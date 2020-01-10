Тендеры Башкирии: оборудование для УМПО на 2 миллиона евро, проект площади в Туймазах и косметика газовикам

Обзор наиболее интересных тендеров Башкортостана за новогодние каникулы и предновогодние дни

1. Немецкое оборудование на 2 миллиона евро для УМПО

«ОДК-Уфимское моторостроительное производственное объединение» заплатит 164,6 млн рублей за лизинг заточных станков с ЧПУ (числовое программное управление) Helitronic Mini и универсальной измерительной машины с ЧПУ Helicheck Pro. Информация о закупке была размещена в последний день 2019 года, заявки будут приниматься до 17 января, а итоги подведут 31 января.

Производителем обоих видов оборудования является немецкая Walter Maschinenbau Gmbh, страна происхождения техники — Чехия. Универсально-заточный станок будет стоить 1,57 млн евро, а измерительная машина — 475 тысяч евро. Всего уфимское предприятие осуществит за оборудование 24 лизинговых платежа.



2. Уборка УАПО за 29 миллионов

Другое крупное предприятие — Уфимское агрегатное производственное объединение — планирует потратить 28,5 млн рублей на клининговые услуги. Информацию о редукционе разместили 27 декабря, заявки принимались до 9 января, а итоги подведут 16 января.

Уборку должны осуществлять с момента заключения договора до 31 декабря 2019 года (видимо, в техническом задании ошибка, и на самом деле речь идет о 2020 годе). Подрядчик должен будет заниматься комплексной уборкой служебных помещений, цехов и подразделений, санузлов, душевых и раздевалок, складов, сооружений гражданской обороны, комнат приема пищи, территории и остекления, очисткой офисной мебели.



Уфимское агрегатное производственное объединение планирует потратить 28,5 млн рублей на клининговые услуги. Фото uapo.ru

3. На подъезд к Верхнеакбашево — 23 миллиона

Администрация Кушнаренковского района, расположенного на западе региона, собирается построить подъездную дорогу к деревне Верхнеакбашево за 22,6 млн рублей. Информация о закупке была размещена 31 декабря, заявки будут принимать до 17 января. Сам аукцион состоится в этот же день.

Финансирование строительства дороги обеспечат за счет субсидий из бюджета Башкортостана и за счет средств муниципального дорожного фонда Кушнаренковского района. Работы должны быть проведены с 1 мая по 15 ноября 2020 года. При этом территория строительства должна быть подготовлена до июня, а искусственные сооружения — до июля.



4. Для транспортного управления — 15 автомобилей «Шкода»

Транспортное управление Башкортостана заплатит сумму в 18,7 млн рублей за автотранспортные средства. О соответствующем электронном аукционе стало известно 27 декабря, окончание приема заявок — 10 января. Сам аукцион проведут 14 января. Оплатят закупку из бюджета Башкортостана.

Всего купят 15 автомобилей. Больше всего — 12 штук — понадобится Skoda Octavia или эквивалентов, с механической коробкой передач, двигателем мощностью от 105 до 125 л. с., с кондиционером и фронтальными подушками безопасности водителя и переднего пассажира. Еще два автомобиля будут аналогичными, но с коробками «автомат». Кроме того, нужна будет одна Skoda Kodiaq или эквивалент с коробкой «робот» и мощностью двигателя от 180 до 200 л. с.



Нужна будет также одна Skoda Kodiaq или эквивалент с коробкой «робот» и мощностью двигателя от 180 до 200 л. с. Фото clubskodakodiak.ru

5. Содержание дороги в аэропорт за 14 миллионов

Управление коммунального хозяйства и благоустройства Уфы готово потратить 13,6 млн рублей на содержание и техническую эксплуатацию объектов дорожного хозяйства на участке от автодороги М-5 «Урал» до Международного аэропорта «Уфа». Информацию о тендере разместили 30 декабря, заявки принимаются до 13 января, а аукцион состоится 15 января. Оплатят закупку из бюджета Уфы.

Подрядчик должен будет заниматься очисткой дорожного покрытия от мусора, снега и наледи, бороться со скользкостью и распределять противогололедные материалы, очищать обочины от снега, погружать и вывозить грязный снег. Помимо этого, нужно будет заниматься ямочным ремонтом, уборкой тротуаров и остановок, очищать и мыть остановочные павильоны, ремонтировать деформационные швы искусственных сооружений.



