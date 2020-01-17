50-летний «дебютант»: who is Mr. Веретенников?

Отыграл 23 сезона, сменил 14 команд, выходил на поле вместе с сыном

Новое лицо в тренерском штабе казанского «Рубина» — Олег Веретенников, отметивший в начале января свое 50-летие. Следует признать, что в Казани до сих пор не работали тренерами футболисты подобного уровня. «Реальное время» рассказывает об одной из легенд российского футбола 90-х годов.

На первый матч Веретенникова вызвали прямо из школы



Олег Веретенников родился в городке Ревда Свердловской области. Это вообще отличительная черта тех краев, поскольку Свердловская область дала советскому спорту не меньше звезд, чем областной центр. Пловец Александр Попов и хоккеист Валерий Брагин из Лесного, хоккеист Сергей Шепелев из Нижнего Тагила, боксер Егор Мехонцев из Асбеста. Причем многие городки располагали спортивными командами: хоккей в Верхней Салде и Нижнем Тагиле, хоккей с мячом в Краснотурьинске и Первоуральске. В 60-тысячной Ревде в итоге сделали ставку на баскетбол, создав команду со страннейшим названием «Темп-СУМЗ-УГМК», но в советские времена там была детская команда «Юность», в которой юный Олег делал первые шаги.

Вторые шаги Веретенников делал уже в спортшколе лучшей футбольной команды области — «Уралмаш», где занимался у легенды Валерия Войтенко, который первым из Свердловска стал чемпионом СССР в составе ЦСКА в 1970 году. В 16 лет Веретенников попал в состав «Уралмаша» и дебютировал во второй лиге, о чем потом вспоминал: «Был в школе, когда во время одного из уроков зашел тренер «Уралмаша» и сказал: «Собирай вещи. Едешь на базу. Завтра — игра». Через день дебютировал в матче со «Светотехникой» из Саранска.

Состав у свердловчан в том сезоне был «без особых претензий», поскольку лучших воспитанников расхватывали клубы высшей лиги (Виктора Шишкина — минское «Динамо», Александра Подшивалова — «Арарат», Михаила Агапова — ЦСКА). Поэтому неудивительно, что «Уралмаш» занял в том сезоне невысокое для себя четвертое место, на одну ступень выше, чем «Рубин». Победили тогда в второй Зоне куйбышевские «Крылья Советов», сделав это было необычно. «Крылышки» набрали одинаковое количество очков с «Зенитом» из Устинова, ныне Ижевск, и ради выявления победителя команды провели «золотой матч» в Невинномыске, где по пенальти победили куйбышевцы.

В следующем сезоне «Уралмаш» покинул Владимир Федотов, нынешний тренер ФК «Сочи», зато пришел новый наставник Корней Шперлинг, кандидат наук, который к тому времени прославился, выведя в первую лигу омский «Иртыш». Со свердловчанами ему также удалось достичь подъема, выведя команду на второе место. Уже 17-летний Веретенников сыграл 9 матчей, забив один гол. Кстати, один из его партнеров по тому сезону, также провинциал Владимир Бурлако из Новоуральска, после распада Союза стал одним из сильнейших «миньщиков» России.

В 60-тысячной Ревде в итоге сделали ставку на баскетбол, создав команду со страннейшим названием «Темп-СУМЗ-УГМК», но в советские времена там была детская команда «Юность», в которой юный Олег делал первые шаги. Фото uraloved.ru

Сезоны 1988 и 1989 годов получились сумбурными. Казалось бы, в 18 лет Веретенников стал одним из основных игроков «Уралмаша», но затем был переведен в дублирующую команду МЦОП-«Металлург» из Верхней Пышмы, или же Межрегиональный центр олимпийской подготовки, куда делегировались наиболее перспективные футболисты Урала: Блужин из Нижнего Тагила, Рылов из Магнитогорска (отец знаменитого нынче пловца Евгения Рылова), Луньков из Ижевска. А тренировал эту собранную с бору по сосенке молодежь Виктор Ерохин, у которого Веретенников работал еще в «Уралмаше».

