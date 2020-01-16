Елена Домашевская: «Не дай бог нам столкнуться с ситуациями, когда нужно совершать героические поступки»

Участники конкурса «Лидеры России» отвечают на 10 философских вопросов «Реального времени». Часть 30-я

Елена Домашевская, директор некоммерческой организации «Клуб гражданского образования», не планирует уезжать из родного Ульяновска — чтобы помогать людям, не нужно менять место жительства. Она получила два высших образования, прошла профессиональную переподготовку в рамках президентской программы управленческих кадров для народного хозяйства, работала в сфере молодежной политики в областном правительстве. Занявшись коммерческой деятельностью, получила опыт маркетолога, специалиста по связям с общественностью. В спецпроекте «Лидеры «Реального времени» Елена Домашевская рассуждает о призвании — быть полезным окружающим и о том, что мы живем в мире, где так много возможностей, чтобы реализоваться.





Домашевская преподает в университете дисциплины президентской программы и менеджмента МВА. Недавно инициировала новые обучающие программы для жителей сельской местности, на что ее вдохновило, в том числе и участие в конкурсе «Лидеры России 2018—2019», где она стала полуфиналистом.

Если бы у вас появилась возможность переписать историю России, что бы вы изменили?

— Переписать историю невозможно. Важно свою историю помнить, знать, чтобы не повторять ошибок прошлого, важно с уважением относиться к людям, традициям разных народов нашей многонациональной страны. Не вижу смысла думать над тем, что изменить. Надо думать над тем, что делать и что менять сейчас. Наша задача — создавать настоящее и будущее. Три ваших личных принципа правильного воспитания детей.

— В первую очередь нужно воспитывать в детях осознанность. Невозможно человеку что-то запретить, не объяснив почему, не помогая ему формировать внутренние принципы. Во-вторых, конечно же, необходим личный пример. Нельзя научить человека тому, чего не делаешь сам. И в-третьих, важно в человеке развить осознание того, что он молод до тех пор, пока сохраняет гибкость ума и тела. Он не должен экономить на своем здоровье и образовании. Этот принцип заложили во мне родители. И сама, работая в образовательных, молодежных проектах, я применяю эти принципы на практике. Какой поступок вы могли бы совершить ради страны?

— Считаю, что каждый должен использовать свои сильные стороны, таланты на благо страны. Знаю, что мое призвание — вдохновлять людей, помогать им учиться, узнавать вещи, которые способствуют их личностному профессиональному развитию. О героических поступках можем говорить только теоретически. Думаю, если были бы очень серьезные обстоятельства, предполагаю, что, скорее всего, могла бы совершить решительный поступок ради своей Родины, потому что люблю ее и хочу, чтобы в ней все было благополучно. Но это лишь рассуждения. И не дай бог нам столкнуться с ситуациями, когда нужно совершать героические поступки. То, что я могу делать сейчас своими силами, в том числе организовывать какие-то благотворительные проекты, — я делаю. Решение, сильно повлиявшее на вашу жизнь в последние годы?

— В прошлом году после участия в конкурсе «Лидеры России» решила активно вернуться к общественной деятельности и возглавила некоммерческую организацию «Клуб гражданского образования». Это совершенно новый виток моего карьерного и персонального роста. В образовательных программах для взрослых и детей вижу серьезные перспективы. Для этого перераспределила свое время. Хочу действительно приносить пользу окружающим и вижу, что могу это делать. На территории нескольких регионов при поддержке губернатора Ульяновской области мы организовали онлайн-курс обучения лидеров в сельской местности, где у людей большой потенциал, но они ограничены в своих возможностях — не всегда могут принять участие в полезных мероприятиях. Наши обучающиеся получают практическую информацию о грантах, как привлечь субсидии в свое село, свою местность, как повысить успешность программ. А с марта в партнерстве с крупными организациями начнем большой проект в ПФО — будем обучать жителей малых городов и сел удаленным профессиям и soft skills*. Этот бесплатный курс позволит людям, не уезжая из родной местности, изменить качество своей жизни. Какое достижение реальной исторической личности является для вас примером?

