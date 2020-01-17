Тендеры Башкирии: вино для «Башспирта», стирка 10 тонн белья из общаг БГУ и валка деревьев

Обзор наиболее интересных тендеров Башкортостана за неделю

1. Полсотни миллионов на электроэнергию по договору двухлетней давности

ООО «Водоканал города Туймазы» на неделе обнародовало данные о закупке электроэнергии на общую сумму в 50,8 млн рублей. Эта закупка была произведена у единственного поставщика, информация об этом появилась 14 января.

Любопытно, что, согласно документации, договор был заключен с «Энергетической сбытовой компанией Башкортостана» уже давно — 1 апреля 2018 года. Действует этот договор в течение срока действия договора аренды объектов теплоснабжения, водоснабжение и/или водоотведения. Более подробной информации в документации обнаружить не удалось, как и данных о договоре аренды объектов теплоснабжения.



2. Вино для «Башспирта»

ООО ТД «Башспирт» купит на свой оптовый склад алкогольной продукции на общую сумму в 24,4 млн рублей. О закупке стало известно 9 января, заявки принимаются до 18-го числа, а итоги тендера подведут 20 января.

Судя по спецификации, всего «Башспирту» понадобится 38 видов вина. Фото sputniknews.ru

Доставка алкоголя должна быть осуществлена в Уфу, на Уфимское шоссе, 36. Судя по спецификации, всего «Башспирту» понадобится 38 видов вина из серии «Старый Баку», «Караван Шараб», «Гранд Коллекшн», «Габалинская долина», «Домашнее вино», «Гранатовое вино NAR». Каждого вида понадобится от 1 тысячи до 3 тысяч бутылок, стоимость каждой бутылки — от 240 до 561 рубля. Всего понадобится 75 тысяч бутылок.



3. Санаторно-курортное лечение для 400 человек

Фонд социального страхования по Башкортостану заплатит 10,3 млн рублей за санаторно-курортное лечение граждан-получателей государственной социальной помощи. Информация об этом была размещена на портале госзакупок 13 января, заявки будут приниматься до 21-го числа. Аукцион состоится 22 января.

Всего понадобится предоставить 7 200 койко-дней, каждый из которых будет стоить 1,4 тысячи рублей. Каких-то специальных требований в документации обнаружить не удалось, но известно, что один курс будет длиться 18 койко-дней. Соответственно, услуги будут предоставлены для 400 человек. За путевку для каждого человека Фонд социального страхования заплатит около 25,8 тысячи рублей.



Фонд социального страхования по Башкортостану заплатит 10,3 млн рублей за санаторно-курортное лечение граждан — получателей государственной социальной помощи. Фото tour102.ru

4. «Ласселсбергер» расширит производство за 8,5 миллиона

Зарегистрированное в селе Зубово Уфимского района ООО «Ласселсбергер» — российское юрлицо австрийской компании, производящей керамические покрытия и декоры, собирается потратить 8,5 млн рублей на разработку проектной документации для расширения существующего производства. О закупке стало известно 10 января, заявки принимаются до 24-го числа. Изначально, правда, сроком окончания приема заявок указывалось 17 января.

Документация закупки доступна только для участников. Известно, однако, что закрытие актов будет поэтапным, с отсрочкой платежа в 30 календарных дней. С каждого платежа будет производиться гарантийное удержание 30% до окончания работ.



5. Запчасти для машин «Башинформсвязи»

Тем временем «Башинформсвязь» планирует заплатить 6,6 млн рублей за поставку запчастей для транспортных средств. О запросе котировок было объявлено 10 января, заявки будут принимать до 30 января, а итоги подведут 4 февраля.

Всего предприятию понадобится около 13 тысяч единиц запчастей. Дороже всего — около 75 тысяч рублей — будет стоить передний мост УАЗ 452, а также пятиступенчатая коробка передач УАЗ 3160 «Хантер». Кроме того, около 62 тысяч стоит установочный комплект ГУР УАЗ 452.



