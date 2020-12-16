ГАПОУ Казанский строительный колледж
Общая информация
Казанский технологический техникум организован распоряжением Совета Министров СССР № 10219 от 16 сентября 1954 года. В 1961 году техникум переименовали в Казанский строительный техникум.
ГБОУ СПО «Казанский строительный колледж» реорганизовано путём присоединения ГБОУ НПО «Профессиональный лицей №33 имени Б.Г. Макшанцева» к ГБОУ СПО «Казанский строительный колледж» на основании постановления Кабинета Министров РТ от 31 августа 2012г. № 750.
Руководитель — Проснев Александр Владимирович.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420075, ул Липатова, 25
- Телефон: (843) 234-19-23
- Email: info@16kck.ru
- Сайт: http://xn--16-3lca8a.xn--p1ai/
Дата последнего обновления: 16.12.2020