По замыслу руководства советского футбола, подобные МЦОП должны были стать неким подобием сборных своих регионов (тот же Леонид Слуцкий входил в такую же команду, только в родном Волгограде), но реализовать подобную идею помешал развал Союза. Командировка в Верхнюю Пышму была успешной для Веретенникова и в личном плане, поскольку там он познакомился с будущей супругой Ларисой, которая отмечала с подругой в кафе День геолога.

После этого Олег отправился в Москву отдавать воинский долг. Призвали его в ЦСКА, где у Веретенникова не заладилось с самого начала. Сыграл он против саратовского «Сокола» неудачно, будучи заменен на 30-й минуте, после чего собрал вещи и отбыл на родину. По сути, в самоволку. Футбольно-армейское начальство поначалу хотело посадить его на гауптвахту, а потом направило в роту, базирующуюся около аэровокзала. Там его увидел тренер ЦСКА Геннадий Штромбергер, который «вызволил» Веретенникова, переведя его во вторую армейскую команду. Призыв был в основном московским — Гришин, Гутеев, Гущин, Новосадов, Файзуллин, но армейские селекционеры успели и по регионам пошарить. Подтянули Бурдина из Перми, Миридонова из Куйбышева, Поповича из Горького, Хомуху из Ашхабада. Будущие «миньщики» Абянов и Табунов также засветились в той команде. Так и служил некоторое время, после чего перебрался в ростовский СКА. 57 матчей — 27 голов, увы, только некогда знаменитая команда завершала свой последний сезон в чемпионате СССР в качестве коллектива второй лиги.

Причем из первой лиги команда вылетала, располагая неплохим составом — опытные Скотаренко, Воробьев, Дикарев, Попадопуло, Степушкин, молодые Ковтун, Ледяхов, Федьков, казанец Александр Татаркин. Но уже во второй лиге ростовчане едва ли не первыми в СССР почувствовали, что грядет со страной, с вооруженными силами и армейскими командами.



В «Роторе», куда перешел Веретенников, на ведущих ролях был этнический немец из Казахстана Нидергаус, еще один казахстанец Жуненко, украинцы Геращенко и Ещенко. Фото twitter.com/all_oldschool

В высшую лигу выходил с родным «Уралмашем», но играл там отдельно от него

Веретенникову понравилось в Ростове, он даже собирался оставаться, перейдя вместе с одноклубником Юрием Ковтуном в «Ростсельмаш», но с решением этого вопроса протянули, и Олег вернулся в родной «Уралмаш».

Из дальних странствий возвратясь, Веретенников сразу стал лидером «Уралмаша», забив 14 мячей в 42 матчах. Между тем это был уже совсем другой «Уралмаш». СССР развалился, и уже из союзных республик устремились в Россию, которая была малопривлекательной во времена СССР. Так в Екатеринбурге оказались голкипер Виталий Кафанов из Ашхабада и защитник Сергей Анашкин, который также начинал в Ашхабаде, но затем поиграл в рижской «Даугаве». Шперлинг успел подтянуть голкипера Любельского и Ханкеева, с которыми был знаком еще по Омску, забивного форварда Зарву из Тюмени, пригласил молодого защитника Зайнутдинова из Казани, вернулись на родину Блужин, Федотов, Шишкин. Итогом того сезона был выход «Уралмаша» в высшую лигу, где Веретенников и команда играли уже по отдельности.

Все дело в том, что Олег еще по ходу сезона откликнулся на предложение из Волгограда. «Ротор» также вышел в вышку, но с первого места, а «Уралмаш» финишировал третьим, пропустив вперед «Тилигул» из Тирасполя. И только развал СССР поднял в высшую лигу и «Уралмаш», и Нижний Новгород с Камышином, и вообще все команды первой лиги, включая Краснодар, Тюмень и даже «Зенит», вылетавший во вторую лигу. Всех их от падения спас развал Союза — ну хоть кому-то пойдя на пользу.

Этот переход не прошел даром для Олега, которого уже в Волгограде нашли «братки», избившие футболиста прямо в его собственной квартире. Предполагалось, что таким образом «уралмашевские» мстили за уход из команды их города.

