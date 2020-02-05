«Да, я сыграл на публику, но серебро ЧМ — это же круто!»

Вице-чемпион мира по плаванию Александр Красных вспомнил, как порадовал фотографов и радовался сам

Фото: Олег Тихонов

С лета прошлого года Казань стала центром российского плавания. Она уже провела первенство Европы среди юниоров, этап Кубка мира и чемпионат России по плаванию на короткой воде. С 15 по 16 февраля здесь пройдет этап международных соревнований «Мэд Вейв Классик», а главным стартом года должен стать апрельский чемпионат страны, на котором будут отбираться участники Олимпиады в Токио. Среди главных претендентов — Александр Красных, представляющий казанский СК ВВС «Синтез». В прошлом году он завоевал второе место на чемпионате мира в эстафете, ставшей украшением соревнований. Об этом серебре, а также о том, как мотивировать себя, когда нет ясности с олимпийским допуском, и о других особенностях предолимпийского сезона — в интервью пловца «Реальному времени».

«Финал эстафеты, когда пять команд плывут рука в руку — это фантастическая картина»



— Александр, россияне заняли второе место по итогам чемпионата мира, после чего именно ты прокомментировал это так, что всегда кто-то оказывается выше вас. То англичане на ЧМ-2017 и ЧЕ-2018, то, на этот раз, австралийцы. А россияне стабильно вторые.

— Да, припоминаю, говорил такое. Нас опережали англичане, бразильцы, теперь австралийцы. Что ж, поборемся с ними, если все будет нормально с допуском на Олимпиаду.

— Чем, помимо медалей, запомнился Кванджу?

— Тем, что с утра было очень сложно плыть, зато в вечерней программе было очень легко, к примеру, вечером был финал эстафетной программы (а утром Красных плыл отбор на 400 метров, — прим. ред.) Это, конечно, колоссальная разница в ощущениях между стартами утром и вечером, но и финал эстафеты, когда пять команд плыли рука в руку, трибуны кричат, шум-гам, — это фантастические картина и атмосфера.

Сама эстафета складывалась до жути ровно. Я понимал, что такого еще не было, чтобы несколько команд все четыре этапа держались очень близко. Сколько потом не пересматривал другие эстафеты с Олимпиад, чемпионатов мира, Европы, ПАН Пасифик (соревнования пловцов Австралии, Канады, США, Японии, — прим. ред.), такой борьбы на протяжении всей дистанции не увидел. В итоге 7.85 у Австралии, мы проиграли секунду, на какую-то ерунду опередив американцев, а дальше Италия и Англия тоже отстали совсем чуть-чуть. Недаром эстафету 4 по 200 метров называют королевской, и последний ЧМ тому яркое подтверждение, поскольку сразу пять стран смогли собрать сильные составы.

Фото fina.org

Недаром эстафету 4 по 200 метров называют королевской, и последний ЧМ тому яркое подтверждение, поскольку сразу пять стран смогли собрать сильные составы

— А по собственным ощущениям — выиграли серебро или проиграли золото?

— Говорить о проигрыше золота можно по итогам чемпионата мира на короткой воде 2018 года, где отставание составило три сотые. А тут сложно сказать. Мы проплыли «свое», и каждый сделал все, что он мог.

— Зрители наблюдали за тем чемпионатом через комментарии Дениса Панкратова и Дмитрия Губерниева, которые сконцентрировали свое внимание на твоей форме. И, по их словам, именно ты заставлял переживать за себя больше остальных.

— Может, они комментировали так из-за того, что я не выступал на чемпионате Европы-2019, и мы общались с Губерниевым и Панкратовым на этот счет, так что они были в курсе моих дел из первых уст. Наверное, на фоне того, что я пропустил тот старт, а плавание в короткой воде — это совсем другое, из-за поворотов… Тем не менее, спасибо нашим комментаторам за веру в меня. По собственным ощущениям, я выходил на старт и делал то, что должен. Как, наверное, любой спортсмен, уже на опыте. Я же могу считать себя уже опытным…

— В этой компании — да (Довгалюк ровесник 24-летнего Красных, Вековищев младше на три года, Малютин — на четыре, — прим. ред.). Хотя рядом с 27-летним Владимиром Морозовым еще есть куда «расти».

— Ну, Володя, это «ноу комментс», как говорится. А в этой компании я, наверное, самым первым вышел на эстафету 4 по 200 еще в 2014 году, и уже потом пришел Миша Довгалюк, потом Миша Вековищев подтянулся, и последним Мартин Малютин. Выходя на старт, я уже знал, что делать, я к этому готовился на протяжении тренировочного этапа, и ничего необычного для меня не было. В итоге весь наш квартет уложился в 1.45.

«Австралийцы и американцы были какие-то поникшие. Наши тоже стояли с кислыми минами…»

— После награждения появилось запоминающееся фото, где стоят трое достаточно грустных россиян, а один просто ликует. И этим ликующим был именно ты.

— Да просто я посмотрел — чемпионы австралийцы какие-то поникшие на церемонии фотографирования, бронзовые американцы такие же, наши стоят с кислыми минами, и подумал: японский бог! Ну, нельзя так. Присмотрелся, нас фотографирует российское издание, подумал, а почему бы не дать эмоции. Да, по большей части, я сыграл на публику, но и серебро ЧМ — это же круто. В итоге получилась такая яркая фотография, ее даже в инстаграме президента разместили.

