверности, и самому игроку, у которого нет никакой уверенности в будущем. Всего этого можно было избежать, если бы Кокорин принял предложение «Фейеноорда» в середине января. Тогда еще не было никаких договоренностей «Зенита» и «Сочи», и переезд в Голландию выглядел вполне реальным.
Нынешний «Фейеноорд» — идеальное место для перезагрузки кокоринской карьеры. С того момента, как Дик Адвокат, прекрасно знающий возможности нападающего по сборной России, возглавил команду, никто не набирает больше очков в Эредивизи. Тем не менее Александр по каким-то причинам ему отказал. По неофициальной версии, его вполне устраивает сытая жизнь в РПЛ. Больше из Европы никто на Кокорина не выходил.
Зато после истории с отказом нападающего отправиться в «Сочи» слухи связали его с доброй половиной команд РПЛ. Говорили даже о московском «Динамо», но бело-голубые свою трансферную кампанию закончили. У них полный комплект как на флангах атаки, так и в центре нападения, где одинаково здорово могут сыграть Игбун и Комличенко.
Почему возвращение Кокорина в «Локомотив» практически нереально
Связывали Кокорина и с еще одним родным клубом — «Локомотивом». «Железнодорожникам» Александр тоже подошел бы идеально: после ухода Смолова в команде остался один центрфорвард Эдер, а тут еще Антон Миранчук получил тяжелую травму. В «Локо» Кокорин мог бы стать примой в атаке, но здесь есть одна пикантная подробность. У Юрия Семина не сложились отношения с лучшим другом Кокорина Федором Смоловым — во многом из-за этого тот променял комфортную среду РПЛ на непредсказуемое будущее в «Сельте». Сработается ли не менее своенравный Кокорин с тренером «Локомотива» — большой вопрос.
Кокорин входит в шорт-лист «Локомотива», но числится там далеко не в первых рядах. По информации ряда СМИ, «железнодорожники» нацелены на приобретение звездного иностранного форварда. Уже ведутся переговоры с Матеем Выдрой («Бернли»), Умаром Ньяссом («Эвертон») и Симоне Дзадзой («Торино»), который якобы мог оказаться в «Динамо». Однако источник в стане бело-голубых в беседе с нами назвал эту информацию газетной уткой.
«Рубин»? Неплохой вариант для Кокорина, и в первую очередь — в психологическом плане. Главный тренер казанцев Леонид Слуцкий отлично умеет раскрепощаться сам и раскрепощать игроков. Только за 2020 год он уже свозил команду на картинг, спел перед футболистами в ресторане и оригинально станцевал на тренировке. Со Слуцким Кокорин забудет о тех ужасах, что преследуют его с октября 2018 года. Но мотив отказа Александра «Сочи» заключается в слишком низком текущем месте южан. «Рубин» опережает их всего на очко (по потерянным баллам) и тоже находится под угрозой вылета в ФНЛ. А это для Кокорина, судя по всему, неприемлемо.
Дюмин может вмешаться
Удивляет еще один факт. Отказав «Фейеноорду», Александр сообщил прессе, что ведет переговоры с… «Балтикой». Это случилось примерно неделю назад, но с тех пор никаких движений в направлении клуба ФНЛ нападающий вроде бы не сделал. По неофициальной информации, Кокорин все же согласен при определенных условиях стать игроком балтийцев. Но тут в игру вступил «Зенит». Питерцы четко дали понять: либо соглашаешься на «Сочи», либо отправляешься в «Зенит-2». Третье решение может быть принято только при форс-мажоре в виде вмешательства высоких государственных лиц.
И как раз одно из них может оказать решающее влияние на переход Кокорина в «Арсенал». В переговоры с Алексеем Миллером, по некоторым данным, намерен вступить лично губернатор Тульской области Алексей Дюмин. Два года назад здесь свою карьеру перезапускал другой культовый футболист «Зенита» Артем Дзюба, который находится в приятельских отношениях с Дюминым.
На сегодняшний день, при всех многочисленных слухах, есть только два варианта развития событий: либо Миллер и Ротенберг дожмут Александра и склонят его к переходу в «Сочи», либо в дело вмешается третья сторона в лице Дюмина. Вариант с «Зенитом-2» по-прежнему кажется фантастическим. До ПФЛ карьера Александра вряд ли опустится.
Но, право слово, лучше бы он соглашался на переезд в Европу! И тогда не было бы ни бесконечных слухов, ни нервотрепки, ни, что самое неприятное для футболиста, неопределенности.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым