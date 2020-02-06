«Синтез» пока буксует

Команда вступила в Новый год с новым «старым» тренером

Выйдя на четвертый период при равном счете — 10:10, ватерполисты «Синтеза» рассчитывали развить успех в матче Лиги чемпионов. Тем более что третий период они выиграли у черногорского «Ядрана» с сухим счетом. Но дальше «что-то пошло не так». Подробности — в репортаже «Реального времени».

Кубок в этом году не дался



Конец прошлого года получился у синтезовцев не совсем успешным, когда чередой пошли поражения от «Шпандау» и «Ядрана», вчерашнего соперника, а также случилась домашняя ничья в Кубке России с питерской «Балтикой». По итогам этих матчей заявление об отставке написал главный тренер казанцев Александр Ерышов, которого сменил Марат Закиров из второй команды. Тем самым, тренерский штаб основного «Синтеза» сейчас формируют Закиров и Артур Фатахутдинов, а во второй команде работают Андрей Белофастов и Евгений Ярощук.

Закиров давно сформировавшийся тренер мужской команды, хотя и работал с юниорами, еще в «КАИ-КазУОР», но затем успешно вел к чемпионствам московское «Динамо». Трио его нынешних подопечных Николай Лазарев, Адель Латыпов и Сергей Лисунов перешли в Казань вместе с Закировым, который в прошлом году их тренировал. Лисунов и Никита Деревянкин, который также ранее играл за «Динамо», выступают в нынешнем составе сборной страны, где Закиров работает вторым тренером. Поэтому в появлении нового наставника были плюсы и минусы одновременно: с одной стороны, опыт, знание игроков, статус, а с другой — нет никаких скидок на то, что сначала нужно познакомиться с составом.

Увы, начало работы нельзя назвать успешным. В Санкт-Петербурге казанцы сыграли вничью с местной «Балтикой» в рамках четвертьфинала Кубка России. Причем по ходу матча счет был — 4:8, но «Синтез» сравнял счет, и получилась ничья — 8:8, как и по итогам предыдущего матча в Казани — 9:9. Так как в водном поло нет правила ценности «гостевого» гола, то победитель определялся в серии послематчевых пенальти, которые успешнее выполнили хозяева бассейна. Таким образом, перед «Синтезом» отпала одна цель по итогам сезона, и остался только чемпионат. Участие в Лиге чемпионов может только помочь, поскольку задача выхода в «Финал шести» уже практически невыполнима.

Конец прошлого года получился у синтезовцев не совсем успешным, когда чередой пошли поражения от «Шпандау» и «Ядрана», вчерашнего соперника, а также случилась домашняя ничья в Кубке России с питерской «Балтикой». Фото instagram.com/sintez_kazan

Кстати, из розыгрыша Кубка вылетел и «Синтез-УОР», уступивший московскому «Динамо», но в этой паре все как раз было предопределено уровнем соперников. У дублирующей команды «Синтеза» в составе появился новый, казалось бы, игрок Адель Романов, но это связано с тем, что капитан Адель Гиниятов сменил фамилию. Возможно, для того, чтобы максимально «скрыть» этот факт, капитан «Синтез-УОР» так ни разу и не отличился в игре с динамовцами, в то время как капитан бело-голубых Лев Магомаев сделал пента-трик (итоговый счет — 11:9).

Гойкович вернулся в Казань

Возвращаясь к главной команде, отметим, что первый соперник команды Закирова в международном матче был совсем не так уж прост. Черногорский «Ядран» неоправданно считали в числе команд, с которыми казанцам будет проще остальных, в том числе и потому, что это хорошо знакомый «Синтезу» коллектив. Мы частенько ездили на сборы в Херцег-Нови и играли с «Ядраном» с разной долей успешности. На первый взгляд, титулы и статус гостей остались в прошлом. Да, именно оттуда в Казань пришел Данило Икодинович, ставший вместе с «Синтезом» чемпионом России и обладателем Кубка ЛЕН Трофи 2007 года. Да, «Ядран» двукратный чемпион Югославии (что статусно, но давно), четырехкратный чемпион Сербии и Черногории (что менее статусно, но относительно недавно) и 8-кратный чемпион Черногории (что актуально, но совершенно не серьезно). Нынешний чемпионат Черногории — это как чемпионат Татарстана по футболу, в котором играли бы «Рубин», «Нефтехимик», «КАМАЗ», допустим, Альметьевск, Бугульма, Зеленодольск, и «Рубин» стабильно выигрывал бы этот турнир. В Черногории около десятка команд совершенно разного уровня, но сильнейшие играют в Региональной ватерпольной лиге (неофициальный чемпионат бывшей Югославии), и вот там совсем другой уровень конкуренции. Вот бы у кого поучиться нам — у страны, которую подверглась интервенции в начале 90-х, была доведена до такой ненависти, что народы реально воевали друг с другом. Но прошло совсем немного времени, а они вновь сблизились, как капельки ртути. Пример, заслуживающий уважения и изучения.

