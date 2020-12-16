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ГАПОУ Казанский строительный колледж

Образование и наука

Общая информация

Казанский технологический техникум организован распоряжением Совета Министров СССР № 10219 от 16 сентября 1954 года. В 1961 году техникум переименовали в Казанский строительный техникум.

ГБОУ СПО «Казанский строительный колледж» реорганизовано путём присоединения ГБОУ НПО «Профессиональный лицей №33 имени Б.Г. Макшанцева» к ГБОУ СПО «Казанский строительный колледж» на основании постановления Кабинета Министров РТ от 31 августа 2012г. № 750.

Руководитель — Проснев Александр Владимирович.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420075, ул Липатова, 25
  • Телефон: (843) 234-19-23
  • Email: info@16kck.ru
  • Сайт: http://xn--16-3lca8a.xn--p1ai/

Дата последнего обновления: 16.12.2020

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