— Если человек занимается любимым делом, он получает выдающийся результат. Такие люди меня всегда восхищали. Хотела бы отметить известного хирурга Николая Пирогова, который в военное время начал применять наркоз, в полевых условиях накладывать гипс. Его достижения помогли вывести российскую хирургию на передовые позиции в мире. Еще мне интересен Константин Циолковский, идейный вдохновитель космонавтики. Он преподавал в школе у моей прапрабабушки, а о ее воспоминаниях мне рассказывала уже моя бабушка. Циолковский был доброжелательным человеком. Его уважали за общительность, доброту и открытость. И мне хочется брать пример с таких людей, которые двигают вперед Россию и мир и при этом остаются скромными тружениками. При каких условиях можно пожертвовать благом ста человек ради достижения общественного блага?

— Как практически мыслящему человеку, мне трудно дать ответ на этот теоретический вопрос, потому что его условия размыты. По книгам и фильмам мы знаем, что во время Великой Отечественной войны люди жертвовали своими жизнями, делились последним куском хлеба с ближними. Знаем, как тяжело выживали в блокадном Ленинграде, и все это ради общей цели — отвоевать свою страну. И в таких условиях, наверное, каждый может принять осознанное решение — чем-то пожертвовать ради общего блага. Но надумывать ситуации сейчас — будет не совсем правильно. Назовите пять самых полезных для лидера книг

— Люблю читать. Могу много говорить о книгах. В этом году взяла за правило — стараюсь каждый день изучить новый материал или даже прочесть новую книгу. Бизнес-литературу читаю и слушаю в кратком изложении, в программе smartreading. Это полезный инструмент в условиях, когда информации много, а время ограничено. В книге Стивена Кови «Семь навыков высокоэффективных людей» хорошо структурированы ключевые принципы личностного развития человека. Зеланд в «Трансерфинге реальности» учит по-другому воспринимать события, которые влияют на нашу жизнь. Негативное мировоззрение притягивает неприятные ситуации. Прогрессивные мысли формируют вокруг нас позитивную атмосферу и ситуации. «Алмазный огранщик» Роуча — книга о кармических правилах в бизнесе: поступай с людьми так, как ты хочешь, чтобы они поступали с тобой. Лев Толстой в романе «Детство. Отрочество. Юность» очень тонко прописал механизм формирования личности. Это не бизнес-книга, но лидер должен понимать, как его действия влияют на людей. Одна из моих самых любимых книг, полезная для мировосприятия, которую я неоднократно читала, — «Мастер и Маргарита» Булгакова. Каждый раз в этом духовном произведении нахожу для себя что-то новое в человеческих отношениях, истории, религии. Какой вопрос вы бы хотели задать мэру своего родного города?

— Работала несколько лет в правительстве Ульяновской области. Вхожу в состав нескольких общественных советов. Поэтому, если у меня возникает вопрос к руководству своего города и региона, я его задаю. Одним предложением опишите мир, в котором вы хотели бы жить.

— Считаю, что живем в прекрасном мире и стране. У нас так много разных возможностей, изобретено огромное количество лекарств, техники, есть интернет, который стирает границы. Единственно, расстраивает то, что в мире много боли. Люди страдают из-за войн, несправедливых поступков других людей. К сожалению, ты не можешь всех спасти, на все повлиять. Но если говорить об идеалистичном представлении мира, мне хотелось бы, чтобы в этом мире не было бы жестокого отношения к людям и животным. Обращение с братьями нашими меньшими во многом — показатель отношения к людям. Хочется жить в мире, в котором все по-хорошему относятся друг к другу. Что такое истина для вас?

— На этот философский вопрос отвечу коротко. Истина — объективный взгляд на вещи, который не зашорен чьими-либо субъективными манипуляциями и интересами.

Опрос был разработан совместно с кафедрой философии и медиакоммуникаций КГЭУ и при личном участии заведующей кафедрой, эксперта в сфере психологии массовых коммуникаций и языковой политики доктора философских наук Элины Миннуллиной.

Екатерина Аблаева