Елена Домашевская: «Не дай бог нам столкнуться с ситуациями, когда нужно совершать героические поступки»
Участники конкурса «Лидеры России» отвечают на 10 философских вопросов «Реального времени». Часть 30-я
Елена Домашевская, директор некоммерческой организации «Клуб гражданского образования», не планирует уезжать из родного Ульяновска — чтобы помогать людям, не нужно менять место жительства. Она получила два высших образования, прошла профессиональную переподготовку в рамках президентской программы управленческих кадров для народного хозяйства, работала в сфере молодежной политики в областном правительстве. Занявшись коммерческой деятельностью, получила опыт маркетолога, специалиста по связям с общественностью.
В спецпроекте «Лидеры «Реального времени» Елена Домашевская рассуждает о призвании — быть полезным окружающим и о том, что мы живем в мире, где так много возможностей, чтобы реализоваться.
Домашевская преподает в университете дисциплины президентской программы и менеджмента МВА. Недавно инициировала новые обучающие программы для жителей сельской местности, на что ее вдохновило, в том числе и участие в конкурсе «Лидеры России 2018—2019», где она стала полуфиналистом.
- Если бы у вас появилась возможность переписать историю России, что бы вы изменили?
— Переписать историю невозможно. Важно свою историю помнить, знать, чтобы не повторять ошибок прошлого, важно с уважением относиться к людям, традициям разных народов нашей многонациональной страны. Не вижу смысла думать над тем, что изменить. Надо думать над тем, что делать и что менять сейчас. Наша задача — создавать настоящее и будущее.
- Три ваших личных принципа правильного воспитания детей.
— В первую очередь нужно воспитывать в детях осознанность. Невозможно человеку что-то запретить, не объяснив почему, не помогая ему формировать внутренние принципы. Во-вторых, конечно же, необходим личный пример. Нельзя научить человека тому, чего не делаешь сам. И в-третьих, важно в человеке развить осознание того, что он молод до тех пор, пока сохраняет гибкость ума и тела. Он не должен экономить на своем здоровье и образовании. Этот принцип заложили во мне родители. И сама, работая в образовательных, молодежных проектах, я применяю эти принципы на практике.
- Какой поступок вы могли бы совершить ради страны?
— Считаю, что каждый должен использовать свои сильные стороны, таланты на благо страны. Знаю, что мое призвание — вдохновлять людей, помогать им учиться, узнавать вещи, которые способствуют их личностному профессиональному развитию. О героических поступках можем говорить только теоретически. Думаю, если были бы очень серьезные обстоятельства, предполагаю, что, скорее всего, могла бы совершить решительный поступок ради своей Родины, потому что люблю ее и хочу, чтобы в ней все было благополучно. Но это лишь рассуждения. И не дай бог нам столкнуться с ситуациями, когда нужно совершать героические поступки. То, что я могу делать сейчас своими силами, в том числе организовывать какие-то благотворительные проекты, — я делаю.
- Решение, сильно повлиявшее на вашу жизнь в последние годы?
— В прошлом году после участия в конкурсе «Лидеры России» решила активно вернуться к общественной деятельности и возглавила некоммерческую организацию «Клуб гражданского образования». Это совершенно новый виток моего карьерного и персонального роста. В образовательных программах для взрослых и детей вижу серьезные перспективы. Для этого перераспределила свое время. Хочу действительно приносить пользу окружающим и вижу, что могу это делать. На территории нескольких регионов при поддержке губернатора Ульяновской области мы организовали онлайн-курс обучения лидеров в сельской местности, где у людей большой потенциал, но они ограничены в своих возможностях — не всегда могут принять участие в полезных мероприятиях. Наши обучающиеся получают практическую информацию о грантах, как привлечь субсидии в свое село, свою местность, как повысить успешность программ. А с марта в партнерстве с крупными организациями начнем большой проект в ПФО — будем обучать жителей малых городов и сел удаленным профессиям и soft skills*. Этот бесплатный курс позволит людям, не уезжая из родной местности, изменить качество своей жизни.
- Какое достижение реальной исторической личности является для вас примером?
— Если человек занимается любимым делом, он получает выдающийся результат. Такие люди меня всегда восхищали. Хотела бы отметить известного хирурга Николая Пирогова, который в военное время начал применять наркоз, в полевых условиях накладывать гипс. Его достижения помогли вывести российскую хирургию на передовые позиции в мире. Еще мне интересен Константин Циолковский, идейный вдохновитель космонавтики. Он преподавал в школе у моей прапрабабушки, а о ее воспоминаниях мне рассказывала уже моя бабушка. Циолковский был доброжелательным человеком. Его уважали за общительность, доброту и открытость. И мне хочется брать пример с таких людей, которые двигают вперед Россию и мир и при этом остаются скромными тружениками.
