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Союз потребителей РТ

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Общая информация

Союз потребителей РТ - одна из крупнейших потребительских организаций в России, которая вот уже на протяжении многих лет представительствует и защищает интересы потребителей во взаимоотношениях с бизнесом и государством, ежемесячно проводит мониторинги и социологические исследования с целью повышения качества обслуживания населения на предприятиях потребительского рынка Татарстана.

Руководитель - Исмагилов Марс Марсельевич

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420111, г. Казань, ул. З.Султана, 17а
  • Телефон: (843) 293-16-92
  • Email: tgrt@tgrt.ru
  • Сайт: http://potrebiteli.tatarstan.ru/

Дата последнего обновления: 05.10.2017

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