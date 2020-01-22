Теперь очередь Трусовой? Косторная и Щербакова могут быть против
В австрийском Граце стартует чемпионат Европы по фигурному катанию
Россия может смело претендовать на две победы в женском и парном разрядах на стартующем сегодня чемпионате Европы по фигурному катанию. Более того, можно предсказать, что наши фигуристы займут в них весь пьедестал почета. А вот танцы и мужская одиночка могут порадовать французов. Подробнее — в превью «Реального времени».
Вся надежда на «хрусталиков»
Третий по счету международный старт сезона, после финала Гран-при и зимней Юношеской Олимпиады, ожидается с большим интересом. Каждое противостояние трио девушек из «Хрустального» Алены Косторной, Александры Трусовой и Анны Щербаковой — это зрелище высочайшего уровня мастерства и конкуренции. Даже вне зависимости от того, как распределятся награды. А итоги Юношеской Олимпиады, увы, демонстрируют, что не «хрустальные» россиянки разучились побеждать: в Швейцарии первенствовала кореянка Ю Ен. Между тем последняя победа российской фигуристки, не имеющей отношения к школе Этери Тутберидзе, состоялась в прошлом году, когда чемпионкой Европы стала Софья Самодурова.
Вообще, за последние 10 лет вырисовывается занимательная статистика в противостоянии, которого нет: Россия — «Хрустальный». По итогам Олимпиады, чемпионатов мира и Европы, финалов Гран-при, в том числе среди юниорок, юношеских Олимпиад и европейских фестивалей, «хрусталики» уверенно опережают всю остальную страну. 28 побед у воспитанниц Этери Тутберидзе: Медведева (8), Загитова (7), Липницкая (4), Трусова (3), Косторная и Цурская (по 2), Валиева и Щербакова (по 1). И только 14, то есть в два раза меньше, у остальных: Туктамышева (4), Радионова и Сотникова (по 3), Агафонова, Проклова, Самодурова и Ставицкая (по 1).
Причем победы Агафоновой, Прокловой и Ставицкой были достигнуты на таких неоднозначных соревнованиях, как Европейский юношеский фестиваль. Впрочем, не учитывай мы его, оказалось бы, что у действующей чемпионки России Анны Щербаковой вообще нет ни одной победы на международном уровне. Вот такой парадокс: Щербакова дважды сильнейшая в стране, а вне ее пределов побеждала только на Еврофестивале в прошлом году. Поневоле вспоминается анекдот о портных: самом лучшем в мире, самом лучшем в городе и самом лучшем… на этой улице.
Несложно спрогнозировать российский пьедестал и по итогам соревнований парников. Единственными, кто мог бы составить нам конкуренцию, были французы Ванесса Джеймс и Морган Сипре, но их на Евро не будет. И вот тут стоит сказать пару слов о напасти, навалившейся на французское катание в текущем сезоне. Впрочем, они в ней полностью виноваты сами. Тот же Сипре пропускает сезон, поскольку в отношении него ведется расследование с сексуальной подоплекой. Одиночница Лоран Лекавалье тоже серьезно подпортила себе карьеру, сдав допинг-пробу с наличием кокаина. Будучи второй-третьей в команде Франции, она тут же слетела в арьергард сборной, где на первые роли вышла юная Майя Маццара, недавняя участница Юношеской Олимпиады и свежеиспеченная чемпионка страны. Как бы то ни было, а во Франции собиралась очень сильная команда с прицелом на командный турнир Олимпиды-2022, с танцорами Пападакис — Сизерон, с Кевином Аймозом, который выходит на первые роли в европейском одиночном катании. А тут два подряд таких конфуза.
Зато без проблем отобралась на Евро казанская фигуристка Аделина Галявиева, выступающая в танцах с Луи Тауроном.
Когда чемпионат России на порядок сильнее первенства континента
«Татар» на чемпионате Европы могло быть больше, но Константин Милюков, воспитанник казанского фигурного катания, поменявший гражданство на белорусское, пока остался в запасе, поскольку Белоруссия имеет только одну квоту на Евро. Такая же перспектива привлекла Викторию Сафонову, которая в своей карьере однажды опережала на соревнованиях саму Алину Загитову. И вот Сафонова, как и «полька» Екатерина Куракова, может войти в шестерку лучших по итогам. Экс-россиянки будут представлять также Азербайджан, Армению и Сербию, но там девушки не такого высокого уровня мастерства.
