Задача: отобраться в Токио

Квартет представителей спортклуба «Синтез» стартует на чемпионате Европы по водному поло

Фото: Олег Тихонов

Сегодня в Будапеште стартует мужская часть чемпионата Европы по водному поло. В столицу Венгрии отправились по два тренера и ватерполиста СК ВВС «Синтез», которым предстоит побороться за олимпийские путевки в Токио-2020. «Реальное время» рассказывает о шансах наших «водоплавающих».

Чем ЛЕН отличается от ФИНА

Как говорится, в каждой избушке свои погремушки. В Европейской федерации водных видов спорта (ЛЕН) свои правила, которые отличаются от правил смежной «избушки» ФИНА. Последняя, как нам известно на опыте казанской Акватики-2015, проводит чемпионаты мира по водным видам спорта, собирая всех «водоплавающих» — пловцов и прыгунов в воду, ватерполистов и синхронисток, хай-дайверов и пловцов, соревнующихся в открытой воде.

А вот ЛЕН проводит свои соревнования по двум различным регламентам. Точно такие же, как ЧМ, чемпионаты Европы проходят по четным годам, когда нет Олимпиад. Последний ЧЕ, кстати, носил характер экспериментального — тогда в двух шотландских городах Глазго и Эдинбург проводились соревнования сразу по водным видам спорта, велосипедному спорту, спортивной гимнастике, академической гребле и триатлону, а также первый чемпионат континента по гольфу. Это вызвало повышенный интерес к стартам.

А в годы проведения Олимпиад чемпионаты Европы по водным видам спорта разбиваются на два «ивента». И водное поло выделяется в отдельный старт. К примеру, перед Рио-2016 ватерполисты собирались в Сербии, а остальные «водоплавающие» соревновались в Лондоне, причем летом. Вот и сейчас виды спорта разделили, все потому, что ватерполисты не просто определят сильнейших в Европе, но и будут бороться за олимпийские путевки в Токио.

Сегодня в Будапеште стартует мужская часть чемпионата Европы по водному поло. Фото instagram.com/ruswaterpolo

У мужчин на Олимпиаду уже отобрались Япония (хозяева), Испания и Италия (по итогам ЧМ в Кванджу), Сербия (по итогам Мировой лиги), США и Австралия. Казахстан взял себе проведение квалификационного турнира, где его сборная, составленная на базе ВК «Астана», будет бороться с Китаем за путевку от Азии. А у сборной России сложнейшая задача побороться за одну путевку, для чего можно финишировать ниже уже отобравшихся испанцев, итальянцев и сербов. Но, откровенно говоря, фаворитом в этой борьбе и одним из фаворитов в целом выглядит сборная Венгрии, принимающая чемпионат Европы. В конце марта — начале апреля у нас будет еще одна, последняя попытка, уже с четырьмя путевками на кону. Будет так же непросто, поскольку Греция, Хорватия, Черногория котируются всяко выше нас, но одна-то путевка «вакантна».

ЧЕ по водному поло ожидается с большим интересом. Во-первых, он впервые пройдет по новым правилам, которые немного изменили мировую табель о рангах. Уже не так доминируют команды из бывшей Югославии, что заметно по чемпионатам мира среди национальных и молодежных команд и чемпионатам Европы среди старших (2002 год рождения) и младших (2004) юниоров. Во-вторых, у сборной России изменился соперник по групповому этапу. Теперь это не Голландия, а Нидерланды, хотя суть дела это не поменяло — обыгрывать такого соперника, как и Румынию, мы просто обязаны. «Царь горы» в нашей группе — Сербия, с которой мы сегодня проведем стартовый матч ЧЕ, но в следующий этап выходят две команды, а потому все в наших руках, ногах, а главное, головах.

Первый старт для ватерполистов СК «Синтез»

На предыдущем чемпионате Европы, кстати, играла еще одна страна, которая с тех пор поменяла свое название — Северная Македония. Правда, на этот раз она не отобралась, зато среди участников турнира можно обнаружить сборную Мальты. Стоит отметить, что это маленькое островное государство в Средиземном море наконец определилось с видом спорта, где может хотя бы немного показать себя в спортивном мире. Уже на протяжении нескольких лет на Мальте проводится чемпионат страны, который можно назвать одним из самых титулованных. Дело в том, что мальтийцы устраивают его в максимально сжатые сроки, используя летний перерыв, предназначенный для соревнований сборных, и заманивая хорошими гонорарами ватерполистов, не задействованных в международном календаре. Рядом с большими мастерами учатся местные ватерполисты, и как результат — попадание мальтийцев на Евро-2020. Да, в турнире участвуют целых 16 команд, но стоит отметить, что среди финалистов нет, например, Белоруссии, которая также стремится повысить уровень своего ватерпола, интегрировавшись в открытый чемпионат России. Нет Украины, которая уверенно дрейфует в число аутсайдеров водного поло. Нет и Польши, Португалии, Словении, а «Мальтийский орден» представлен уже в третий раз.