При этом черногорцы вполне успешно выступают на международной арене и буквально только что завоевали бронзовые медали чемпионата Европы в Венгрии. Сразу пять ватерполистов «Ядрана» стали обладателями европейского бронзы: голкипер Петар Тешанович (21 год), полевые игроки Марко Петкович (30 лет), Димитрие Обрадович (25 лет), Владан Спаич (22 года) Дуро Радович (20 лет). Не случайно в Казань на этот матч прилетел главный тренер сборной Владимир Гойкович, перед которым стоит задача отобраться в число участников олимпийского турнира в Токио. Кстати, пользуясь случаем, Гойкович поучаствовал в создании фильма и книги об истории ВК «Синтез», над которой работает творческая бригада. Причем интервью для фильма берет преимущественно экс-капитан «Синтеза» Ирек Зиннуров, а в качестве тележурналиста в этот раз выступил Марат Закиров. Уже после видеоинтервью Закиров с Гойковичем задержались у стенда с трофеями «Синтеза», которые завоевали в четыре руки, думая каждый о своем.

В сочетании с опытными легионерами Марино Гагалем из сборной Хорватии и россиянином белорусского происхождения Константином Аверкой стартовый состав черногорцев выглядел бы очень мощно, но Гойкович предупредил, что два новоиспеченных призера «Европы» Радович и Спаич с казанцами не сыграют.

Черногорский «Ядран» неоправданно считали в числе команд, с которыми казанцам будет проще остальных, в том числе и потому, что это хорошо знакомый «Синтезу» коллектив. Фото pvkjadran.com

Начало «за здравие»

Начали хозяева очень многообещающе. Два первых гола, забитые Александром Мироновым и Николаем Лазаревым, выглядели завораживающе, поскольку это были комбинации с перепасом мяча едва ли не на всю ширину площадки. Полеты мяча с фланга на фланг запутывали оборону гостей, после чего хозяева точно бросали. Увы, не совсем удачно вошел в игру вратарь казанцев Артем Макас. Если с бросками Владо Попадича он ничего не мог поделать, поскольку тот дважды заколачивал мяч в дальнюю девятку ворот, то в остальных случаях ему не помогали защитники. Дважды дали добить мяч в атаке, где Макас уже успел среагировать и отличиться, а дважды выпускали соперников на ударную позицию, с которой легче было забить. В итоге, начав «за здравие», первый период казанцы завершили «за упокой» — 4:6.

Во втором периоде снова бросились догонять. Отличился Степан Андрюков, красивый гол забил Алексей Бугайчук, навесив мяч парашютиком в дальний угол ворот, забил, оставшись один на один с голкипером черногорцев, Эмиль Зиннуров, когда поймал пас правой рукой, а забивал ударной левой.

Только вот оборона выглядела не ахти. Тут и Макас ошибся, пропустив с очень острого угла — так Марко ван Бастен забивал в финале ЧЕ-1988 Ринату Дасаеву, точно пробив почти с нулевого угла. И Андрюков «купился» на замах черногорца, который скинул мяч партнеру, забивавшему практически с полуметра. И черногорцы, что стоит отметить, гораздо быстрее переводили мяч друг другу. Последний гол в периоде забил Аверка, который получил пас и тут же бросил, освободившись от опеки — 10:7 к большому перерыву.