Можно представить себе уровень первого чемпионата России, если состав его участников был наполовину сформирован из команд первой лиги и даже трех команд из второй — «Асмарала», «Крылышек» и «Океана» из Находки. С другой стороны, повторимся, уровень позволяла поддерживать массовая миграция из других республик. В тот же «Уралмаш» перешли Витютнев и Воловоденко из Душанбе, Нежелев из Ашхабада. В «Роторе», куда перешел Веретенников, на ведущих ролях был этнический немец из Казахстана Нидергаус, еще один казахстанец Жуненко, украинцы Геращенко и Ещенко. Воспитанники футбольного Орла Шушляков и Жидков, успешно поигравшие в Казахстане (оба), Узбекистане (Шушляков), Украине (Жидков), спешно вернулись в родную Россию, чтобы пополнить составы «Уралмаша» (Шушляков) и «Ротора» (Жидков). Уже первый год после развала СССР показал, кто был «папочкой в Союзе, а кто жировал за счет «нищей» России.

Второй сезон в чемпионате России вознес «Ротор» на необычайную высоту — команда финишировала на втором месте. Но главный подарок она сделала себе сама, выиграв в рамках Кубка УЕФА у французского «Нанта» — 3:2. Саморуков в воротах (теперь уже больше известный по сыну-хоккеисту из системы «Эдмонтона»), будущие рубиновцы Бурлаченко и Олег Нечаев (казанский воспитанник), курянин Есипов, тренер Виктор Прокопенко. И против них Макелеле, Педрос, Уэдек… Тремя годами ранее, когда «Ротор» выходил из первой лиги, это казалось несбыточной мечтой. Но реальность оказалась еще прекраснее, чем мечта. В 1995 году «Ротор» не выиграл, но зато прошел «Манчестер Юнайтед», дважды сыграв с ними вничью — 0:0 и 2:2. Прошел за счет гола Веретенникова, который сделал счет 2:0 в гостевом матче. Да, затем Скоулз и сам Петер Шмейхель, пришедший в чужую штрафную, этот счет сравняют, но какая собственно, разница, с каким счетом обыгрывать «МЮ» с перечисленными игроками, а также с Бекхэмом, Гиггзом, братьями Невиллами, Роем Кином, Энди Коулом. Пусть в следующем туре «Ротор» вылетел, опять нарвавшись на французов, на этот раз из «Бордо», в котором, помимо Витшге, Лизаразю и Зидана, и выделить-то никого нельзя… Но французы в итоге стали для «Ротора» камнем преткновения в еврокубках. Через год уже совсем скромный «Генгам» с будущим чемпионом мира Венсаном Кандела обыграет «Ротор» в финале Кубка Интертото, но сам Веретенников провел какой-то сумасшедший евросезон, забив 10 мячей из 26 (!). Под раздачу попали и «Шахтер», и «Базель», и австрийский ЛАСК…

Разница между победой над «Нантом» и проходом «МЮ» была в 9 тысяч долларов. Именно столько каждый из волгоградцев заработал, после собственно триумфа над командой Алекса Фергюсона. Виктория над «Нантом» не принесла ничего, поскольку тогда платили только за выход в следующий круг.

Тремя годами ранее, когда «Ротор» выходил из первой лиги, это казалось несбыточной мечтой. Но реальность оказалась еще прекраснее, чем мечта. Фото bobsoccer.ru

Проигранный финал

Увы, но успехи «Ротора» неотделимы от поражений. Проигрыш в финале Кубка России московскому «Динамо» в их ряду. Тогда Веретенников получил шанс забить в дополнительное время, но пробил в штангу с 11 метров. А в серии послематчевых пенальти москвичи были точнее — 9:8, порадовав Константина Бескова последней победой в карьере.

Еще одно кровоточащее поражение — проигрыш в домашнем матче чемпионата России 1997 года «Спартаку» 0:2. Веретенников в том сезоне наколотил 22 мяча, ворота команды надежно защищал Платон Захарчук, приглашенный из «КАМАЗа», команда была на пике, но не смогла победить в матче, который был практически «золотым».

В последний сезон Веретенникова в «том» «Роторе» команда занимает провальное для себя 13-е место. Состав к тому моменту не особо изменился, изменился микроклимат в команде.



— Я думаю, что распад «Ротора» произошел во многом из-за него (микроклимата, — прим. ред.), — вспоминал наш герой. — В какой-то момент в клубе стали появляться различные группировки. Атмосфера испортилась. Ну и мои отношения с Горюновым разладились.

