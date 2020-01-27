Ирек Зиннуров о спортивной рекламе, налоговых вычетах с тренировок и других инициативах

Олимпийский чемпион, депутат Госдумы от Татарстана рассказал, какие поправки в Налоговый кодекс простимулируют развитие массового спорта

Фото: Роман Хасаев

Владимир Путин еще в мае 2018 года выпустил серию указов, направленных на развитие социальной сферы. Кроме прочего, в них была поставлена задача поднять процент россиян, которые в той или иной форме занимаются спортом, до 55%. Ирек Зиннуров поясняет, какие законопроекты он вместе с коллегами подготовил для того, чтобы эта задача стала чуть более близка к выполнению. В своей колонке для «Реального времени» он рассказал о трех поправках в Налоговый кодекс и о законопроекте на тему спортивной рекламы.

Привести в порядок спортивную рекламу

Не так давно мы разработали законопроект, который вводит такое понятие, как спортивная реклама. Это достаточно широкая область рекламного рынка, и многие не отличают ее от других видов наружной рекламы: казалось бы, в чем принципиальное отличие баннера на стадионе и на дорожном щите? Но разница есть и она велика. Однако до сих пор понятия спортивной рекламы в нашей стране вообще нет. Чтобы исправить эту ситуацию, мы с коллегами разработали законопроект, вводящий это понятие, ряд других определений и базовые принципы деятельности в этой сфере.

И еще одна важная причина: Россия, в лице спортивных федераций, заключила ряд международных соглашений в области спорта и в числе прочих приняла на себя определенные обязательства в части организации рекламной деятельности.

По нашему законопроекту к спортивной рекламе относится та, которая размещается на объектах, где проводятся мероприятия (как внутри, так и снаружи), и та, которой брендируется форма, инвентарь и экипировка спортсменов (например, ружье или лыжи биатлониста), снаряды (например, футбольный мяч). К настоящему моменту в России вообще нет отдельных подзаконных актов, которые регламентировали бы порядок размещения такой рекламы. Мы предлагаем включить в Федеральный закон «О рекламе» статью, посвященную спортивной рекламе. Например, в ней, по нашему мнению, нужно ограничить круг лиц, которым принадлежит право заключать спортивные рекламные договоры. Таким образом, доходы от рекламы должны получать напрямую спортсмены, организаторы соревнований или, скажем, владелец спортивного объекта. Спортсмен должен иметь право выбора, и, если наблюдается морально-этическое противоречие, может быть вправе отказаться от размещения логотипа, скажем, на форме.

По нашему законопроекту к спортивной рекламе относится та, которая размещается на объектах, где проводятся мероприятия (как внутри, так и снаружи), и та, которой брендируется форма, инвентарь и экипировка спортсменов (например, ружье или лыжи биатлониста), снаряды (например, футбольный мяч). Фото Максима Платонова

Сейчас законопроект уже подготовлен и успел пройти экспертный совет в Думе. Но отправить на рассмотрение его в правительство, чтобы получить заключение, пока не получилось — в силу объективных причин. Думаю, сделаем это уже на наступившей неделе, во время текущей пленарной сессии.

Налоговый вычет: чем спорт хуже стоматологии?

Мы разработали целый ряд поправок и дополнений в Налоговый кодекс, чтобы ввести некоторую материальную мотивацию для граждан, которые занимаются спортом, и для предприятий, которые организуют у себя занятия.

Первое, о чем хотелось бы рассказать — мы предложили ввести налоговые вычеты для занятий в спортивных клубах. Самый простой вариант такой ситуации — когда родители заплатили деньги за спортивную секцию, в которую ходит ребенок. Ведь не секрет, что занятия в некоторых секциях стоят очень серьезных средств — это может быть и 5, и 7 тысяч рублей, и даже больше! Поэтому за год получается существенная сумма, и почему бы не возвращать с нее налоговый вычет? Если наш законопроект пройдет, то это будет возможно. В конце концов, мы же получаем вычеты за оплату медицинских услуг — за стоматологию, например. Думаю, что нужно дополнить правила выдачи налогового вычета таким образом. В перспективе это может привлечь в спорт больше детей и взрослых (мы предлагаем возвращение налогового вычета не только за детский, но и за взрослый спорт).

