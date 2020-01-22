Зампред Совбеза, маткапитал, работа для студентов-иностранцев и «добавка» к алиментам

Ирек Зиннуров — о законодательных инициативах, которые вчера рассмотрела Дума

Депутат Государственной думы от Татарстана рассказывает в своей колонке для «Реального времени» о том, как накануне прошло пленарное заседание нижней палаты российского парламента, где рассмотрели несколько важных законопроектов.

Первое пленарное заседание на этой неделе выдалось очень насыщенным. Чтобы выполнить все поручения президента, которые он озвучил в своем послании, нам нужно серьезно потрудиться. Думе предстоит сформировать законодательную базу для того, чтобы эффективно реализовывать нацпроекты и усовершенствовать механизмы соцподдержки.

На вчерашнем заседании мы рассмотрели несколько актуальных вопросов.

Во-первых, в первом чтении принят проект поправки в закон «О безопасности». Эта поправка вводит должность заместителя председателя Совета безопасности РФ. Зампред будет постоянно работать в этой структуре. Поправка также определяет и порядок назначения этого должностного лица и его освобождения от должности. Полномочия заместителя председателя Совета безопасности определяет президент Российской Федерации.

Во-вторых, мы рассмотрели в первом чтении законопроект, который вносит поправку в Федеральный закон «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей». Речь идет о том, чтобы разрешить семьям тратить деньги из материнского капитала на строительство и реконструкцию жилого дома на садовом участке. Этот законопроект назрел в связи с тем, что с прошлого года жилые дома разрешено строить не только на участках, предназначенных для ИЖС (как было раньше), но и на садовых участках. После того, как этот закон будет принят в третьем чтении, семьи с детьми смогут улучшить свои жилищные условия, потратив маткапитал на обустройство собственного дома.

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В-третьих, вчера мы приняли во втором чтении очень важную законодательную инициативу, которая изменяет закон «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации». Речь идет о том, чтобы упростить порядок трудоустройства иностранцев, которые учатся в российских вузах и профессиональных образовательных организациях. Когда законопроект будет принят в третьем чтении, иностранным студентам не нужно будет получать разрешение на работу в свободное от учебы время — это существенно облегчит им жизнь. Этот законопроект фракция «Единая Россия» включила в перечень приоритетных.

И наконец, в-четвертых, мы приняли поправки в Семейный кодекс. Теперь родитель, который не живет вместе со своим ребенком, дополнительно обязан привлекаться к тому, чтобы обеспечивать несовершеннолетнего ребенка жильем. В этих поправках корректируется перечень тех исключительных обстоятельств, при наличии которых суд может обязать родителей тратиться на детей дополнительно: в этом списке появился пункт — «отсутствие пригодного для постоянного проживания жилого помещения».