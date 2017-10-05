Союз потребителей РТ

Общая информация

Союз потребителей РТ - одна из крупнейших потребительских организаций в России, которая вот уже на протяжении многих лет представительствует и защищает интересы потребителей во взаимоотношениях с бизнесом и государством, ежемесячно проводит мониторинги и социологические исследования с целью повышения качества обслуживания населения на предприятиях потребительского рынка Татарстана.

Руководитель - Исмагилов Марс Марсельевич

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