По нашему законопроекту, если на предприятии организовали для работников занятия физкультурой и спортом, то все затраты, которые будут на это понесены, будут подпадать под налоговые льготы. Фото Олега Тихонова

Помочь помогающим: льготы для предприятий, поддерживающих спорт

Мы продолжаем говорить о том, что необходимо ввести налоговые преференции для организаций, которые организовывают для своих работников занятия физической культурой и спортом. Ведь даже на то, чтобы организовать, к примеру, внутренний баскетбольный турнир, нужно потратить немалые деньги: обеспечить игроков формой, оплатить услуги тренера, купить мячи, арендовать зал и оборудование, подумать о призах и о механизмах привлечения болельщиков на матчи…

Мы предлагаем перевести эти затраты в категорию обеспечения нормальных условий труда — тогда эта деятельность будет подпадать под налоговые преференции. Но в последний раз Минфин говорил, что это никак не сказывается на условиях труда. А по-моему — очень даже сказывается! Ведь когда человек занимается спортом, он активен, он в тонусе, у него улучшается сердечно-сосудистая деятельность, растет иммунитет, он в целом становится крепче и здоровее. А значит, он будет работать с удвоенными силами. Так почему же это не сказывается на условиях его труда? Вопрос, думаю, риторический.

По нашему законопроекту, если на предприятии организовали для работников занятия физкультурой и спортом, то все затраты, которые будут на это понесены, будут подпадать под налоговые льготы. Сюда относятся и регулярные занятия, и внутренние спартакиады и соревнования — словом, вся спортивная активность, которая организуется на предприятиях. Потому что это все — забота о здоровье работников. Я уже давно напоминаю старый добрый пример: лыжные базы советских времен, которые открывали предприятия для своих сотрудников. Это было! И это было правильно! Хотелось бы возродить эту традицию.

Сюда же хотелось бы внести и предприятия, которые вкладываются в физкультуру не только для своих сотрудников, но и для населения. Условно: если в спортзал предприятия по субботам пускают поиграть в футбол учеников соседней школы, то было бы неплохо выделять этому предприятию определенную поддержку.

В качестве примера можно привести бассейн, которым владеет предприятие и который можно использовать и населению, пусть даже за деньги. Фото Максима Платонова

Баланс, утяжеленный спортивным объектом

И, наконец, мы предлагаем уменьшить налогооблагаемую базу тем организациям, у которых на балансе находятся спортивные объекты. Надо, чтобы налоговая база на их содержание тоже входила в список льготных.

В качестве примера можно привести бассейн, которым владеет предприятие и который можно использовать и населению, пусть даже за деньги. Затраты на содержание такого объекта нельзя назвать незначительными, так почему бы не предоставлять за это налоговые льготы? Ведь таким образом город получает расширение спортивной инфраструктуры, причем абсолютно не затрачивая на это ни усилий, ни денег. Это ведь могут быть бассейны, лыжные базы, катки, футбольные клубы — все, что угодно. При этом спортивный объект будет непрофильным активом для предприятия, и в тяжелые времена оно просто может от него избавиться, чтобы не тратить денег на содержание. Чтобы в конечном итоге не припереть бизнес к стенке, чтобы у него не пропало желание развивать спорт, мы предложили законопроект, который вводил бы налоговые льготы для таких случаев.

Последние четыре налоговых инициативы мы обсуждали в рабочей группе, которая занимается социальным предпринимательством. Сейчас идет их рассмотрение во фракции и готовится их передача на экспертный совет одной из комиссий.

Отдельно хотелось бы отметить, что все перечисленные инициативы направлены на выполнение поручений Владимира Владимировича Путина — и организация физкультуры и спорта на предприятиях, и налоговые вычеты на детский спорт, и многое другое.