«Сегодня Мутко министр того, завтра — министр сего, но в жизни он — просто мужик нормальный»

Что влиятельные политики и селебритис говорят про джинсы и зачем они дарят их казанскому музею

О том, как Жириновский захотел одеть всю ЛДПР в джинсы, что кажется «прикольным» Ольге Голодец, слышали ли в Монтане про джинсы Montana, настоящий ли пацан Александр Розенбаум и действительно ли Сергей Чиграков (Чиж) гулял по Казани в трусах — в рассказе «Реального времени»

Через год выставка «Джинсы как культ», организованная Музеем социалистического быта в Казани, будет праздновать десятилетний юбилей. Сейчас в экспозиции уже более 700 экспонатов, подаренных известнейшими людьми России и мира. К юбилейной выставке планируется набрать 1000. Рустем Валиахметов, руководитель музея и идейный вдохновитель «джинсового» проекта, рассказал «Реальному времени» о том, как идет подготовка.

Процесс добычи джинсов развернулся в последнее время очень активно: проект поддерживают десятки влиятельных российских политиков, в коллекции есть джинсы, подаренные звездами отечественного и зарубежного шоу-бизнеса. Мы поинтересовались тем, с каким настроением и посылом люди дарят музею памятные штаны, куртки и рубашки. По словам Валиахметова, всем им задается один и тот же вопрос: «Что для вас джинсы?». Ответы он получает самые разные, и интересных историй за 10 лет сбора «пожертвований» в коллекцию набрал множество.

Ольга Голодец, когда дарила свой экспонат, ответила на общий для всех вопрос фразой: «Это прикольно!»

«Бомба молодости» Марата Хуснуллина и «наше все» Виталия Мутко

Валиахметов рассказывает, что для людей их поколения это вопрос философский, а вовсе не из области вещей: весь советский народ в определенный момент был объединен желанием их иметь, и джинсы были неким социальным паролем, отделявшим «своих» от «чужих». Так что сегодня воспоминания о той поре объединяют людей на какое-то время — людей самых разных социальных слоев, разных профессий и разной степени известности. В этих воспоминаниях все они равны.

Этим руководитель Музея соцбыта объясняет феномен того, что на его просьбу поддержать проект откликаются самые неожиданные личности, сразу же оставляя за кадром всю свою звездность. Например, Ольга Голодец, когда дарила свой экспонат, ответила на общий для всех вопрос фразой: «Это прикольно!». Владимир Мединский «отметился» своим экземпляром для выставки еще 2 года назад: прислал в питерский филиал музея через курьера модные когда-то джинсы с подписью «От рожденного в 70-е». А новый вице-премьер российского правительства Марат Хуснуллин поведал, что для него джинсы — это «бомба молодости».

Как-то несколько лет назад в казанский Музей соцбыта зашла жена Виталия Мутко, Татьяна. Рустем Валиахметов вспоминает, что ее тогда очень «зацепила» коллекция, и через некоторое время музей получил целую посылку от семьи Мутко: в ней были, например, школьное платье Татьяны Витальевны и коллекция значков, посвященных Ленинграду (в советское время такие значки выполняли роль нынешних магнитов на холодильники). А сам Мутко на прошлогоднем Гайдаровском форуме встретился с директором музея и подарил ему экспонат с надписью «Джинсы — это наше все». Валиахметов говорит:

— Он очень позитивный. Сегодня он министр того, завтра — министр сего, но в жизни он — просто мужик нормальный, и бог бы с ним, с английским языком.

По-хорошему удивил Валиахметова Владимир Жириновский. Он познакомился с проектом, когда музей проводил выставку в Госдуме — и моментально увлекся его идеей

Энтузиазм Владимира Жириновского и мечты Оксаны Федоровой

По-хорошему удивил Валиахметова Владимир Жириновский. Он познакомился с проектом, когда Музей проводил выставку в Госдуме — и моментально увлекся его идеей:

— Его реакция была гораздо живее, чем я предполагал. Он раньше как-то передавал для Музея видеокассеты, но сейчас не только лично подарил нам джинсовый экспонат, но и лично попросил о специальных джинсах «для ЛДПР». Мы ему в шутку обещали подготовить подарок лично для него, а он рассказал о своей идее — одеть всю свою партию в джинсы, сделать этакий дресс-код для своих. Пожалуй, он единственный политик на моей памяти с таким запросом. Разумеется, мы над его просьбой начали работать. У нас есть друзья среди дизайнеров одежды — и у нас, и за границей, и вот сейчас мы ведем переговоры о том, чтобы специально сделать джинсы для Жириновского. Это будет такая задорная пиар-акция — думаю, где-то через месяц все будет готово.

Кстати, о дизайне и разработке одежды. Музей соцбыта налаживает связи с московским Музеем моды, в котором хозяйничает Оксана Федорова. Там, по словам Валиахметова, царит полное взаимопонимание, и очень велик шанс, что в помещении Музея моды будет организована выставка «Джинсы как культ» в Москве. Правда, сама Федорова, по ее рассказам, в молодости мечтала о кожаной куртке — она принадлежит уже другому поколению. Но джинсы в коллекцию, конечно, тоже подарила.

