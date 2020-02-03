Как Татарстан обошел всех в ПФО по количеству лидеров

Семеро из тридцати поволжских финалистов конкурса «Лидеры России» представляют Татарстан

Конкурс «Лидеры России» еще называют «запасной скамейкой» его вдохновителя и организатора, первого замруководителя администрации президента РФ Сергея Кириенко. К участию в последнем этапе сезона/2019—2020 допустили семь представителей Татарстана — это почти в 2 раза больше по сравнению с прошлым годом.



Напомним, на страницах нашего издания недавно завершился спецпроект «Лидеры «Реального времени»: в нем 32 финалиста прошлых сезонов конкурса «Лидеры России» отвечали на философские вопросы.

В финале республику представят налоговики, военные, бизнесмены, чиновники

В списке представителей Татарстана, прошедших через сито регионального полуфинала, оказались руководитель налоговой практики АНП «Зенит» Закир Абдрашитов, заместитель военного прокурора РТ Карен Додонов, руководитель отдела компании «Джи Ди Си Сервисез» Тимур Кайданный, глава администрации Кировского и Московского районов Казани Сергей Миронов, управляющий директор Банка ВТБ Ирек Садыков, председатель Молодежного парламента РТ, директор АНО «Сообщество мам РТ» Нина Шимина и руководитель юридической службы ОЭЗ «Алабуга» Никита Хилимончик. Всего в полуфинале республику представляли 42 человека.

В финал президентского конкурса прошли шесть участников из Башкирии, четыре — из Чувашии, три — из Нижегородской области, по два — из Оренбургской, Самарской областей и Республики Мордовия, по одному финалисту — из Пермского края, Саратовской, Пензенской областей и Республики Марий Эл.

Пресс-секретарь конкурса «Лидеры России» Оксана Ачкасова рассказала «Реальному времени», что как в прошлом, так и в этом году к полуфиналу от Татарстана было допущено 42 человека. В финал в прошлом году пробились всего четверо, зато сейчас — целых семеро. На втором месте — Башкирия, представлять которую будут шесть человек.

Финал конкурса традиционно пройдет в Сочи в конце марта, а до 1 марта всем участникам нужно провести и презентовать свой социальный проект «Сердце лидера». Баллы за него выставлять не будут, ведь участники изначально имеют неравные стартовые возможности, но он станет последним «заградительным» этапом перед финалом.

«Хочу, чтоб моим наставником стал Минниханов»

Председатель Молодежного парламента РТ, директор АНО «Сообщество мам РТ» Нина Шимина рассказала «Реальному времени», что уже второй раз принимает участие в конкурсе, в прошлый раз срезалась на последнем этапе — заочном тестировании. Поэтому в этот раз решила взять реванш.

— Я всегда пользуюсь всеми возможностями, которые предоставляет государство. Я была наслышана, что моя знакомая в предыдущем созыве стала победителем, и ей сразу посыпалось большое количество предложений по работе. Конкурс для меня — это возможность получить умных наставников, которых мне в жизни не хватает. Возможно, я с ними никогда не встретилась бы в реальной жизни, поэтому я решила найти их с помощью конкурса. Для меня таким человеком является Рустам Нургалиевич Минниханов.

Когда в первый год я «пролетела» с полуфиналом, написала себе в ежедневнике: «Подготовиться к «Лидерам России—2019—2020». Уезжала отдыхать — читала историю, взяла учебники, книги. И в этот раз с высокими баллами преодолела заочный этап, а к очному готовилась и в Молодежном парламенте, и в «Кадровом резерве России», прозванивала победителей прошлых лет, чтобы они дали мне совет, как правильно выстраивать стратегию ассессмента. Исходя из этого, сформировала для себя 20 пунктов, как необходимо вести себя в рамках очных этапов. Стратегия сработала — и вот результат.

Фото speaker.tatarstan.ru

Когда в первый год я «пролетела» с полуфиналом, написала себе в ежедневнике: «Подготовиться к «Лидерам России—2019—2020»

— Какой соцпроект вы представите?

— Я уже давно разрабатываю программу поддержки молодых матерей. Я считаю, что не хватает многофункционального центра для мам, где, во-первых, можно было бы заниматься образовательными программами (молодые родители зачастую не знают, как нужно правильно общаться с детьми), во-вторых, там должны быть психологические программы (у нас сейчас по статистике 52 развода на 100 браков, и все они происходят в первые три года после рождения ребенка), в-третьих, работать бесплатные юридические консультации в режиме онлайн, и в-четвертых, действовать благотворительные программы. Всем этим мы уже занимаемся, в том числе и в рамках Молодежного парламента.

— Как вам атмосфера на конкурсе, удалось ли пообщаться с коллегами?

— Пугали, что женщинам будет намного сложнее, но я так не считаю. Мне было комфортно работать в команде с мужчинами, плюс нельзя отменять женскую хитрость. Мы со всеми обменялись контактами. Было приятно видеть, что люди, которые управляют тысячами подчиненных и которых ты видишь по ту сторону экрана, в неформальной обстановке такие же, как и ты, и возможно, ты ничем их не хуже.

И у нас была такая вещь, что каждый мог по желанию отправить одну открытку одному человеку. Самое большое количество открыток было у меня. Причем это были люди из разных команд.

Конкурс показал, что у меня есть просчеты со стратегическим планированием, но, увидев конкурентов и их возможности, я поняла свои слабые стороны и за оставшийся месяц буду «штурмить» литературу на эту тему.

«Цели победить в конкурсе у меня нет, я нарабатываю свой человеческий капитал»

Своими впечатлениями поделился с «Реальным временем» и управляющий директор по малому бизнесу Банка ВТБ в Татарстане Ирек Садыков:

«Конкурс «Лидеры России» для меня стал новым вызовом. Я не буду здесь оригинальным: каждый раз хочется проверить свои компетенции, понять, насколько ты силен, оценить свои возможности. Это и побудило меня принять участие в конкурсе. Само мероприятие прошло на очень высоком уровне. Многие говорят, что изначально уже известно, кто выиграет, так вот я на своем примере могу сказать, что все, на самом деле, очень честно, открыто, прозрачно.

В финале приняли участие около 300 человек из разных отраслей: бизнесмены, производственники, финансисты, управленцы, которые занимают солидные должности в крупнейших международных и федеральных компаниях. Было открытое обсуждение с ними, хорошая дискуссия, конструктивное обсуждение кейсов (а они были очень интересные и крутые). На прежнем месте работы я обучался в школе МВА и могу понимать, что такое групповая работа, ассессмент, работа с кейсами. Уровень конкурса соответствует международным бизнес-школам.

Я участвовал в конкурсе, не надеясь, что дойду даже до полуфинала. Мне хотелось обновить свои знания: там нужно было сдавать историю, географию, экономику, в дальнейшем — управленческие навыки. Цели победить в конкурсе у меня нет. Он для меня в первую очередь ценен тем, что я нарабатываю свой человеческий капитал: у меня сейчас порядка 50—60 новых контактов людей со всего ПФО. Главное, что я выношу с этого конкурса для себя, — не то, что ты будешь в каком-нибудь кадровом резерве или займешь какие-то должности, — у меня очень интересная работа, которую я люблю. Я считаю, что на каждом участке можно сделать жизнь людей, нашего общества лучше, и неважно, где ты трудишься».

