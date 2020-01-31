Тендеры Башкирии: «Ансат» в лизинг, замена ветхой рекламы и башкирский подряд «Танеко»

Обзор наиболее интересных тендеров Башкортостана за неделю

1. «Ансат» в лизинг за 391 миллион

Акционерное общество «Транспортный навигационный центр», расположенное в Уфе, на улице Октябрьской революции, 34 возьмет в лизинг вертолет «Ансат» с медицинским модулем за 390,6 млн рублей. Заявки на участие в тендере будут приниматься с 24 января по 1 февраля, итоги закупки подведут 3 февраля.

Одной из целей предприятия-заказчика заявляется ускоренное внедрение навигационных, инновационных и спутниковых технологий в социально-экономическую практику Республики Башкортостан. Продавцом вертолета выступит АО «Вертолеты России». Вертолет будет один, получателю его передадут в Казани. Транспортное средство должно быть выкуплено у поставщика до 1 марта 2020 года, а лизингополучателю его передадут до 15 апреля. Максимальное количество пассажиров составит 2 человека, максимальная взлетная масса — 3,6 тонны, дальность полета — 500 километров.



2. 240 миллионов на реабилитационный и образовательный центр

Управление капитального строительства Башкортостана заплатит за первую очередь капитального ремонта и строительства Республиканского реабилитационного и образовательного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями в Кировском районе Уфы сумму в 239,9 млн рублей. Информация о такой закупке была обнародована 27 января. Заявки на участие будут принимать до 6 февраля, тогда же состоится и аукцион.

Управление капитального строительства Башкортостана заплатит за первую очередь капитального ремонта и строительства Республиканского реабилитационного и образовательного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями в Кировском районе Уфы сумму в 239,9 млн рублей. Фото bashturist.ru

Работы будут выполняться на улице Авроры. Окончание их выполнения запланировано на октябрь 2020 года. В рамках госзаказа будут произведены, среди прочего, армирование кирпичной кладки стен, колонн и перегородок, устройство звукоизоляции полов, молниезащита и заземление, отделка фасада, монтаж слаботочных систем, устройство кровли.



3. 109 миллионов на два года транспортного обслуживания УФНС

Автотранспортное обслуживание Управления Федеральной налоговой службы по Башкортостану будет стоить 109,4 млн рублей. Такой тендер разместили на портале госзакупок 28 января. Заявки на участие можно будет подать до 5 февраля. Сам аукцион состоится 6-ого числа. Услуги должны оказываться до 31 декабря 2021 года.

Основаниями для осуществления оказания услуг указаны потребность УФНС в автотранспортном обслуживании для оперативного перемещения сотрудников в служебных целях в сочетании с отсутствием в УФНС технической базы и штатных сотрудников для обслуживания автомобилей, закрепленных за УФНС на праве оперативного управления. Услуги должны оказываться на 46 автомобилях в Уфе (в основном — Skoda Octavia, Ford Focus, Toyota Camry, Kia Cerato, Renault Logan) и примерно на одной-шести машинах в Дюртюлях, Месягутово, Стерлитамаке, Белорецке, Ишимбае, Кумертау, Мелеузе, Туймазах, Нефтекамске, Давлеканово, Бирске и Сибае. Исполнитель должен будет предоставлять к указанным в заявке времени и месту указанные машины с водителями, а также заниматься техническим обслуживанием.



Автотранспортное обслуживание Управления Федеральной налоговой службы по Башкортостану будет стоить 109,4 млн рублей. Фото gr-news.ru

4. Путевки в санаторий по 39 тысяч рублей за штуку для ООО «Башнефть-Сервис»

ООО «Башнефть-Сервис» планирует потратить 22,2 млн рублей на приобретение путевок в санаторий-профилакторий в Краснодарском крае. О соответствующей закупке стало известно благодаря публикации на портале «Роснефти» от 27 января. Заявки будут принимать до 10 февраля.

Услуги должны быть оказаны до конца 2020 года. Путевки должны быть продолжительностью в 14 дней, в их стоимость будет входить 3-4-разовое питание, лечение по медицинским показаниям в зависимости от профиля заболевания, проживание, а также посещение бассейна. Всего понадобится 569 путевок. Каждая из них, судя по всему, будет стоить около 39 тысяч рублей.



5. Вторая попытка покупки Skoda

Транспортное управление Башкортостана повторно попытается купить автотранспортных средств на общую сумму в 18,7 млн рублей. Информация о тендере была размещена 27 января, дата окончания приема заявок — 4 февраля. Аукцион состоится 7-ого числа.

