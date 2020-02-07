Хостел сети Аяза Шабутдинова «строго запретил» вход туристам из Поднебесной

Казанский хостел не имеет права отказывать гражданам Китая, «приехавшим со своей родины», в заселении

В связи с эпидемией коронавируса один из казанских хостелов отказывает в приеме гражданам Китая. Таким образом здесь заботятся о здоровье гостей. Объявление, опубликованное хостелом, уже вызвало негодование пользователей соцсетей. Как выяснило «Реальное время», не слишком гостеприимное заведение входит в сеть франчайзи, которую открыл известный блогер-предприниматель Аяз Шабутдинов. Ни в одном другом хостеле сети запрета на визиты граждан Поднебесной нет.

Сегрегация по паспорту

Потрясающее по степени эмоционального воздействия объявление появилось на двери казанского хостела «Лайк». Приводим его текст полностью:

«Уважаемые китайцы, которые недавно прилетели из своего родного края!



Мы беспокоимся о здоровье наших посетителей, поэтому вход на территорию хостела для вас строго запрещен. Это необходимо для того, чтобы предотвратить появление коронавируса у гостей нашего хостела». Текст заботливо переведен и на китайский язык.

На первый взгляд решение выглядит, мягко говоря, странным, ведь Роспотребнадзор и Минздрав Татарстана строго следят за всеми прибывающими из Китая и проверяют их на все мыслимые заболевания, начиная с аэропорта. Кроме того, коронавирус из Китая может завезти в Казань человек с паспортом любой страны.



«Мы заботимся о здоровье наших гостей, поэтому временно ограничиваем заселение граждан из Китая», — говорит Раиля Сабитова. Фото instagram.com/railya_sabitova

Хозяйка хостела «Лайк» Раиля Сабитова пояснила свое решение тем, что основной причиной стало беспокойство других гостей:



— Мы заботимся о здоровье наших гостей, поэтому временно ограничиваем заселение граждан из Китая. Приезжающие гости интересуются, проживают ли у нас в данный момент китайцы. Лишь по этой причине в ближайшее время мы будем отказывать, если к нам обратятся граждане этой страны, — чтобы наши клиенты были спокойны. Мы приняли такое решение, но, надеюсь, не на длительное время, на период распространения коронавируса, — рассказала «Реальному времени» хозяйка хостела «Лайк» Раиля Сабитова.



Наше издание выяснило, что ни один из представителей бренда «Лайк» в других городах — в Рязани, Калуге, Ростове-на-Дону, Липецке — не ввел подобные санкции для китайцев.



— У нас есть правила, единые для всей филиальной сети. Но франчайзи регламентирует самостоятельно свою деятельность и имеет право вводить определенные ограничения по въезду гостей или, наоборот, расширять правила их приема, — прокомментировал «Реальному времени» действия партнера в Казани директор ООО «Лайк Хостел» Рустам Аюпов.

Социальный эксперимент



«Реальное время» попыталось выяснить, есть ли ограничения на заселение китайских групп в других хостелах и отелях Казани. Наш «социальный эксперимент» включал запрос на размещение группы из пятнадцати граждан Китая в ближайшую неделю. Вот результаты:

Сотрудница хостела Nice стала любезно рассчитывать количество имеющихся мест на предполагаемую группу, чтобы заселить туристов «вместе, так, как они обычно предпочитают».

В хостеле Sleep Space проблем с размещением китайцев не возникло.

Хостел «Алмаз» тоже с ходу согласился принять иностранную делегацию.

В хостеле 6/57 озадачились вопросами: «Что за группа, откуда прибывает, студенты ли, где обучаются и проживают?» После некоторого согласования с хозяином заведения менеджер ответила, что туристов разместят, но только при том условии, что гости представят справки от терапевта о том, что они здоровы.

Отель «Ногай» отказал «нашим китайцам» по уважительной причине: «У нас проходит большое мероприятие. Мест нет».

Нарушение закона налицо

Мы обратились в Союз потребителей РТ с вопросом о том, насколько законным является запрет на размещение граждан конкретной страны, пусть даже и перед лицом ужасной опасности. Юрист организации наши опасения подтвердила:

— Конечно, отказ в заселении при наличии свободных мест является нарушением с точки зрения законодательства. Потребитель имеет право получить услугу при условии, если нет ограничивающих документов. Нужно учитывать вопросы, связанные с безопасностью клиентов. Мы не видим никаких ограничивающих документов, опубликованных в открытом доступе, но, возможно, есть закрытые документы, которые регламентируют работу гостиниц, например, в период развития коронавируса. Чтобы на отель или туроператора не могли подать в суд и предъявить штрафные санкции, нужно все-таки уточнить в госорганах о существовании подобных документов. Компании, которая таким образом собирается обезопасить себя и своих клиентов, необходимо сделать запрос в Роспотребнадзор и Комитет по туризму Казани.

Между тем исполнительный директор отеля «Ривьера» Марина Давыдова сообщила «Реальному времени», что никаких закрытых документов по ограничениям заселения граждан Китая к ним не поступало:

— Как правило, китайские туристы посещают отель «Ривьера» в составе больших делегаций, в рамках групповых запросов, в основном связанных с деловыми поездками либо с масштабными мероприятиями, проводимыми в Казани. На данный момент заявок от китайских групп не поступало. Что касается рекомендаций Роспотребнадзора, они носят более общий характер и касаются того, какие средства следует выбирать для обеззараживания поверхностей. Они не содержат ничего нового. Данные рекомендации выполняются в отеле на регулярной основе.

Граждане, прибывающие из Китая, уже и без того испытывают многочисленные неудобства. Так, на днях на заводе Haier в Набережных Челнах рассказали о том, что приезжающих из Поднебесной сотрудников держат в двухнедельном карантине, и отдельно оговорили, что селят их не в отелях, чтобы не создавать неудобств для местного населения. А китайских студентов, возвращающихся в Казань с каникул, централизованно поселили за городом на период медицинского обследования.

Фото u24.ru

Империя Аяза Шабутдинова

Хостелы сети «Лайк» открываются в разных городах по франшизе. До 2019 года совладельцем сети был известный предприниматель Аяз Шабутдинов, но нынешний директор ООО «Лайк Хостел» Рустам Аюпов сообщил «Реальному времени», что Шабутдинов вышел из этого бизнеса год назад и теперь является одним из учредителей компании «Лайк центр» — центра развития предпринимательства.

А сеть хостелов, по словам Аюпова, продолжает существовать независимо от этой структуры. Бенефициаром ООО «Лайк Хостел», по данным системы «Спарк-Интерфакс», числится Лилия Тимуровна Давлетьярова, которая отказалась комментировать ситуацию.