Союз потребителей РТ
Общая информация
Союз потребителей РТ - одна из крупнейших потребительских организаций в России, которая вот уже на протяжении многих лет представительствует и защищает интересы потребителей во взаимоотношениях с бизнесом и государством, ежемесячно проводит мониторинги и социологические исследования с целью повышения качества обслуживания населения на предприятиях потребительского рынка Татарстана.
Руководитель - Исмагилов Марс Марсельевич
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420111, г. Казань, ул. З.Султана, 17а
- Телефон: (843) 293-16-92
- Email: tgrt@tgrt.ru
- Сайт: http://potrebiteli.tatarstan.ru/
Дата последнего обновления: 05.10.2017