Фото minsport.tatarstan.ru

Мы проплыли «свое», и каждый сделал все, что он мог

— Наше интервью после Олимпиады в Рио затрагивало ситуацию с Юлией Ефимовой, на которую резко реагировали американские болельщики. Сейчас же они сконцентрировались на китайце Сунь Яне. Как со стороны выглядела ситуация с отказом одного спортсмена стоять с ним на пьедестале почета, другого — пожать ему руку на награждении?

— Вы знаете, спортсмен из Австралии (Мэк Хортон, — прим. ред.) не смог ответить на вопрос о дисквалификации соотечественницы (допинг-проба Шайны Джек оказалась положительной, о чем стало известно во время ЧМ, — прим. ред.). Но при этом он решил показать свой характер. К сожалению, у нас многие не видят бревна в глазу.

Когда награждали лауреатов на 200 метров, я стоял на трибуне и видел, что Сунь Яна награждали за первое место, после дисквалификации литовца Данаса Рапшиса, и все, что происходило, было очень похоже на травлю. Может быть, неправильно будет приводить аналогию с нами в 2016 году… А, может быть, и правильно. Я посмотрел сейчас на ситуацию со стороны и увидел, что это было низко со стороны спортивного сообщества остального мира. Но, тем не менее, никто на трибунах не посмел сесть, когда звучал гимн Китая. Все, кто плевался на церемонии, позволял себе нецензурные выражения, все стояли.

— Лилли Кинг писала в своих соцсетях, что на следующий день после демарша Хортона все собравшиеся в столовой пловцы аплодировали ему.

— Не видел, не знаю. Эта компания из англоговорящих стран как-то ближе друг к другу, может быть, ввиду этого и происходило то, о чем она написала. Но в нашей команде никто не поддержал Хортона. Руководствуясь тем, что если ФИНА допустила Сунь Яна к участию в чемпионате мира, значит, у международной федерации к нему нет претензий, и тем более их не может быть со стороны таких же участников из других стран.

Но сейчас важнее ситуация, которая будет с нами.

«Другие стили? Упаси Бог!»

— А как мотивировать себя в ситуации, когда нет никакой ясности с олимпийским допуском?

— Спортсмены не задумываются. Правило трех Т — тренировки, тренировки, тренировки — работает на протяжении всей спортивной карьеры. Мне кажется, для каждого цель — завоевание олимпийского золота, вот мы и готовимся к достижению этой цели. Ну до этого еще далеко, поскольку надо завоевывать пропуск через чемпионат страны. Правда, возникает вопрос: будут ли эстафеты, если мы будем выступать под нейтральным флагом?

— Почему нет? Татарстанские лыжники Андрей Ларьков и Анна Нечаевская стали призерами в эстафетах в Пхенчхане, где сборная выступала в статусе нейтральных спортсменов. Более того, хоккейная сборная и вовсе выиграла золото.

— Да, точно! Тем более, в ФИНА очень положительно относятся к России.

— На чемпионате мира ты плыл только 400 метров, не отобравшись на коронной дистанции 200 метров по итогам чемпионата России…

— На самом деле, чемпионат страны вызвал у меня совершенно непонятные ощущения. Я не был к нему готов так, как хотелось бы, поскольку, говоря специфическим языком, не успел нормально «лечь на воду», ощутить гребок. В итоге более низкий темп, который я использовал на дистанции 400 метров, у меня пошел, а более высокий темп для двухсотки я «ухватить» не смог. В этом лично мой ответ вообще на все вопросы относительно национального чемпионата. Если смотреть соотношение моих темпа и скорости на обеих дистанциях, то специалистам все видно очень хорошо.

Фото rt-online.ru

Спортсмены не задумываются. Правило трех Т — тренировки, тренировки, тренировки — работает на протяжении всей спортивной карьеры. Мне кажется, для каждого цель — завоевание олимпийского золота, вот мы и готовимся к достижению этой цели

— Осенью ты не выступал на казанском чемпионате России на короткой воде, которая была отбором на чемпионат Европы.

— На самом деле я участвовал, что видно по утренним протоколам по итогам предварительных стартов.

— Прошу прощения, но в отношении Красных я уже давно слежу только за вечерними протоколами, то есть по итогам финалов.

— Просто я был приболевший и до финалов не добрался. На 400 вынужден был сняться, а на двухсотку вышел на последнем издыхании. Соответственно, никакого финала, но, если бы я в него даже и попал, то все равно снялся бы, поскольку стартовать было бесполезно, я был в никакой форме. Этап Кубка мира, который прошел до чемпионата, был ярким показателем того, что я уже заболевал. Но, открою секрет, что в общении с тренерским штабом мы изначально не настроены были участвовать в чемпионате Европы. Все-таки, предолимпийский сезон имеет свои отличительные черты.

— Твоя коллега по сборной Татарстана Ирина Приходько изначально спинистка, но пробует себя в других дисциплинах, например, 800 метров вольным стилем. У тебя же преимущественно 200 и 400 метров.

— Ну почему, я пробовал себя на дистанции 800 метров, причем выиграл чемпионат России 2017 года. Но сам результат и последствия этого старта были не ахти, и мы с тренером решили, что не стоит распыляться. Та же «сотня» мне тоже не дается.

— А другие стили?

— Упаси Бог!