Наш следующий соперник в группе, Нидерланды (16 января), своего последнего крупного успеха добивался на Олимпиаде 1976 года в Монреале, завоевав бронзовые медали. Понятно, что в нынешнем составе нет даже ровесников того события, но, к счастью для нас, там нет и лидера команды Лукаса Гиелена, который, выступая за немецкий «Шпандау-04», принял еще и немецкое гражданство.

Еще один казанский сборник — это капитан Сергей Лисунов. Фото teamrussia.pro

Наконец, заключительный соперник по групповому этапу — румыны (18 января), твердый середняк европейского ватерпола. Чемпионат страны с участием двух явных лидеров — «Стяуа» и «Ди Жи» из Орадя, аккумулирующих игроков сборной и активно привлекающих легионеров, позволяет Румынии держать уровень страны, всегда готовой к тому, чтобы преподнести сюрприз. Кстати, именно в румынском чемпионате выступал ранее игрок «Синтеза» Никита Деревянкин, один из двух наших сборников. Еще один казанский сборник — это капитан Сергей Лисунов.

Тут надо сказать, что выбор тренерского штаба выглядит несколько удивительно, поскольку СК ВВС «Синтез» в этом году лидирует в чемпионате России, представляет страну в Лиге чемпионов, в составе команды есть еще несколько бывалых сборников — те же Андрюков, Лазарев, Латыпов, Одинцов. Тем временем в сборной их нет, зато есть сразу три представителя волгоградского «Спартака», идущего в чемпионате России вторым, и московского «Динамо», которое занимает третье промежуточное место. Плюс три «легионера» Константин Харьков («Младость»), Даниил Меркулов («Юг Дубровник», обе команды из Хорватии) и Иван Нагаев («Васпо», Германия). Кстати, именно Нагаев был одним из тех, кто минувшим летом «подрабатывал» в чемпионате Мальты.

Впрочем, памятуя о том, что в тренерском штабе находится представитель СК ВВС «Синтез» Марат Закиров, можно быть уверенным, что он прекрасно осведомлен о состоянии игроков казанской команды. А возможные изменения в ней будут зависеть от итогов чемпионата в Будапеште.

Что касается остальных игроков «Синтеза», то они вернутся в соревновательную среду в феврале. Вначале состоится ответный матч Кубка России в Санкт-Петербурге, затем домашняя игра в рамках Лиги чемпионов с черногорским «Ядран-Карине» и, наконец, в середине февраля возобновится чемпионат страны.

Еще один представитель штаба СК «Синтез» на чемпионате Европы — это Андрей Белофастов, который находится в составе женской сборной

Ну а девушки, а девушки... сначала

Еще один представитель штаба СК «Синтез» на чемпионате Европы — это Андрей Белофастов, который находится в составе женской сборной, уже стартовавшей на турнире суперуверенной победой над Словакией — 31:2. У девушек между тем задача по отбору на Олимпиаду даже посложнее, чем у мужчин. Там всего 10 мест (у мужчин 12), и половина путевок уже нашла своих хозяек — это Япония, США, Австралия, Испания и Канада. Одна путевка будет разыграна в Азии, предположим, что ее выиграют китаянки, одна — в Венгрии, три — в квалификационном турнире. Претенденток больше, чем путевок, — это Греция, Италия, Нидерланды, конечно же, хозяйки ЧЕ венгерки и россиянки.

Что касается привычного чемпионата Европы по водным видам спорта, то он также пройдет в Будапеште, но уже 4—17 мая. Его участники от России определятся по итогам чемпионата страны, который, к слову, состоится в Казани в начале апреля. Чемпионат Европы по плаванию на открытой воде пройдет тоже в Венгрии позже, 16—21 июня, «дальнобои» соберутся на озере Балатон. А ЧЕ по хай-дайвингу состоится уже после олимпийских стартов, 19—20 августа.

Таким образом, получается, что олимпийский старт разбил стройную систему проведения водных мундиалей вдребезги — на четыре части. Помимо того, может так сложиться, что лучшие пловцы Старого Света проигнорируют эти старты, полностью посвятив свои подготовительные циклы к Олимпиаде. Так уже было в 2016 году, когда от сборной России на ЧЕ участвовал «ограниченный контингент», зато можно было поехать соревноваться по желанию, правда, не за счет федерального бюджета, а за счет делегирующих организаций. Но конкретно ватерпольный чемпионат Европы ожидается вдвойне интересным.