«Башинформсвязь» планирует заплатить 6,6 млн рублей за поставку запчастей для транспортных средств. Фото nag.ru

6. Наружка для «Башфармации»

А вот ГУП «Башфармация» собирается потратить 4,5 млн рублей на рекламно-информационные материалы. О запросе цен стало известно 14 января, заявки будут принимать до 21 января. В этот же день и подведут итоги.

Всего предприятию понадобится изготовить 100 рекламно-информационных материалов, по 5,84 тысячи за штуку, а также разместить их сроком на 5 месяцев. Размещение будет стоить по 7,87 тысяч рублей за штуку в месяц, или по 39,3 тысячи за штуку на срок в 5 месяцев. Макет будет предоставлен заказчиком в формате PDF или CorelDraw. Рекламные материалы должны быть размером примерно 130 на 150 см. Рекламу будут размещать на улицах Уфы.



7. Валка уфимских деревьев для БашРТС

«Башкирские распределительные тепловые сети» собираются снести зеленые насаждения в Уфе за 1,8 млн рублей. Соответствующий тендер был объявлен 14 января, заявки принимаются до 30-го числа, а итоги подведут только 7 апреля.

Основанием для сноса зеленых насаждений по Уфе является программа по эксплуатации и обслуживанию производства на 2020 год. Фото bashinform.ru

Как указано в техническом задании, основанием для сноса зеленых насаждений по Уфе является программа по эксплуатации и обслуживанию производства на 2020 год. Оттуда же можно узнать, что будут повалены 88 кубометров деревьев диаметром до 300 мм и 104 кубометра диаметром более 300 мм. Также будут вырезаться сухие ветки (более 320 штук), выкорчеваны 0,04 га кустарника и мелколесья, срезаны и сожжены 0,75 га кустарника и мелколесья.



8. Гимназия-интернат в Белебее ищет перевозчика

Башкирская гимназия-интернат Белебея заплатит 1,47 млн рублей за перевозку учащихся автомобильным транспортом по утвержденному маршруту и расписанию. О таком аукционе стало известно 10 января, заявки принимаются до 27 января, а итоги подведут 30-го числа.

Автобусы должны ходить по шести маршрутам. Среди них — от гимназии до Баймурзино, Тузлукуша, Казанлытамака, Алексеевки, а также потребуются два маршрута по городу. Общий пробег за неделю составит 999 километров. Ездить автобусы должны ежедневно в учебные дни с 1 марта по 31 декабря 2020 года.



9. Компьютеры для ТРК «Башкортостан»

Государственная телерадиокомпания «Башкортостан» готова потратить 787 тысяч рублей на поставку компьютерной техники. О соответствующем тендере стало известно 14 января, заявки принимаются до 22-го числа. Сам аукцион проведут 23-го числа.

Государственная телерадиокомпания «Башкортостан» готова потратить 787 тысяч рублей на поставку компьютерной техники. Фото dnk.ru

Всего ТРК понадобится 27 видов компьютерного оборудования. В этом списке — по две единицы процессоров Intel Core i9, материнских плат, 32-гигабайтных модулей оперативной памяти, жестких дисков по 6 Тб, SSD-накопителей по 480 гб, видеокарт RTX2080 и другого оборудования. Монитор при этом понадобится всего один.



10. БГУ ищет желающего постирать почти 10 тонн белья из общежитий

Башкирский государственный университет заплатит за стирку белья для своих студенческих общежитий 492 тысячи рублей. О закупке у единственного поставщика стало известно 14 января. Этим поставщиком, судя по приложенному договору, стал индивидуальный предприниматель Рустам Халимов из села Таймурзино. Услуги должны оказываться с момента подписания договора до исполнения заказов, которые будут приняты до 30 июня 2020 года.

Всего должно быть постирано 9,7 тонны белья из семи зданий общежитий и одного санатория-профилактория. Стирка каждого килограмма обойдется в 51 рубль. Больше всего белья потребуется постирать в общежитии №5 на улице Аксакова (1 855 килограммов) и в общежитии №4 на Гоголя (1 675 килограммов).

