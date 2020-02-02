Фотомарафон «100-летие ТАССР»: учительница с классом в школе села Иванаево, конец 1950-х годов

Проект «Реального времени»: от Татарии — к Татарстану, часть 168-я

Фото: из личного архива автора. В центре: учительница Анна Алексеевна Степанова, фото сделано в с. Иванаево Рыбно-Слободского р-на ТАССР

В 1950-х годах в стране была практически полностью побеждена неграмотность. В школах учились все дети поголовно, большинство заканчивали семилетку. Мало кто помнит, что с 1940 года в СССР было введено платное образование в школе с 8 по 10 классы, в техникумах и в вузах. Это правило отменили только в 1956 году.

Введение платы за обучение Совет народных комиссаров СССР объяснял тем, что к 1940 году уровень материального благосостояния трудящихся возрос, а государство тратило большие деньги на строительство, оборудование и содержание все новых и новых средних и высших учебных заведений. Поэтому часть расходов на обучение в средних школах, ССУЗах и вузах СССР переложили на плечи населения. За 8—10 классы, училища и техникумы москвичи, ленинградцы и жители столиц союзных республик должны были платить по 200 рублей в год, остальные — по 150. Вузы стоили 400 рублей в год в столицах и 300 — в остальных населенных пунктах.

В 1956 году это правило было отменено, и доступ к полному среднему и высшему образованию снова получили все, кто этого хотел (и, в случае с высшим, мог). Произошли в 1950-х и другие важные изменения: в 1954-м отменили раздельное обучение мальчиков и девочек, которое пытались ввести с 1943 года, да так и не преуспели. А в 1958 году начали реформу по переходу на всеобщее обязательное восьмилетнее образование, которую закончили в 1962-м.

Ученики Бахчисарайской начальной школы Челнинского района, 1958 год. Фото: из фондов Историко-краеведческого музея г. Набережные Челны

Характерной особенностью 1950-х годов стало резкое сокращение обучения на родных языках народов страны, включая и татарский. Обучение в национальных школах переводилось на русский язык. В городах ТАССР, особенно в Казани, родители забирали детей в русскоязычные школы: многие хотели, чтобы дальше у детей не было проблем в вузах и техникумах, в большей части которых обучение велось на русском языке.

Подготовку учителей для национальных школ сильно урезали: в 1958 для татарских школ подготовили только 253 специалиста, втрое меньше, чем в 1956-м. Между тем на селе необходимость в таких кадрах была колоссальной, ведь во многих деревнях по-русски вообще не говорили, а значит, детей нужно было учить языку с нуля. В 1957 году в татарские школы взяли 279 человек на работу без педагогического образования, к тому же в деревнях повсеместно нарушался закон, запрещавший брать учителями в начальные классы тех, кто только что окончил десятилетку. Вчерашних выпускников продолжали трудоустраивать, потому что зачастую в татарских деревнях малышей учить на родном языке было просто некому.

Выпускники курсов русского языка для учителей начальных классов татарских школ Набережно-Челнинского района, 1955 год. Фото: из фондов Историко-краеведческого музея г. Набережные Челны

Новые учебники и программы для татарских школ практически не выпускались: пользовались старыми, разработанными еще «в тучные тридцатые», когда развитие национальной школы было поставлено во главу угла. Новая учебно-методическая литература для татарских школ не выдерживала критики, была непроработана, сделана для галочки — при этом ее тоже не хватало. Учителя выкручивались как могли.



В 1947/48 учебном году в республике на родном языке обучалось 95% татарских детей, через десять лет их количество снизилось до 70%, причем в Казани их осталось только 16,8%.



Людмила Губаева