«Их нравы»: президент, который мечтал стать пилотом и не скрывал своих курдских корней

Тургут Озал — человек, сделавший экономику Турции рыночной

Казанский исследователь Булат Ногманов продолжает знакомить читателей «Реального времени» со своими наблюдениями о культуре и истории Турции. Сегодня вашему вниманию предлагается рассказ о восьмом президенте Турецкой Республики Тургуте Озале.

Соратник Демиреля



С Тургута Озала началось возрождение ранних республиканских традиций, когда президентом страны избирался не представитель военных кругов, а политический деятель, ранее занимавший пост премьер-министра. Политическая карьера Озала началась в 1977 году, тогда он баллотировался в турецкий парламент от партии национального спасения, однако не смог набрать необходимого количества голосов. Но через два года он начал работать в правительстве в качестве советника премьер-министра по экономическим вопросам.

Именно в этот период были разработаны знаменитые «Решения 24 января», которые резко изменили экономическое положение Турции после государственного переворота 1980 года и повлияли на дальнейшую судьбу страны. К этим решениям мы еще вернемся, а пока немного расскажем о биографии Тургута Озала.

Восьмой президент Турецкой Республики был уроженцем города Малатья, с материнской стороны он имел курдские корни, которых никогда не скрывал. Отец Тургута был банковским служащим, поэтому семья была вынуждена постоянно переезжать из одного города в другой, и свое среднее образование он завершил в городе Конья. Как отмечают биографы Озала, в детстве он мечтал стать пилотом, однако из-за травмы руки, полученной при падении с осла, так и не смог эту мечту осуществить — руки стали развиваться разными темпами, и одна оказалась короче другой.

После школы Озал поступил в Стамбульский технический университет — тогдашнюю кузницу политических кадров Турции. Впоследствии многие выпускники этого вуза занимали важные государственные посты, в том числе премьер-министра и президента страны. Наиболее яркими представителями этой плеяды являются Сулейман Демирель и Неджметдин Эрбакан.

Отучившись в университете по специальности инженер-электрик, будущий президент поступает в Техасский технологический университет, где переквалифицируется на экономиста. Вернувшись на родину, начинает работать в главном управлении по электрификации в качестве заместителя директора и занимается проблемами электрификации страны. Затем была служба в армии, после которой он перешел на работу в организацию государственного планирования, где был советником Демиреля. Дальше судьба не раз сводила этих в чем-то похожих друг на друга лидеров. Некоторые турецкие историки даже считают, что Озал, оставив премьерский пост, стал президентом лишь для того, чтобы не вступать в конфронтацию с Демирелем, партия которого после снятия запрета на занятие политикой была в оппозиции правящей партии Отечества.

Фото aljazeera.com.tr

Премьер-рыночник

После государственного переворота 1980 года Озала назначают заместителем премьер-министра по экономическим вопросам. В этой должности он проработал около двух лет, и за это время были претворены в жизнь те самые «Решения 24 января», о которых мы упоминали выше. Оценки этих решений у турецких историков разнятся, есть те, кто полагает, что государственный переворот был осуществлен для того, чтобы эти решения перешли в практическую плоскость. Если коротко, то их можно описать следующими несколькими пунктами:

национальная валюта девальвирована на 32,7%, осуществлен переход на ежедневную котировку курса валют;

уменьшена доля государства в экономике и сокращена доля государственной поддержки для сельхозпроизводителей;

отменены все государственные дотации, кроме сфер энергетики, транспорта и обеспечения удобрениями;

либерализована внешняя торговля, оказывалась поддержка иностранным инвестициям;

оказана поддержка зарубежным подрядчикам;

поэтапно проведена либерализация импорта и экспорта, налажен процесс возврата налогов, снижена процентная ставка по кредитам, отменены таможенные пошлины для производителей, работающих на экспорт и разработана система государственной поддержки в зависимости от сектора экономики.

В 1983 году, уйдя в отставку со всех своих постов, Тургут Озал организует новую партию Отечества, которая, получив большинство голосов на выборах того же года, проходит в парламент. Озал в одиночку формирует правительство.

Став премьер-министром, он продолжает курс на либерализацию и переводит экономику страны на рыночные рельсы. Конечно, нововведения Озала нравились далеко не всем, было даже организовано покушение на него, в результате премьер был ранен в руку. Преступника удалось задержать, он был приговорен к пожизненному заключению, однако, став президентом, Озал помиловал человека, который покушался на его жизнь.

Об изменениях в экономике и о президентстве Тургута Озала мы расскажем в следующей публикации.

Продолжение следует

