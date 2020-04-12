Космонавт Алексей Овчинин — об игрушках, скафандрах и Боге

И о том, как похорошела связь на МКС за последние три года

11 октября 2018 года весь мир с замиранием сердца следил за тем, как проходили поиски космонавтов, которые пережили неудачный старт к МКС. Судьба была к ним благосклонна: спускаемый аппарат с Алексеем Овчининым и астронавтом НАСА Ником Хейгом на парашюте приземлился относительно благополучно, космонавты остались живы и здоровы. А в марте 2019-го все-таки улетели на Международную космическую станцию и пробыли там 202 дня! Сегодня, в День космонавтики, в «Реальном времени» — интервью Алексея Овчинина, который не так давно приезжал в Казань.

О космическом багаже: «Игрушка весь полет живет с тобой в кабине. У меня это игрушечная такса»



— Как формируется багаж космонавта, чем он лимитируется? Что вы обычно берете с собой?

— Космонавт с собой может взять не так много вещей. По весу это не более 1 кг, объемом 1 литр. Как правило, это фотографии родных и близких, сувениры от детей, что-то еще подобное.

Есть такое понятие, как индикатор невесомости. В его роли чаще всего выступает мягкая игрушка. Игрушка подвешивается внутри кабины, и когда отрабатывается третья ступень — она перестает висеть и начинает летать. Это значит, что наступила невесомость. Потом эта игрушка весь полет находится с тобой — она живет в кабине. У меня, например, это игрушечная такса. У нас дома была такса, она, к сожалению, умерла. Дочка очень скучает по ней, и поэтому мы заказали игрушку в виде собачки, чтобы ее вспоминать. Ее дочь дала мне с собой, и она была со мной на орбите.

Еще у меня с собой были письма — бумажные, в конвертах. Их написали мне родственники, запечатали, и вот я их с определенной периодичностью по одному вскрывал и читал.

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Капсулу с водой из Казанки вывозили на орбиту. Еще — трехмиллиардную каплю нефти. А на американском сегменте я видел, что у них там хранится капсула с лунным грунтом

— А флаг* много места занял?

— Флаг мне аккуратно сложили, он легкий. А вообще, стоимость доставки одного килограмма на орбиту — около 30 тысяч долларов. И у нас туда грузовики летают, представляете, сколько это все стоит?

Причем доставить что-то в космос гораздо проще. Сложнее — спустить. Чтобы это сделать, вещи нужно разместить внутри спускаемого аппарата. Корабль состоит из трех отсеков. Перед посадкой эти отсеки разделяются, два из трех сгорают в плотных слоях атмосферы. И только третий, в котором находятся космонавты, проходит через них и садится. Объем этого аппарата очень небольшой — это маленькая капсула, и надо ухитриться уместить в ней все, что нужно привезти обратно на Землю. Где-то дней за десять перед посадкой начинается укладка возвращаемых грузов — в основном это личные вещи, результаты научных экспериментов.

— Что необычного возили в космос? Было что-нибудь еще интересное — наподобие, например, олимпийского факела?

— Капсулу с водой из Казанки вывозили на орбиту. Еще — трехмиллиардную каплю нефти. А на американском сегменте МКС я видел, что у них там хранится капсула с лунным грунтом.

Об аварии 2018 года: «Мы сразу же сказали руководству, что готовы попробовать еще раз»

— Вы очень храбрый человек, ведь после неудачного старта в 2018 году все равно продолжили участие в программе. Как хватило смелости снова полететь?

— После неудачного старта программа изменилась, ее дорабатывали, а это же все шло в завязке на наших партнеров. Вся отправка, все это прописано в контрактах. И сроки начали меняться, и даты стартов и посадок. Мы пришли в норму, вошли в график… Конечно, было обидно: мы готовились к полету полтора года, и он не случился в запланированный срок из-за неудачного старта. Мы сразу же руководству сказали, что экипаж подготовленный и что мы готовы попробовать еще раз. Ведь на подготовку этой миссии были затрачены колоссальные средства и усилия. На орбиту уже были доставлены все наши вещи, продовольствие для нас, подготовлены скафандры — а они имеют определенный срок годности.

