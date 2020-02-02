Фотомарафон «100-летие ТАССР»: учительница с классом в школе села Иванаево, конец 1950-х годов
Проект «Реального времени»: от Татарии — к Татарстану, часть 168-я
В 1950-х годах в стране была практически полностью побеждена неграмотность. В школах учились все дети поголовно, большинство заканчивали семилетку. Мало кто помнит, что с 1940 года в СССР было введено платное образование в школе с 8 по 10 классы, в техникумах и в вузах. Это правило отменили только в 1956 году.
Введение платы за обучение Совет народных комиссаров СССР объяснял тем, что к 1940 году уровень материального благосостояния трудящихся возрос, а государство тратило большие деньги на строительство, оборудование и содержание все новых и новых средних и высших учебных заведений. Поэтому часть расходов на обучение в средних школах, ССУЗах и вузах СССР переложили на плечи населения. За 8—10 классы, училища и техникумы москвичи, ленинградцы и жители столиц союзных республик должны были платить по 200 рублей в год, остальные — по 150. Вузы стоили 400 рублей в год в столицах и 300 — в остальных населенных пунктах.
В 1956 году это правило было отменено, и доступ к полному среднему и высшему образованию снова получили все, кто этого хотел (и, в случае с высшим, мог). Произошли в 1950-х и другие важные изменения: в 1954-м отменили раздельное обучение мальчиков и девочек, которое пытались ввести с 1943 года, да так и не преуспели. А в 1958 году начали реформу по переходу на всеобщее обязательное восьмилетнее образование, которую закончили в 1962-м.
Характерной особенностью 1950-х годов стало резкое сокращение обучения на родных языках народов страны, включая и татарский. Обучение в национальных школах переводилось на русский язык. В городах ТАССР, особенно в Казани, родители забирали детей в русскоязычные школы: многие хотели, чтобы дальше у детей не было проблем в вузах и техникумах, в большей части которых обучение велось на русском языке.
Подготовку учителей для национальных школ сильно урезали: в 1958 для татарских школ подготовили только 253 специалиста, втрое меньше, чем в 1956-м. Между тем на селе необходимость в таких кадрах была колоссальной, ведь во многих деревнях по-русски вообще не говорили, а значит, детей нужно было учить языку с нуля. В 1957 году в татарские школы взяли 279 человек на работу без педагогического образования, к тому же в деревнях повсеместно нарушался закон, запрещавший брать учителями в начальные классы тех, кто только что окончил десятилетку. Вчерашних выпускников продолжали трудоустраивать, потому что зачастую в татарских деревнях малышей учить на родном языке было просто некому.
Новые учебники и программы для татарских школ практически не выпускались: пользовались старыми, разработанными еще «в тучные тридцатые», когда развитие национальной школы было поставлено во главу угла. Новая учебно-методическая литература для татарских школ не выдерживала критики, была непроработана, сделана для галочки — при этом ее тоже не хватало. Учителя выкручивались как могли.
В 1947/48 учебном году в республике на родном языке обучалось 95% татарских детей, через десять лет их количество снизилось до 70%, причем в Казани их осталось только 16,8%.
Справка
За помощь в подготовке материала редакция благодарит Историко-краеведческий музей города Набережные Челны, лично его директора Юлию Капитову и главного хранителя Наталью Микрюкову.
Мы будем рады участию наших читателей в наполнении фотопроекта. По вопросам фотомарафона обращайтесь по адресу gubaeva@realnoevremya.ru
комментарии
Можно глубокомысленно рассуждать о создании диктаторами Лениным и Троцким ТАССР в 1920 году - хорошо это или плохо - всё зависит от точки зрения и позиции, занимаемой "сторонним наблюдателем".
Для диктаторов Ленина и Троцкого создание национальных территориальных образований было делом "жизни и смерти" - создав национальные территориальные образования они "заманили на свою сторону" националистов и необразованный народ в развязанном ими кровавой Гражданской войне и тем самым продлили себе жизнь - Ленин на 4 года (умер от склеротического поражения головного мозга), Троцкий на 20 лет (умер от поражения головного мозга ледорубом убийцы, нанятого диктатором Сталиным).
Правда, укрепившись во власти диктаторы Ленин и Троцкий и их лучший ученик Сталин тут же вырезали всех националистов-коммунистов (национальную буржуазную элиту в виде промышленников, купцов, интеллигенции они вырезали ещё раньше), а народы поработили - загнали в колхозы, где крестьяне работали практически бесплатно, на заводы (рабочим жилось чуть лучше), а инакомыслящих отправили в ГУЛАГ.
Фотографии просто прекрасные - позволяют понять, как жили крестьяне в далекие и близкие 1950-е годы.
Можно рассмотреть множество интересных подробностей - от деталей одежды школьников и учительницы до "антуража" деревенской колхозной улицы.
Текст Исторически выдержан, интересен и познавателен.
Приведены факты и цифры.
Спасибо за уникальный проект фото-марафон "100-летие ТАССР" - прочитал и посмотрел с большим удовольствием - и мысли зашевелились...
А ныне всё норовят учительниц уволить из школы за откровенные фото-сессии - зачем? прогресс не остановить...
Вспомнил и заборы из "горбыля".
Как в детстве побывал...
Спасибо.