Теперь очередь Трусовой? Косторная и Щербакова могут быть против

В австрийском Граце стартует чемпионат Европы по фигурному катанию

Россия может смело претендовать на две победы в женском и парном разрядах на стартующем сегодня чемпионате Европы по фигурному катанию. Более того, можно предсказать, что наши фигуристы займут в них весь пьедестал почета. А вот танцы и мужская одиночка могут порадовать французов. Подробнее — в превью «Реального времени».

Вся надежда на «хрусталиков»



Третий по счету международный старт сезона, после финала Гран-при и зимней Юношеской Олимпиады, ожидается с большим интересом. Каждое противостояние трио девушек из «Хрустального» Алены Косторной, Александры Трусовой и Анны Щербаковой — это зрелище высочайшего уровня мастерства и конкуренции. Даже вне зависимости от того, как распределятся награды. А итоги Юношеской Олимпиады, увы, демонстрируют, что не «хрустальные» россиянки разучились побеждать: в Швейцарии первенствовала кореянка Ю Ен. Между тем последняя победа российской фигуристки, не имеющей отношения к школе Этери Тутберидзе, состоялась в прошлом году, когда чемпионкой Европы стала Софья Самодурова.

Вообще, за последние 10 лет вырисовывается занимательная статистика в противостоянии, которого нет: Россия — «Хрустальный». По итогам Олимпиады, чемпионатов мира и Европы, финалов Гран-при, в том числе среди юниорок, юношеских Олимпиад и европейских фестивалей, «хрусталики» уверенно опережают всю остальную страну. 28 побед у воспитанниц Этери Тутберидзе: Медведева (8), Загитова (7), Липницкая (4), Трусова (3), Косторная и Цурская (по 2), Валиева и Щербакова (по 1). И только 14, то есть в два раза меньше, у остальных: Туктамышева (4), Радионова и Сотникова (по 3), Агафонова, Проклова, Самодурова и Ставицкая (по 1).

Каждое противостояние трио девушек из «Хрустального» Алены Косторной, Александры Трусовой и Анны Щербаковой — это зрелище высочайшего уровня мастерства и конкуренции. Фото vk.com/eteritutberidze

Причем победы Агафоновой, Прокловой и Ставицкой были достигнуты на таких неоднозначных соревнованиях, как Европейский юношеский фестиваль. Впрочем, не учитывай мы его, оказалось бы, что у действующей чемпионки России Анны Щербаковой вообще нет ни одной победы на международном уровне. Вот такой парадокс: Щербакова дважды сильнейшая в стране, а вне ее пределов побеждала только на Еврофестивале в прошлом году. Поневоле вспоминается анекдот о портных: самом лучшем в мире, самом лучшем в городе и самом лучшем… на этой улице.

Несложно спрогнозировать российский пьедестал и по итогам соревнований парников. Единственными, кто мог бы составить нам конкуренцию, были французы Ванесса Джеймс и Морган Сипре, но их на Евро не будет. И вот тут стоит сказать пару слов о напасти, навалившейся на французское катание в текущем сезоне. Впрочем, они в ней полностью виноваты сами. Тот же Сипре пропускает сезон, поскольку в отношении него ведется расследование с сексуальной подоплекой. Одиночница Лоран Лекавалье тоже серьезно подпортила себе карьеру, сдав допинг-пробу с наличием кокаина. Будучи второй-третьей в команде Франции, она тут же слетела в арьергард сборной, где на первые роли вышла юная Майя Маццара, недавняя участница Юношеской Олимпиады и свежеиспеченная чемпионка страны. Как бы то ни было, а во Франции собиралась очень сильная команда с прицелом на командный турнир Олимпиды-2022, с танцорами Пападакис — Сизерон, с Кевином Аймозом, который выходит на первые роли в европейском одиночном катании. А тут два подряд таких конфуза.

Зато без проблем отобралась на Евро казанская фигуристка Аделина Галявиева, выступающая в танцах с Луи Тауроном.

Без проблем отобралась на Евро казанская фигуристка Аделина Галявиева, выступающая в танцах с Луи Тауроном. Фото news.ru

Когда чемпионат России на порядок сильнее первенства континента

«Татар» на чемпионате Европы могло быть больше, но Константин Милюков, воспитанник казанского фигурного катания, поменявший гражданство на белорусское, пока остался в запасе, поскольку Белоруссия имеет только одну квоту на Евро. Такая же перспектива привлекла Викторию Сафонову, которая в своей карьере однажды опережала на соревнованиях саму Алину Загитову. И вот Сафонова, как и «полька» Екатерина Куракова, может войти в шестерку лучших по итогам. Экс-россиянки будут представлять также Азербайджан, Армению и Сербию, но там девушки не такого высокого уровня мастерства.

