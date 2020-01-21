Владимир Дехтярев: «Рейнджерс» хотят сделать ставку на Шестеркина после ухода Лундквиста

Как дела у россиян в НХЛ

Январь для российских хоккеистов в Национальной хоккейной лиге складывается пока неожиданно плодотворно. Вернулся на свои голеадорские позиции Александр Овечкин, разыгрался в «Монреале» Илья Ковальчук, получил свой шанс в «Рейнджерс», сменив в воротах «короля» Хенрика Лундквиста и показав себя надежным бэкапом, Игорь Шестеркин. О делах наших за океаном рассуждает эксперт «Реального времени», комментатор НХЛ Владимир Дехтярев.

Шанс догнать Гретцки у Александра есть

В ноябре — декабре казалось, что Александр Овечкин сильно сдал по сравнению с самим собой образца предыдущих сезонов — привозил голы своей команде, удалялся и, самое главное, стал меньше забивать. Но в январе «Великий» снова ожил, наколотив сразу два хет-трика. Но в этом нет ничего экстраординарного: команды, которые закладываются на долгий сезон, до Рождества немного «валяют дурака», есть время, чтобы раскачаться.

А где-то с января они уже начинают играть. Только сейчас команды начинают набирать силу, и их лидеры — не исключение. Мы ведь в прошлом году видели «Тампу», которая рвала вперед с начала сезона, и хорошо помним, чем это для них обернулось. Овечкин же, как и весь «Вашингтон», думаю, нацелился на второй Кубок Стэнли. Сейчас он набрал уже 692 шайбы, войдя в топ-9 лучших снайперов НХЛ за всю историю лиги, и разговоры о его шансах побить рекорд Уэйна Гретцки (894 шайб) вполне естественны. Но тем не менее для этого нужно забить еще более 200 шайб.

Саша Овечкин сейчас стал другим. Он уже не лезет в драки, не расходует энергию понапрасну. Когда-то он был помоложе и позадиристей, но сегодня Александр — это хоккеист, который распределяет свои силы, распределяет их точно на весь сезон, и этот январский подъем — тому свидетельство. И мы видим, что Овечкин сейчас пока обходится без каких-либо серьезных травм, и это тоже надо учитывать. Так что шанс догнать Гретцки у него будет — если еще пять сезонов он будет забрасывать хотя бы по тридцать шайб. Хотя сейчас это выглядит как что-то из области фантастики.

Александр — это хоккеист, который распределяет свои силы, распределяет их точно на весь сезон, и этот январский подъем — тому свидетельство. Фото Michael Miller / wikipedia.org

В общем, я бы не стал давать такой долгосрочный прогноз. Все-таки хоккей — это травмоопасный вид спорта. Тем более что Александру уже далеко за 30, и это очень важный момент.

Понимаю отказ Овечкина от Матча звезд — он все делает с максимальной выгодой для себя

Тему более рационального распределения сил Овечкина можно продолжить и на примере Матча звезд, от которого он в очередной раз отказался. Да, Саша получит дисквалификацию в один матч, но, с другой стороны, будет отдыхать 10 дней, и он сам говорил, что для него пауза в середине сезона как нельзя кстати. Можно побыть с семьей, отдохнуть, привести себя в порядок по физике. Овечкин все делает с максимальной выгодой для себя.

А что касается самого All stars game, то вице-президент НХЛ Билл Дейли уже говорил, что поднимет перед профсоюзом игроков вопрос о том, что очень многие стали отказываться от участия. С другой стороны, такой плотный график в 82 матча выдержать очень трудно, и я игроков прекрасно понимаю. Я бы тоже отказался.

Даже мне Матч звезд интересен лишь отчасти — только отдельные конкурсы, и то без фанатизма. А сам матч смотреть очень тяжело. Не вижу в этом формате ничего интересного.

«Монреаль» тоже может обменять Ковальчука — товар лицом показан

Илья Ковальчук тоже обрел себя в «Монреале» — 4 гола в 8 матчах. В последнее время пошли разговоры, что «Канадиенс» специально подписали его на дешевый контракт, чтобы он разыгрался и его можно было выгодно обменять. Не исключаю такой вариант, «Монреаль» сейчас показал товар лицом. Правда, я не знаю, что они могут за него получить — разве что какой-нибудь пик на драфте.

Хотя вряд ли изначально «Канадиенс» брали Илью именно для этого. Когда они это делали, у них было огромное количество травмированных хоккеистов.

И второе: для меня совершенно не удивительно, что Ковальчук так играет в этом сезоне. Ведь он так серьезно готовился в это межсезонье к «регулярке»… Илья реально очень много занимался. И то, что он сейчас разыгрался, лишний раз показывает, что кризис был не у него, а у команды «Лос-Анджелес Кингс».

Ковальчук сейчас играет в Канаде и делает это достаточно успешно. И это большой вопрос в первую очередь к тренерскому штабу «Лос-Анджелеса» Тодду Маклеллану, который не сумел найти россиянину место. В «Монреале» же место Илье найдено, пусть это и связано с большим количеством травмированных игроков.

«Рейнджерс» могут обменять Георгиева и со временем сделать ставку на Шестеркина

Получил свой шанс на уровне первой команды «Нью-Йорк Рейнджерс» и Игорь Шестеркин. Ситуация простая: дело в том, что Хенрик Лундквист постепенно завершает свою карьеру — по сути, его контракт заканчивается в следующем сезоне, а это значит, что надо смотреть ближайший резерв. Тем более что от «Рейнджерс» не требуют прямо сейчас заходить в плей-офф и выигрывать Кубок Стэнли. Поэтому ньюйоркцы обкатывают своего второго вратаря, смотрят, на что способен Шестеркин, один из лучших вратарей АХЛ. Понятно, что пришло время проверить его и на уровне НХЛ.



Стать первым вратарем в «Рейнджерс» ему пока что вряд ли светит. Но ведь в клубе уже рассматривают вариант обмена другого резервного голкипера Александра Георгиева — а не Шестеркина, и это о многом говорит. Значит, ставку они хотят сделать именно на Игоря, так что вариант с первым вратарем в будущем будет рассматриваться. Таким образом, в дедлайн можно ждать сенсационного обмена.

В последнем матче Шестеркин, кстати, пропустил всего две шайбы и отразил 29 бросков, но впервые проиграл. Вопросы тут могут быть и к нападающим «Рейнджерс», ведь всегда надеяться на Артемия Панарина тоже не есть хорошо. Но в первую очередь здесь заслуга и их соперника — «Коламбуса».

В последнем уходят вратари и ведущие игроки, но команда при Джоне Торторелле все так же придерживается определенной системы. Торторелла «прокачивает» своих вратарей. Мы ведь видим, как Бобровский играл при нем и как играет сейчас. Это не говорит о том, что Бобровский плохой вратарь, это говорит о том, что система игры «Коламбуса» позволяет голкиперам действовать хорошо. Здесь хорошая оборона.

У Дадонова все будет в порядке, он понял требования тренера Кенневилля

Евгений Дадонов в январе идет по тому же графику, что и Овечкин — 7 шайб в 8 матчах. В принципе, наш хоккеист и до прихода Джоэля Кенневилля показывал класс. Когда же Кенневилль возглавил команду, игрокам понадобилось время, чтобы понять философию и требования этого специалиста.

И поначалу возникали некоторые трудности, связанные с рабочими моментами, но сейчас игроки начали к нему привыкать. Кенневилль, естественно, изучал возможности своих игроков и хорошо знает их, но одно дело смотреть на них в тренировочном процессе, а другое — в игре. Все у Дадонова будет в порядке.