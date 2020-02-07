За сельской ипотекой пришла тысяча татарстанцев с заявками на 1,5 миллиарда

В России появилась новая программа господдержки для покупки жилья по льготной ставке от 0,1 до 3%

С этого года в России заработала госпрограмма сельской ипотеки по очень выгодным ставкам, которая вопреки названию доступна и городским жителям, например если присмотрели недвижимость или задумали строиться в пригороде. Программа позволяет купить новостройку, готовое жилье на вторичном рынке, а также построить или достраивать дом с помощью своих подрядчиков в сельской местности. Ставка по ней составляет от 0,1 до 3%, а максимальная сумма кредита — 3 млн рублей. Как выяснило «Реальное время», к оператору программы обратилась уже почти тысяча татарстанцев за кредитами на общую сумму в 1,5 млрд рублей. Наше издание разобрало условия сельской ипотеки и обсудило ее перспективы для республики с экспертами рынка недвижимости.

Ставки, сроки и банки

Льготная ставка по программе сельской ипотеки составляет от 0,1 до 3%, что заметно доступнее обычных кредитов на покупку или строительство дома. Проценты, равные ключевой ставке ЦБ РФ, банкам будет возмещать государство — в этом вся суть субсидии.

Перечень банков, которые будут работать по программе, сформируют к 10 февраля, однако уже сейчас известно, что в реестр аккредитованных кредитных организаций вошел «Россельхозбанк». На официальном сайте банка опубликованы следующие условия для участия в сельской ипотеке: «Процентная ставка от 2,7% годовых, при отсутствии личного страхования — 3% годовых. Возможность выбора схемы погашения кредита. Обеспечение по кредиту — залог приобретенного (построенного) за счет кредитных средств банка объекта недвижимости».

В настоящее время в татарстанский региональный филиал АО «Россельхозбанк» поступило 950 обращений на общую сумму 1,538 млрд рублей от населения республики.

Перечень банков, которые будут работать по программе, сформируют к 10 февраля, однако уже сейчас известно, что в реестр аккредитованных кредитных организаций вошел «Россельхозбанк». Фото АО «Россельхозбанк»

Территории и требования к заемщикам

Ключевой момент — ипотеку по новой программе можно взять только на покупку жилья в сельской местности. Под этот критерий подходят: село, деревня, хутор, станица, аул, кишлак, ПГТ, рабочий поселок, а также малые города с населением до 30 тыс. человек, если они включены в региональную программу развития.

Требований к возрасту, семейному положению, месту жительства и социальному статусу заемщиков — нет. Таким образом, взять сельскую ипотеку могут и городские жители — главное, чтобы будущее жилье было за пределами города.

На ипотеку могут претендовать и женатый мужчина, и мать-одиночка, так же, как и семьи без детей, с одним ребенком или многодетные. Примечательно, что дети заемщиков могут быть любого возраста. Для сравнения, условия госпрограммы семейной ипотеки требуют, чтобы ребенок непременно был рожден в 2018 году или позднее.

Сельскую ипотеку можно взять на покупку новостройки или готового жилья на вторичном рынке. Также можно построить или достраивать дом с помощью своих подрядчиков, однако следует учесть несколько нюансов: во-первых, у вас должен быть земельный участок. Его можно купить и построить на нем дом с господдержкой. Максимальный срок работ ограничивается двумя годами. Во-вторых, при строительстве или достройке нужно заключить договор с подрядчиком — ИП или фирмой.

Важно также и то, что жилье должно быть пригодным для проживания, то есть с электричеством, водоснабжением, канализацией и отоплением. Помимо этого, его площадь не может быть меньше учетной нормы (устанавливается на местах) на каждого члена семьи.

Эльвира Галяутдинова коммерческий директор компании #Суварстроит Безусловно, это очень удачная программа. «Сельская ипотека» поможет сделать покупку жилья для молодых семей еще более доступной, в том числе тем, у кого на руках есть материнский капитал. Это хорошая поддержка со стороны государства — благодаря ей нагрузка на семейный бюджет становится в четыре раза меньше, чем при стандартных условиях. Под требования новой программы попадает наш жилой комплекс «Южный парк», который развивается на территории Лаишевского узла. Отмечу, что уже сейчас мы фиксируем большое количество заявок от потенциальных покупателей. За первый месяц действия программы количество броней приросло в несколько раз.

Антонина Дарчинова коммерческий директор компании «Камастройинвест» Программа уже форсирует продажи загородных жилых комплексов, которые раньше продавались хуже тех, что находятся в черте города. Насколько мне известно, сделок пока нет, есть только ажиотаж. Спрос на такие ЖК, безусловно, увеличится, но что дальше? Люди будут там жить, а как они будут ездить в город? Если мы погонимся сейчас за этой дешевизной, надо понимать, как мы потом будем все это эксплуатировать.

Тахир Хадеев зампредседателя комитета Госсовета РТ по экологии, природопользованию, агропромышленной и продовольственной политике Что необходимо на селе — это жилье и работа. А варианты, существующие на сегодняшний день, позволяют тем жителям, которые собираются переехать на село, три варианта. Если человек решил построить дом, то 70% от проектной стоимости оплачивает государство, а 30% — сам собственник. Следующий вариант: к примеру, я возглавляю КФХ или крупное хозяйство, и в этом случае 80% оплачивает государство, 19% — хозяйствующий субъект, 1% — муниципалы. Последний вариант — 80/20, где первую часть оплачивает государство, а вторую — муниципалы. Эти моменты, конечно, идут с опозданием, однако власть и руководство государства услышали запрос и процесс был запущен. Я могу оценить эту программу только положительно. В ней участвует государство, что говорит о полном понимании всей необходимости поддержки и помощи в этой части. При этом здесь есть несколько опасных моментов. Иногда у нас бывает так, что мы построим школу на 200—300 человек, но не просчитаем, будут ли там вообще через десять лет дети. И такие школы потом простаивают. Плюс строительство пойдет через подрядные организации, а через них это на 30—40% дороже. Также сказано, что под требования попадают населенные пункты с численностью населения до 30 тыс. человек: главное, чтобы это не перетекло туда. Такое вполне может быть, поскольку в райцентрах живет более шустрый народ. Очень важно, чтобы они строились там, где необходимо возродить село. В целом хочу сказать, что практика — лучший судья. Говорить еще рано, надо начать работать.

Искандер Юсупов заместитель генерального директора компании «Унистрой» Один из наших объектов — «Царево Village» — подпадает под эту программу, и могу сказать, что интерес к сельской ипотеке со стороны клиентов довольно большой. По данным за прошлую неделю у нас уже есть несколько десятков заявок. Сейчас мы ждем завершения всех официальных процедур, чтобы начать совершать сделки. По срокам ориентируемся на февраль. В целом мы оцениваем инициативу положительно. Повторюсь, интерес к программе действительно очень большой. Что касается максимальной суммы кредита, то она вполне приемлема. Трехкомнатная квартира в «Царево», если брать самые дорогие варианты, стоит порядка 4 млн рублей. То есть если у человека есть 1 млн рублей, то он уже может взять даже трехкомнатную квартиру под хороший процент. «Двушки» и «однушки» вписываются еще лучше.