— Скафандры индивидуальные?

— Да. Те, в которых мы летим. А есть еще для выхода в открытый космос — они находятся на борту МКС. В них предусмотрен большой диапазон регулировок, такой скафандр подгоняется под каждого космонавта.

Фото пресс-служба ЦВО / ТАСС / Scanpix / LETA

Конечно, было обидно: мы готовились к полету полтора года, и он не случился в запланированный срок из-за неудачного старта. Мы сразу же руководству сказали, что экипаж подготовленный и что мы готовы попробовать еще раз

— Что чувствует космонавт, проведя больше полугода в невесомости, когда начинает двигаться после приземления?

— Ощущения странные: вестибулярный аппарат, например, не сразу адаптируется, поэтому при ходьбе тебя может внезапно повести в сторону. И на орбите мышцы, конечно, о многом забывают. Например, в первые часы на Земле не сразу вспоминаешь, что тебе нужно, скажем, поднять ногу, чтобы переместиться по ступеньке. Там ведь все по-другому. Но мы проходим программу реабилитации и быстро приходим в норму.

О выборе пути: «Раз это называется «летчик-космонавт», то я решил, что надо сначала стать летчиком, а потом уже космонавтом»

— Как вы решили стать космонавтом?

— У меня была мечта с детства, еще с первого класса. Правда, информацию о том, как стать космонавтом, тогда было взять неоткуда. Это сейчас есть интернет, все можно прочитать, любую информацию. А тогда его не было, да и о космонавтах мало что знали — они были люди засекреченные, очень закрытые. Это сейчас мы ездим по школам и университетам и общаемся с молодежью. А тогда такого не было.

И вот я, когда был маленький, задумался: как же мне стать космонавтом? В новостях и в газетах звучало словосочетание «летчик-космонавт». И я сделал для себя вывод: раз это так называется, то сначала надо стать летчиком, а потом уже космонавтом. Поэтому и пошел по этой стезе: сначала, пока учился в школе, начал летать в аэроклубе. После окончания школы поступил в военное летное училище. Отучился там. Потом мы еще 4 года учились в отряде космонавтов. От прихода в отряд до первого полета прошло 9 с половиной лет. В среднем время, которое человек проводит в отряде космонавтов, прежде чем попадает в космос, составляет от 8 до 10 лет. Сложнее и дольше всего ждешь первого полета. Потом как-то все становится проще и быстрее.

— Чему учат космонавтов?

— Помимо теоретической и практической технической подготовки, у нас есть еще множество разных занятий. Это и отработка нештатных ситуаций, и летная, водолазная, парашютная подготовка. Выживание в различных географических зонах — на случай посадки спускаемого аппарата в незапланированном месте. Экипаж должен выжить до прихода службы поиска и спасения. Они нам обещают, что в течение трех суток нас найдут и эвакуируют из любой точки земного шара. Но эти трое суток мы обязаны уметь выживать сами.

— Ваш сын хочет пойти по вашим стопам?

— Пока нет. Он еще маленький и не очень понимает, в чем эта профессия состоит. А дочка, когда ей было лет шесть, хотела. Сейчас почему-то не хочет.

Фото twitter.com/NASASpaceflight

Экипаж должен выжить до прихода службы поиска и спасения. Они нам обещают, что в течение трех суток нас найдут и эвакуируют из любой точки земного шара. Но эти трое суток мы обязаны уметь выживать сами

О разном: «Среди космонавтов есть очень верующие люди»

— Фильмы про астронавтов и космонавтов вы смотрите?