В этом плане чемпионат Европы уступит по уровню даже шоу «Чемпионы на льду», проведение которого анонсировали в Казани 31 марта. Олимпийская чемпионка Загитова, победительница финала Гран-при Косторная, двукратная чемпионка мира среди юниоров Трусова и двукратная чемпионка России Щербакова, а также серебряный призер чемпионата мира — 2019 Элизабет Турсынбаева из Казахстана, участник чемпионатов мира и Европы Морис Квителашвили из Грузии, воспитанница казанской школы фигурного катания Камила Валиева…

В том числе поэтому трансляции чемпионата Европы после чемпионата России можно сравнить с найденным в загашнике вчерашним бутербродом после сытного банкета — и выкинуть жалко, сами же вчера старались-готовили, и оставить на завтра опасно.

Ну серьезно, кто из европейцев Граца-2020 заменит нам участников Красноярска-2019? Пападакис — Сизерон — раз, Кевин Аймоз — два, и обчелся. Может быть, в 2022 году провести объединенный чемпионат России и Франции, посвятив его, допустим, 210-летию взаимопроникновения русско-французских культур (торта «Наполеон» в нашу культуру, кафешек-бистро во французскую)? В фигурном катании, к примеру, давно проводят венгеро-словацко-чешские объединенные чемпионаты, благо чуть более ста лет назад эти народы жили в одной империи. Только вместо австрийцев приглашают участвовать в них поляков.

Грац, как столица чемпионата Европы, поражает скупостью. Дворца спорта у фигуристов не будет в принципе, вместо него они увидят (уже увидели) некое надувное сооружение, по принципу дешево-сердито. И это при том, что в Граце есть хоккейная команда, значит, и ледовый дворец должен быть по определению (и он есть — «Айсштадион Грац Либенау» на 4 тысячи зрителей). Вспоминается, как 20 лет назад Казань нагибали чиновники из Международной федерации хоккея, заставляя перестраивать наш Дворец спорта, который не отвечал высоким требованиям турнира хоккейной Евролиги. Мы-то перестроились, потом поехали в Германию и увидели, что, например, в Мангейме вообще нет дворца в привычном для нас понимании. Просто стоит одна несущая стена и два перекрытия с каждой из сторон, на которых находится крыша. Трех стен вообще не было, что позволяло болельщикам курить и «употреблять» прямо во дворце спорта, как у нас привыкли делать разве что на хоккее с мячом.

Дворца спорта у фигуристов не будет в принципе, вместо него они увидят некое надувное сооружение, по принципу дешево-сердито. Фото graz2020.com

Последняя надежда на уроженцев СССР

В парном катании наши болельщики традиционно будут возлагать надежды на казаночку Евгению Тарасову и москвича Владимира Морозова. По итогам чемпионата страны они уступили лидерство молодым питерцам Александре Бойковой и Дмитрию Козловскому, но связано это было с помарками, которые Тарасова — Морозов допустили при исполнении произвольной программы. Если откатают чисто, то победят, поскольку техническая база лидеров пока повыше, чем у молодой поросли. Кстати, парное катание — это единственная дисциплина, где хозяева льда могут претендовать на попадание в шестерку. Трио россиян на пьедестале почета, итальянцы Делла Моника и Гуаризе сразу после них и хозяева льда в конкуренции с немецкой парой при распределении пятого-шестого места.

В остальных же дисциплинах австрийцы, похоже, просто «забили» на развитие фигурного катания. Страна, вырастившая Эммериха Данцера и Карла Шефера, Еву Павлик и Беатрис Шубу, семейство Кристофич-Биндер — Клаудию и Хельмута, уже много лет живет за счет эмигрантов на коньках, начиная с чехов и продолжая россиянами. Это и Юлия Лаутова в прошлом, и нынешняя пара Марина Филиппова — Вадим Кравцов, где вообще нет намека на местную идентичность.

Именно на экс-россиянах сейчас лежит миссия спасения фигурного катания в Европе от смерти. Мы даже начали осваивать экзотические с точки зрения развития этого вида спорта страны, такие как Кипр, где уже созданы сразу две пары Мария Милюкова — Никита Витрянюк и Ангелина Кудрявцева — Илья Каранкевич. За Голландию в парном катании выступают Дарья Данилова (Москва) — Мишель Циба, которых тренирует Юрий Ларионов.

В парном катании наши болельщики традиционно будут возлагать надежды на казаночку Евгению Тарасову и москвича Владимира Морозова. Фото isu.org

Также галопом по Европам передвигается Юлия Щетинина, которая с Ноа Шерером защищала цвета сборной Швейцарии, а с Марком Мадьяром выступает за Венгрию. Распад российского танцевального дуэта Евгении Лопаревой и Алексея Карпушова позволил создать сразу два: в Италии Лопарева — Джеффри Бриссо и в Китае Юнфей Рен — Карпушов, что совершенно неожиданно — все-таки Китай привык обходиться своими силами.

