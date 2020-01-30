С приходом снега татарстанцы встали на лыжи. Надолго ли?

Нужно ловить момент — февраль вновь будет теплым

Фото: Олег Тихонов

Снежная погода, установившаяся в Татарстане, наконец открыла возможности для лыжников: приток клиентов заметили и на горнолыжных склонах. Более того, горнолыжный комплекс в Кукморе смог открыться лишь недавно — ждал погоды. Вопрос в том, долгой ли будет радость лыжников: в феврале вновь ожидается серия потеплений.

Снег дал старт и горным, и беговым лыжам

Снежная погода установилась в Татарстане с начала этой недели — причем сразу хорошими темпами. Утренняя метель в понедельник стала причиной больших и многочисленных пробок в Казани. Вместе со снегом пришел и мороз — в Татарстане вновь открыли ледовые переправы.

А еще снег помог открыться горнолыжному комплексу «Медная гора» в Кукморе. Как рассказал «Реальному времени» сооснователь комплекса Ильяс Ибятов, горнолыжка смогла открыться лишь в минувшие выходные, до этого комплекс не работал. Сейчас же наблюдается приток клиентов.

Как ранее писало «Реальное время», горнолыжный сезон в Татарстане из-за наступления теплой погоды начался с опозданием — в среднем на две-три недели.

Снег помог открыться горнолыжному комплексу «Медная гора» в Кукморе. Фото vk.com/mednaya_gora_kukmor

Глава Федерации горнолыжного спорта РТ Сергей Пасечник отмечал, что и в период тепла на некоторых горнолыжных курортах республики были возможности для катания — склоны покрывали искусственным снегом при помощи пушек. Но настоящий снег воодушевил казанцев гораздо больше. «Не было энтузиазма, а сейчас более понятная для лыжников зима», — добавляет он.

Отметили приток клиентов и в фирмах по прокату лыж — правда, пока незначительный. Владелец проката на Лебяжьем озере Айрат Газизянов сообщил, что первая волна посетителей была, конечно, в новогодние каникулы, а вторая — сейчас.

Из-за тепла казанцы выставили сани на продажу

Теплое начало зимы практически свело на нет возможности покататься — казанцы даже начали распродавать спортинвентарь. Как сообщали аналитики «Авито», число предложений лыж и санок в период теплой погоды в городе значительно выросло. Так, за период с 1 декабря 2019 года по 22 января 2020 года в Казани предложение на товары в разделе «Зимние виды спорта» выросло на 22%. Больше всего увеличилось число желающих продать санки (67%) и сноуборды (52%).

При этом спрос среди казанцев на соответствующие товары сократился. Тюбинги и сани в этом году востребованы на 66% меньше, чем в 2019 году. Популярностью этой зимой пользуются только коньки и ледянки, спрос на которые вырос более чем на 6%.

Популярностью этой зимой пользуются только коньки и ледянки. Фото Олега Тихонова

Февраль вновь покажет тепло

Вместе с тем в обозримом будущем температура вновь поднимется. В последний день января в Татарстане температура воздуха днем поднимется до +2, ночью она составит 0... -5 градусов, говорится в сообщении Гидрометцентра. Тем не менее в этот день в республике ожидается снег.

По всей России, в том числе и в Поволжье, ожидается аномально теплый февраль — таковы прогнозы центра «Фобос». По его данным, температура будет в среднем на 2—4 градуса выше нормы.

Более подробно о февральской погоде рассказала заслуженный метеоролог РФ Роза Шафикова. По ее данным, вновь будут скачки температуры. Так, в первые дни месяца пройдет снег, местами вновь ожидается вьюга. Температура ночью от -2 до -7, днем от 0 до -5 градусов.

Во вторую пятидневку подойдет волна холода, а снег ожидается лишь местами. Температура понизится: ночью — -10… -15, днем — 5—10 градусов мороза. Позже, до середины месяца, ожидается пасмурная погода, пройдет снег и мокрый снег, дневная температура может достигать положительных значений.

До середины февраля ожидается пасмурная погода со снегом. Фото Романа Хасаева

Третья декада отличится чередованием небольших и умеренных морозов. Температура будет преобладать днем до 3—8 градусов мороза, ночью подморозит до -9—14, в ясные ночи — до 17—19 градусов. А вот завершится февраль очередным потеплением.