Заграничный вояж Веретенникова был коротким и каким-то скомканным. Ни в греческом «Арисе», ни в бельгийском «Льерсе» он, по существу, так себя и не проявил.

Увы, но и российская часть карьеры у Веретенникова уже ничем не походила на счастливые сезоны, которые он провел с «Ротором». Хотя, вернувшись в Россию, он вначале был приглашен в саратовский «Сокол», где собралась такая «банда», которая 10 лет назад попала бы в призеры чемпионата. Там Олега ждали Жидков и Федотов, с которыми играл еще в «Уралмаше», Федьков, партнер по ростовскому «СКА, Сметанин, который отбил в серии пенальти решающий 11-метровый, играя за бесковское «Динамо». Но бизнесмен «нового толка» Роман Пипия, приехавший из Грузии и разбогатевший на Средней Волге, только год попрезидентствовал в «Соколе», а дальше «что-то пошло не так». Да настолько «не так», что он сбежал из России, где его считают преступным элементом, в Грузию, где Пипию причисляют к меценатам и благотворителям. Но это отдельная история, как и то, что «Сокол» и Веретенников разошлись, как в море корабли. Олег вначале отправился по местам «боевой славы», поиграв за ростовский СКА, а затем за «Лисму-«Мордовию» из Саранска, к игре против которой и был вызван 17 лет назад прямо из свердловской школы.

А в 2004 году Веретенников пришел в элистинский «Уралан». Тренировал ту команду Леонид Слуцкий, в защите играл воспитанник московского «Спартака» Кузьмин, а спортивным директором был Юрий Шишлов, великий человек, который за пять лет прошел путь из любительского футбола до еврокубков, работая с камышинским «Текстильщиком».

Но Веретенников поработал со Слуцким только до середины лета, а потом их пути разошлись, и Олег уехал в Казахстан, потрудившись там под руководством известного в прошлом Александра Заварова. После чего вернулся в Волгоград, где у него сложился не совсем понятный альянс с мини-футбольной командой «Аргон» с Беркетовым, Жуненко, экс-камазовцем Алексеем Бабенко. В 2004 году образование подобных команд из числа бывших футболистов уже было неприемлемо.

Проработав пять лет в тренерских штабах, Веретенников сработался с Робертом Евдокимовым, будучи в системе ФК «Оренбург», костанайского «Тобола», «Ротора». Фото volgograd-fc.ru

«Буду играть, пока ноги до колен не сотру»

Перезимовав с «Аргоном», Веретенников вернулся в «Ротор», но от прежней команды было только название и ряд знакомых фамилий, как, например, Валерий Бурлаченко на месте главного тренера. Ровесник Веретенникова уже в 35 лет стал главным тренером, сам Олег был своеобразным «дядькой» для молодежи, причем «дядькой» неугомонным. Позвал в Павлодар Сергей Волгин, с которым успел пересечься в Элисте, и Веретенников сорвался с места. Там его ждали партнеры по «Уралану» Овшинов и Примак, затем Веретенников перешел в «Астану», где поиграл с Владимиром Бесчастных, таким же неугомонным, как и он сам.

— Рассчитываю сегодня подписать контракт. В Белек прибыл президент клуба, который готов помочь мне добиться цели забить 200-й мяч в карьере. В свою очередь, надеюсь, помогу «Астане» в чемпионате, — говорил тогда Веретенников, и забил за «Астану» семь мячей (Бесчастных — четыре).

Столько же — 7 голов — Веретенников забил в свой последний профессиональный сезон в «Волгограде», как называли созданную там команду. Едва не потеряв «Ротор», в Волгограде зачем-то создали клуб-спутник с названием города-героя. И в нем Олег сыграл свои последние матчи, два из которых — вместе с сыном Павлом.

Проработав пять лет в тренерских штабах, Веретенников сработался с Робертом Евдокимовым, будучи в системе ФК «Оренбург», костанайского «Тобола», «Ротора». В прошлом году их пути разошлись, когда татарстанец Евдокимов принял «Нижний Новгород», а уралец Веретенников приехал в Казань. И 1 марта он в тренерском штабе «Рубина» будет готовить команду к матчу с «Тамбовом» в Саранске, где сам капитанил 15 лет назад и где сейчас проводит свои домашние матчи тамбовский клуб. Столица Мордовии ждет возвращения своего капитана.