— Конечно. В них много придуманного, но на то они и художественные фильмы. Скорее всего, это делается намеренно, чтобы интересно было смотреть. Ведь если бы это был документальный фильм с множеством технических подробностей, кто бы его смотрел?

— Изменилось ли как-то ваше отношение к вопросам религии после первого полета в космос?

— В этом отношении мне очень нравятся слова Нила Армстронга, который побывал на поверхности Луны, а когда вернулся, то его спросили: «Вы высаживались на Луну. Вы видели Бога?» И он ответил: «Я Бога не видел, но везде видел следы его присутствия». Это очень красиво и, я считаю, очень правильно. Среди космонавтов есть очень верующие люди. Например, Алексей Рыжиков до сих пор участвует в службах в храме — помогает священнику. Генерал-майор Валерий Корзун тоже — семинарии не заканчивал, но во время службы батюшке помогает.

— Сколько человек сейчас в отряде космонавтов и насколько велик гендерный перевес?

— В отряде 32 человека. Среди них одна женщина, но она пока в космосе не была.

О связи с Землей: «Раньше фотографию я мог минут 15 открывать, а теперь практически сразу»

— Как вы общаетесь с орбиты с Землей?

— Есть и электронная почта, и телефон. Интересна реакция некоторых людей, когда звонишь им из космоса в первый раз. Настолько по-разному реагируют! Как-то раз звонил однокашнику по летному училищу, он поверить не мог: «А что, так можно???» Я отвечаю: «Можно». Слышу — а у него там в трубке звуки автомобильных сигналов. Оказалось, что он в этот момент ехал куда-то на машине и от неожиданности остановился посреди дороги. Пришлось ему съехать на обочину, чтобы продолжить разговор.

— А лимита на звонки нет?

— Сейчас уже нет — главное, чтобы у меня было время позвонить. Это IP-телефония, постоянный канал связи. Главное — находиться в зоне действия спутника, у нас спутниковые телефоны. В принципе, можно в любую точку планеты без проблем позвонить. Хотя бывает, что звонишь — а у тебя внезапно в трубке звучит: «На вашем счете недостаточно средств», когда перехватывается какой-то другой канал. У нас-то связь практически безлимитная.

Фото twitter.com/roscosmos

Назначения у нас идут после медицинской комиссии, а комиссия проходит через полгода после полета — в моем случае сейчас это будет в апреле. И буду ждать дальнейшего назначения

Плюс раз в неделю происходят видеоконференции с семьями. Главное, чтобы у домашних был доступ в интернет. Им на планшет или на компьютер устанавливается специальная программа, и где бы они не находились, из любой точки мира можно с ними созвониться по видеоконференции. Выделяется специальное время — как правило, по выходным. Так что в последние годы все стало гораздо удобнее.

А раньше, конечно, и видеосвязь, и голосовые звонки были проблемой. До этого я в 2016 году летал, сейчас вот в 2019-м был в космосе, и за это время интернет на орбите стал гораздо более скоростным. Раньше фотографию я мог минут 15 открывать, а теперь практически сразу. Даже YouTube можно без проблем запускать!

— Когда будет ваш следующий полет?

— Пока не знаю. Назначения у нас идут после медицинской комиссии, а комиссия проходит через полгода после полета — в моем случае сейчас это будет в апреле. И буду ждать дальнейшего назначения. Надеюсь, что это будет 2022—2023 год.

— Что вы можете посоветовать современной молодежи?

— Основной посыл к современной молодежи — нет ничего невозможного. Если ты поставил перед собой цель, нужно идти к ней, добиваться ее, какой бы сложной она не казалась. Если ты хочешь этого, это обязательно получится. Если очень захотеть, можно в космос полететь!

* Алексей Овчинин приезжал в Казань не случайно: одной из целей его визита было передать компании «ТрансТехСервис» ее флаг, который космонавт возил с собой на орбиту. Компания и организовала встречу космонавта с представителями прессы.

Людмила Губаева