Ведомству понадобится 12 легковых автомобилей Skoda Octavia (или эквивалентов) белого цвета с механической коробкой передач, мощностью двигателя от 105 до 125 л.с., еще два таких же автомобиля с автоматической коробкой передач и Skoda Kodiaq на «роботе» с мощностью от 180 до 200 л.с. О предыдущем аналогичном конкурсе мы писали в начале января — тогда была подана лишь одна заявка, от московского «МА Моторс», но она оказалась не соответствующей требованиям — в результате тендер объявили повторно.



Транспортное управление Башкортостана повторно пытается купить 12 легковых автомобилей Skoda Octavia белого цвета. Фото drive2.ru

6. Почти 11 миллионов на банковскую гарантию для ЕРКЦ Уфы

Единый расчетно-кассовый центр Уфы планирует потратить на банковскую гарантию сумму в 10,6 млн рублей. О закупке у единственного поставщика стало известно 23 января. Этим поставщиком стало ПАО «Промсвязьбанк».

Тендер был объявлен в связи с признанием ЕРКЦ Уфы победителем в аукционе МУП «Спецавтохозяйство по уборке города» Уфы на оказание агентских услуг по расчету и начислению платежей, распечатке, конвертованию и доставке до физлиц платежных документов. Подробностей о том, для чего именно нужна банковская гарантия, в документации обнаружить не удалось.



7. Субподрядные работы для модернизации установки замедленного коксования «Танеко»

А вот Уфимский государственный нефтяной технический университет готов потратить 9 млн рублей на разработку исходных данных для технического перевооружения установки замедленного коксования на АО «Танеко». Как и в предыдущем случае, закупка будет осуществлена у единственного поставщика. О ней стало известно 28 января.

Поставщиком стало ООО «Башгипронефтехим». Закупка осуществляется в связи с заключением УГНТУ договора с АО «Танеко» на выполнение работ по модернизации установки. Услуги должны оказываться в Уфе. В частности, потребуется разработать исходные данные по получению нового продукта нефтяного кокса с содержанием летучих веществ «не менее 15% масс.».



Уфимский государственный нефтяной технический университет готов потратить 9 млн рублей на разработку исходных данных для технического перевооружения установки замедленного коксования на АО «Танеко». Фото Максима Платонова

8. 12 машин для сельсоветов на 7,7 миллионов

Тем временем для администраций 12 сельских поселений купят 12 машин по 641 тысяче рублей. О соответствующей закупке стало известно 29 января, заявки будут приниматься до 6 февраля, а аукцион состоится 10-ого числа.

Поставку должны осуществить до 20 марта 2020 года. Автомобили должны быть изготовлены не раньше июля 2019 года. Коробка передач в каждой из машин с типом кузова «седан» будет механической, двигатель — бензиновым, с мощностью не менее 82 л.с. В машинах должна быть система ABS, автомагнитола с динамиками, автоматическое запирание центрального замка.



9. Навигационная деятельность для «Башавтотранса»

Главный автобусный перевозчик региона, «Башавтотранс», готовится заплатить 5 млн рублей за услуги в сфере навигационной деятельности. Закупка, которая будет осуществлена у единственного поставщика, была объявлена 29 января. Этим поставщиком стало уфимское АО «Транспортный навигационный центр», основной вид деятельности которого — выполнение авиационных работ (именно эта компания получит в лизинг вертолет в рамках первого заказа сегодняшней подборки).

Подробностей закупки в документации обнаружить не удалось — однако известно, что услуги должны оказываться по шести адресам в Уфе и по одному — в Баймаке, Белебее, Бирске, Дюртюлях, Мелеузе, Месягутово, Нефтекамске, октябрьском, Салавате, Сибае, Стерлитамаке, Туймазах и Учалах. Срок оказания услуг — весь 2020 год.



10. Замена 73 рекламных щитов «Башинформсвязи» за 3,5 миллиона

«Башинформсвязь» собирается потратить 3,5 млн рублей на изготовление и размещение рекламных материалов. Фото nag.ru

«Башинформсвязь» собирается потратить 3,5 млн рублей на изготовление и размещение рекламных материалов. О соответствующем аукционе было объявлено 29 января, заявки будут приниматься до 19 февраля, а итоги закупки подведут только 5 марта.

Всего в списке — 73 единицы наружной рекламы в различных городах и селах Башкортостана. В большинстве случаев потребуется их поменять — многие баннеры выцвели, в некоторых случаях информация уже не актуальна. В отдельных случаях потребуется демонтаж, изготовление нового баннера и монтаж. Больше всего — 164 тысячи рублей — будет стоить монтаж баннера размерами 12 на 24 метра в Салавате, на административном здании по улице Октябрьская.