В его ходе Закиров поменял вратаря, вышел Антон Антонов, заперший свои ворота на замок. Ему не забил даже Аверка, бросавший 5-метровый штрафной, но угодивший в перекладину. Зато казанцы отличились трижды. Особенно порадовал Бугайчук, после броска которого мяч лениво, но заполз за линию ворот гостей — 10:10. Если бы еще Лазарев реализовал пенальти, было бы совсем хорошо.

Нам остается сожалеть о том, что в «Синтезе» пока что путают ватерпол с русской рулеткой. Фото wp-dynamo.ru

Психологическое преимущество, «сухой» вратарь, выигранный на стартовом розыгрыше мяч, что еще нужно для того, чтобы попытаться закрепить успех? Наверное, нужен опыт, за которым «Синтез» устремился в Лигу чемпионов, хотя мог бы нацелиться в начале сезона на менее почетный трофей ЛЕН Трофи. Итальянская «Брешиа», побежденная «Синтезом», дошла там до полуфинала, а мы в Лиге чемпионов набираемся опыта, сына ошибок трудных.

В заключительном периоде «Синтез» на эти ошибки не поскупился, а соперники поделились опытом. Это право ментора взял на себя капитан черногорцев 30-летний Марко Петкович. Дважды подряд он получал пас с правого фланга, и оба раза укладывал мяч в правый угол ворот «Синтеза». Забив, тем самым, первый и второй свои мячи в игре, Петкович решил ее исход. Последовавшие затем голы Попадича и Бугайчука, которые стали лучшими бомбардирами в своих командах, забив, соответственно, три и пять мячей, на исход поединка не повлияли — 11:15 в пользу «Ядрана».

Парадокс, у нас один игрок — Алексей Бугайчук забивает пять мячей, а команда проигрывает аж четыре. Возможно, это происходит потому, что у «Синтеза» с начала сезона нет лидера, на которого можно было бы положиться на 100 процентов. Состав команды — лучший в Суперлиге, практически без слабых мест, но как только дело доходит до решающего момента, когда кто-то должен взять игру на себя, у казанцев возникают проблемы.

В отчетном матче у нас «по нолям» проехались оба сборника Деревянкин и Лисунов, не смог отличиться признанный бомбардир Латыпов. А Латыпов с Лисуновым на двоих забросили пять мячей в воскресном матче с питерской «Балтикой». И тогда наоборот, игру в старте начал Федотов, пропустивший в итоге шесть мячей, а спасать ее вышел Макас, которому забили лишь дважды. Именно поэтому Закиров и сделал ставку на Артема в начале матча с черногорцами. «Стабильности нет», как констатировал один из персонажей фильма «Москва слезам не верит», правда там он сетовал, что «террористы опять захватили самолет». А нам остается сожалеть о том, что в «Синтезе» пока что путают ватерпол с русской рулеткой.

Две серебряные медали по индивидуальным прыжкам в воду с метрового трамплина и синхронным прыжкам с трехметрового завоевала дебютантка клуба Мария Полякова. Фото instagram.com/sintez_kazan

Успешные старты прыгунов СК ВВС «Синтез»

Чтобы не завершать репортаж на минорной ноте, порадуемся успехам коллег ватерполистов по спортклубу СК ВВС «Синтез». Прыгуны в воду «Синтеза» успешно выступили в соревнованиях в рамках Кубка России по прыжкам в воду. Никита Шлейхер выиграл в синхроне с трехметрового трамплина, стал вторым в синхроне в прыжках с вышки и третьим на той же вышке. Александр Белевцев стал вторым в синхронных прыжках с вышки и третьим в синхронных прыжках с 3-метрового трамплина.

Две серебряные медали по индивидуальным прыжкам в воду с метрового трамплина и синхронным прыжкам с трехметрового завоевала дебютантка клуба Мария Полякова. 22-летняя Полякова завоевала свои первые награды в качестве представительницы спортклуба «Синтез», хотя переговоры о ее переходе шли достаточно давно. Карина Шкляр завоевала две бронзовые медали в синхронных прыжках с трехметрового трамплина.

Следующие матчи ватерпольный «Синтез» проведет на своей площадке — в рамках чемпионата страны казанцй сыграют 14 и 15 февраля с московским «Динамо».