Где в Париже поймать Саркози и «немонтанская» Montana

Недавно новостные агентства облетела новость о том, что Николя Саркози, бывший французский президент, тоже подарил Музею соцбыта свои джинсы. Но, конечно, с ним было чуть сложнее, чем с общительным Жириновским и земляком Хуснуллиным. Впервые организаторы музея «подловили» его во время традиционной пробежки. Оказывается, Саркози живет неподалеку от российского торгпредства в Париже и, не изменяя своей многолетней привычке, каждый день бегает трусцой, нарезая круги по району (разумеется, в сопровождении охранников). В один из таких моментов беззащитный Саркози и познакомился впервые с татарскими музейными работниками. Потом были переговоры через его менеджмент по поводу передачи джинсов, которые через несколько лет увенчались успехом.

Недавно новостные агентства облетела новость о том, что Николя Саркози, бывший французский президент, тоже подарил Музею соцбыта свои джинсы

Есть в коллекции и экспонат, подаренный бывшим послом США в России Майклом Макфоллом. Он тоже был гостем музея, приезжал туда с детьми. Макфолл, пожалуй, знает о советском культе джинсов много больше, чем подавляющее число американцев. Валиахметов рассказывает, что Макфолл впервые попал в Москву еще в советские времена, и первый внятный вопрос, который он тогда услышал, был «Продашь джинсы?». А в музее он, уроженец штата Монтана, спросил, есть ли в коллекции джинсы Montana. И сделал это вовсе не из ностальгии по своей ковбойской родине. Дело в том, что в этом штате никто никогда не слышал о такой марке джинсов — Макфоллу просто хотелось хоть раз на них посмотреть. Вожделенная любым советским тинейджером Montana — плод творчества одного предприимчивого поляка, в 1966 году открывшего производство в Гамбурге.

Первые джинсы в СССР, возможно, носил сын Шостаковича

Валиахметов задавался вопросом: как джинсы появились в Союзе и кто был первым их «носителем». Сначала он думал на Василия Аксенова: тот как-то рассказывал, что в детстве носил «чертову рогожку», приехавшую в страну по лендлизу, в качестве гуманитарной помощи — и только в студенчестве понял, что это были джинсы. Уже потом была знаменитая куртка-джинсовка, которую у его жены одалживали на свидания все знакомые друзья-писатели в его отсутствие. Поэтому бытовала шутка, что вся советская литература шестидесятых «выросла из аксеновской куртки».

А потом была встреча с Максимом Дмитриевичем Шостаковичем, сыном великого советского композитора. И тот рассказал, что в конце 1940-х отец привез ему из зарубежной поездки и жвачку, и джинсы. Так что для Максима Шостаковича джинсы символизируют детство.

И еще один аксакал советского творчества, ровесник Шостаковича, актер Всеволод Шиловский, на экспонате, подаренном для выставки написал просто: «Люблю». С Казанью его связывают важные воспоминания: в раннем детстве они с матерью жили в эвакуации в Казани (мама работала на авиазаводе). Поэтому и к проекту он отнесся с положенной теплотой.



Но не только почетными бардами и заслуженными рокерами прирастает коллекция музея: есть тут и экспонаты от Элвина Грея — он, пожалуй, самый молодой жертвователь выставки

От Элвина Грея и «настоящего пацана» Розенбаума до Джо Кокера

Казанский музей соцбыта принимал большинство из зарубежных музыкальных звезд. Здесь есть экспонаты, подаренные Патрисией Каас и группой Roxette, «скорпами» и Джо Кокером:

— Для рокеров джинсы — это вторая кожа. А Джо Кокер, например, сразу понял, в чем дело, и философию воспринял: он же все-таки ковбой. И Вудсток прошел, и вся молодость его прошла в джинсах.

А вот Александр Розенбаум в ответ на вопрос, что для него джинсы, задумался. Сказал, что это тема очень серьезная. Потом уже прислал свой диск в джинсовом конверте и написал на нем двустишие: «В джинсы мир, как в доспехи закован, ими бредил каждый пацан». Во время разговора с Валиахметовым автор и исполнитель подчеркнул: «А Розенбаум — настоящий пацан!». И подарил свои собственные джинсы (тут же, в Казани купил себе новые).

Чуть ли не с себя снял джинсы для музея и Сергей Чиграков (Чиж). А на вопрос журналистов, как же он потом шел в отель, пошутил: «Казань — город теплый, так что я в трусах и пошел по улице».



Но не только почетными бардами и заслуженными рокерами прирастает коллекция музея: есть тут и экспонаты от Элвина Грея (он, пожалуй, самый молодой жертвователь выставки), и от Noize MC (а он даже дал три бесплатных концерта в казанском музее).

В общем, «Джинсы как культ» — проект уникальный. К десятилетию выставки планируется собрать более тысячи экспонатов, каждый со своей историей и со своим настроением. Как говорит сам его основатель, это не о вещах. Это в первую очередь о людях. О таких разных людях, которых объединяют воспоминания и философия.