- При каких условиях можно пожертвовать благом ста человек ради достижения общественного блага?
— Как практически мыслящему человеку, мне трудно дать ответ на этот теоретический вопрос, потому что его условия размыты. По книгам и фильмам мы знаем, что во время Великой Отечественной войны люди жертвовали своими жизнями, делились последним куском хлеба с ближними. Знаем, как тяжело выживали в блокадном Ленинграде, и все это ради общей цели — отвоевать свою страну. И в таких условиях, наверное, каждый может принять осознанное решение — чем-то пожертвовать ради общего блага. Но надумывать ситуации сейчас — будет не совсем правильно.
- Назовите пять самых полезных для лидера книг
— Люблю читать. Могу много говорить о книгах. В этом году взяла за правило — стараюсь каждый день изучить новый материал или даже прочесть новую книгу. Бизнес-литературу читаю и слушаю в кратком изложении, в программе smartreading. Это полезный инструмент в условиях, когда информации много, а время ограничено. В книге Стивена Кови «Семь навыков высокоэффективных людей» хорошо структурированы ключевые принципы личностного развития человека. Зеланд в «Трансерфинге реальности» учит по-другому воспринимать события, которые влияют на нашу жизнь. Негативное мировоззрение притягивает неприятные ситуации. Прогрессивные мысли формируют вокруг нас позитивную атмосферу и ситуации. «Алмазный огранщик» Роуча — книга о кармических правилах в бизнесе: поступай с людьми так, как ты хочешь, чтобы они поступали с тобой. Лев Толстой в романе «Детство. Отрочество. Юность» очень тонко прописал механизм формирования личности. Это не бизнес-книга, но лидер должен понимать, как его действия влияют на людей. Одна из моих самых любимых книг, полезная для мировосприятия, которую я неоднократно читала, — «Мастер и Маргарита» Булгакова. Каждый раз в этом духовном произведении нахожу для себя что-то новое в человеческих отношениях, истории, религии.
- Какой вопрос вы бы хотели задать мэру своего родного города?
— Работала несколько лет в правительстве Ульяновской области. Вхожу в состав нескольких общественных советов. Поэтому, если у меня возникает вопрос к руководству своего города и региона, я его задаю.
- Одним предложением опишите мир, в котором вы хотели бы жить.
— Считаю, что живем в прекрасном мире и стране. У нас так много разных возможностей, изобретено огромное количество лекарств, техники, есть интернет, который стирает границы. Единственно, расстраивает то, что в мире много боли. Люди страдают из-за войн, несправедливых поступков других людей. К сожалению, ты не можешь всех спасти, на все повлиять. Но если говорить об идеалистичном представлении мира, мне хотелось бы, чтобы в этом мире не было бы жестокого отношения к людям и животным. Обращение с братьями нашими меньшими во многом — показатель отношения к людям. Хочется жить в мире, в котором все по-хорошему относятся друг к другу.
- Что такое истина для вас?
— На этот философский вопрос отвечу коротко. Истина — объективный взгляд на вещи, который не зашорен чьими-либо субъективными манипуляциями и интересами.
Опрос был разработан совместно с кафедрой философии и медиакоммуникаций КГЭУ и при личном участии заведующей кафедрой, эксперта в сфере психологии массовых коммуникаций и языковой политики доктора философских наук Элины Миннуллиной.
Справка
Справка
«Лидеры России» — флагманский проект платформы «Россия — страна возможностей», запущенный в 2017 году. Конкурс позиционируется как социальный лифт, инструмент формирования высшего кадрового резерва страны — грамотных, гибких и квалифицированных управленцев в сфере государственной власти, бизнеса, социальных институтов. За первые два сезона конкурса победителями стали 207 управленцев, представлявших большинство регионов страны.
По данным недавнего исследования «Коммерсанта», порядка 75 процентов из них получили назначения на высокие посты. Кроме продвижения по карьерной лестнице, финалисты получают образовательные гранты в 1 млн рублей и личные консультации в течение года с наставниками по профилю, в числе которых Герман Греф, Валентина Матвиенко, Маргарита Симоньян, Сергей Кириенко, добрая половина кабинета министров и губернаторского корпуса России.
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