6. Промышленная косметика для местного «Газпрома»

ПАО «Газпром газораспределение Уфа» собирается выделить 4,55 млн рублей на «парфюмерные и косметические средства». О такой закупке стало известно 30 декабря, заявки принимаются до 17 января, а итоги подведут 22-го числа.

ПАО «Газпром газораспределение Уфа» собирается выделить 4,55 млн рублей на «парфюмерные и косметические средства». Фото bashgaz.ru

Из технического задания можно узнать, что речь идет о различных защитных кремах. В частности, понадобится 42,6 тысячи штук очищающей пасты, предназначенной для очистки от сильных промышленных и бытовых загрязнений. Также нужно будет поставить почти 4 тысячи штук регенерирующего и восстанавливающего крема для питания и интенсивной регенерации кожи рук после выполнения работ, связанных с применением веществ раздражающего действия. Помимо этого, понадобится 2,6 тысячи единиц защитного гидрофобного крема, тысяча единиц защитного гидрофильного крема, 252 единицы крема для защиты от ультрафиолетового излучения.



7. Проект капремонта площади в Туймазах за 3,5 миллиона

Управление административными зданиями заплатит 3,5 млн рублей за разработку проектно-сметной документации для капитального ремонта площади Октября и улицы Мичурина в Туймазах. Закупка, о которой стало известно 26 декабря, осуществлена у единственного поставщика — ООО «Архитектурное бюро «Проспект», которое не так давно получило подряд на капремонт набережной городского пруда в Белебее.

Участок проектирования расположен вдоль улицы Мичурина, от улицы Ленина до парка Молодежи. Общая площадь — 4,5 га, из которых 1,3 га — территория площади Октября, а 3,2 га — территория вдоль улицы Мичурина. Проектные работы должны быть выполнены в течение 50 календарных дней с даты подписания контракта.



Управление административными зданиями заплатит 3,5 млн рублей за разработку проектно-сметной документации для капитального ремонта площади Октября и улицы Мичурина в Туймазах. Фото 2gis.ru

8. За 6 дней аренды транспорта — 2 миллиона

Уфимское Спецавтохозяйство по уборке города 26 декабря объявило, что потратит 2 млн рублей на аренду транспортного средства с экипажем. Итоги подвели за день до этого — закупка была осуществлена у единственного поставщика. Им стало ООО «ЭкоДом», директор которого — Артур Ямалеев. Зарегистрирована компания в Уфе, на улице Северной.

Транспорт арендуется для транспортирования твердых коммунальных отходов. Любопытно, что договор заключен на срок всего в 6 дней — с 25 по 31 декабря 2019 года. Какой именно транспорт был взят в аренду и сколько человек входит в состав экипажа — неизвестно.



9. Капремонт зданий на базе отдыха

То же Спецавтохозяйство по уборке Уфы перед новогодними праздниками объявило и о еще одной закупке у единственного поставщика. Речь идет о тендере на 1,88 млн рублей на капитальный ремонт зданий на базе отдыха в Калининском районе города. Информация появилась 27 декабря, подрядчиком стало ООО «Нефтехимпромсервис» с уфимской улицы Софьи Перовской.

Работы должны вестись на улице Фурманова до 31 января 2020 года. Что именно потребуется сделать подрядчику в документации обнаружить не удалось. Известно лишь, что капремонт коснется зданий с литерами В, В1 и В2.



10. Неизвестного алкоголя на 1,5 миллиона для «Комбината питания»

Казенное предприятие Башкортостана «Комбинат питания» выделит сумму в 1,5 млн рублей на алкогольные напитки. О закупке у единственного поставщика стало известно в последний день 2019 года. Имя поставщика в документации обнаружить не удалось.

Комбинат питания выделит сумму в 1,5 млн рублей на алкогольные напитки. Фото daily.afisha.ru

Поставку должны осуществлять по пяти адресам в Уфе — на Тукаева, 46, Пушкина, 106, а также Заки Валиди, 34, 40 и 46. Информация о тендере — еще более скупая, чем в случае с заказами Спецавтохозяйства: в документации не удалось обнаружить не только имя поставщика, но и конкретный ассортимент закупаемой продукции. Неизвестно, кроме того, с какой целью алкоголь закупается.