В этом плане чемпионат Европы уступит по уровню даже шоу «Чемпионы на льду», проведение которого анонсировали в Казани 31 марта. Олимпийская чемпионка Загитова, победительница финала Гран-при Косторная, двукратная чемпионка мира среди юниоров Трусова и двукратная чемпионка России Щербакова, а также серебряный призер чемпионата мира — 2019 Элизабет Турсынбаева из Казахстана, участник чемпионатов мира и Европы Морис Квителашвили из Грузии, воспитанница казанской школы фигурного катания Камила Валиева…
В том числе поэтому трансляции чемпионата Европы после чемпионата России можно сравнить с найденным в загашнике вчерашним бутербродом после сытного банкета — и выкинуть жалко, сами же вчера старались-готовили, и оставить на завтра опасно.
Ну серьезно, кто из европейцев Граца-2020 заменит нам участников Красноярска-2019? Пападакис — Сизерон — раз, Кевин Аймоз — два, и обчелся. Может быть, в 2022 году провести объединенный чемпионат России и Франции, посвятив его, допустим, 210-летию взаимопроникновения русско-французских культур (торта «Наполеон» в нашу культуру, кафешек-бистро во французскую)? В фигурном катании, к примеру, давно проводят венгеро-словацко-чешские объединенные чемпионаты, благо чуть более ста лет назад эти народы жили в одной империи. Только вместо австрийцев приглашают участвовать в них поляков.
Грац, как столица чемпионата Европы, поражает скупостью. Дворца спорта у фигуристов не будет в принципе, вместо него они увидят (уже увидели) некое надувное сооружение, по принципу дешево-сердито. И это при том, что в Граце есть хоккейная команда, значит, и ледовый дворец должен быть по определению (и он есть — «Айсштадион Грац Либенау» на 4 тысячи зрителей). Вспоминается, как 20 лет назад Казань нагибали чиновники из Международной федерации хоккея, заставляя перестраивать наш Дворец спорта, который не отвечал высоким требованиям турнира хоккейной Евролиги. Мы-то перестроились, потом поехали в Германию и увидели, что, например, в Мангейме вообще нет дворца в привычном для нас понимании. Просто стоит одна несущая стена и два перекрытия с каждой из сторон, на которых находится крыша. Трех стен вообще не было, что позволяло болельщикам курить и «употреблять» прямо во дворце спорта, как у нас привыкли делать разве что на хоккее с мячом.
Последняя надежда на уроженцев СССР
В парном катании наши болельщики традиционно будут возлагать надежды на казаночку Евгению Тарасову и москвича Владимира Морозова. По итогам чемпионата страны они уступили лидерство молодым питерцам Александре Бойковой и Дмитрию Козловскому, но связано это было с помарками, которые Тарасова — Морозов допустили при исполнении произвольной программы. Если откатают чисто, то победят, поскольку техническая база лидеров пока повыше, чем у молодой поросли. Кстати, парное катание — это единственная дисциплина, где хозяева льда могут претендовать на попадание в шестерку. Трио россиян на пьедестале почета, итальянцы Делла Моника и Гуаризе сразу после них и хозяева льда в конкуренции с немецкой парой при распределении пятого-шестого места.
В остальных же дисциплинах австрийцы, похоже, просто «забили» на развитие фигурного катания. Страна, вырастившая Эммериха Данцера и Карла Шефера, Еву Павлик и Беатрис Шубу, семейство Кристофич-Биндер — Клаудию и Хельмута, уже много лет живет за счет эмигрантов на коньках, начиная с чехов и продолжая россиянами. Это и Юлия Лаутова в прошлом, и нынешняя пара Марина Филиппова — Вадим Кравцов, где вообще нет намека на местную идентичность.
Именно на экс-россиянах сейчас лежит миссия спасения фигурного катания в Европе от смерти. Мы даже начали осваивать экзотические с точки зрения развития этого вида спорта страны, такие как Кипр, где уже созданы сразу две пары Мария Милюкова — Никита Витрянюк и Ангелина Кудрявцева — Илья Каранкевич. За Голландию в парном катании выступают Дарья Данилова (Москва) — Мишель Циба, которых тренирует Юрий Ларионов.
Также галопом по Европам передвигается Юлия Щетинина, которая с Ноа Шерером защищала цвета сборной Швейцарии, а с Марком Мадьяром выступает за Венгрию. Распад российского танцевального дуэта Евгении Лопаревой и Алексея Карпушова позволил создать сразу два: в Италии Лопарева — Джеффри Бриссо и в Китае Юнфей Рен — Карпушов, что совершенно неожиданно — все-таки Китай привык обходиться своими силами.
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