«Их нравы»: военные захватили власть, народ не удивился

Государственный переворот 1980 года

Казанский исследователь Булат Ногманов продолжает знакомить читателей «Реального времени» со своими наблюдениями о культуре и истории Турции. Сегодня вашему вниманию предлагается рассказ о государственном перевороте, произошедшем в этой стране 12 сентября 1980 года.

Кризис во всем



В далеком 1980 году, а по некоторым данным еще в начале 1979 года, на политическом небосклоне Турции замаячила новая угроза государственного переворота. Явными признаками надвигающегося катаклизма служили политическая нестабильность, обусловленная поляризацией общества на «правых», «левых» и так называемых «исламистов», критическая ситуация в экономической сфере, усугубляемая неспособностью быстро сменяющих друг друга правительств стабилизировать положение, и ряд внешнеполитических факторов, в числе которых была и исламская революция, произошедшая в Иране в 1979 году.

Кроме того, вставал вопрос личной безопасности граждан — они могли оказаться на острие ножа за свои политические предпочтения или же из-за отсутствия таковых. Многие до сих пор с ужасом описывают события, предшествовавшие государственному перевороту 12 сентября 1980 года, поэтому народ, видя в военных оплот стабильности, не был удивлен тому, что в кризисный момент те отстранили политиков от власти и взяли управление в свои руки.

Многие до сих пор с ужасом описывают события, предшествовавшие государственному перевороту 12 сентября 1980 года. Фото harmfulgrumpy.livejournal.com

«Мотельное правительство» и страна без президента

Перед тем как приступить к непосредственному разбору наиболее интересных моментов кризисного периода, хочу напомнить дорогому читателю основных действующих лиц политического олимпа Турецкой Республики в период с 1973 по 1980 год:

Сулейман Демирель — лидер партии справедливости, семикратный премьер-министр Турции (правое крыло),

Бюлент Эджевит — лидер народно-республиканской партии, многократный премьер-министр Турции (левое крыло),

Неджметдин Эрбакан — лидер партии национального спасения, однократный премьер-министр Турции (исламское крыло),

Альпарслан Тюркеш — лидер партии националистического движения (пантюркистское крыло),

Фахри Корутюрк — президент Турции, бывший главнокомандующий ВМФ (компромиссная фигура),

Кенан Эврен — начальник генштаба ТР (военное крыло).

Необходимо отметить, что кризис правительств, которые довольно часто сменяли друг друга, был обусловлен тем, что на всеобщих и на многих внеочередных выборах ни одной из политических партий не удавалось набрать большинства голосов, достаточного для продвижения необходимых законопроектов без оглядки на оппозицию. Как многие уже догадались, на протяжении 1970-х годов все правительства были коалиционными, что в серьезной степени тормозило законотворческую деятельность и лишало кабинет министров и парламент мобильности.

Были даже случаи «политического подкупа», когда во время встречи в отеле «Гюнеш» с 11 представителями партии справедливости Бюлент Эджевит пообещал им министерские кресла в новом правительстве, если они согласятся выступить против Сулеймана Демиреля. После смещения Демиреля с поста премьер-министра Эджевит сдержал слово, и 10 представителей партии справедливости получили министерские портфели. Демирель тогда отказался называть Эджевита премьер-министром и предпочитал называть его «главой правительства», а новый кабинет министров именовал «мотельным правительством».

Кроме всего прочего, в апреле 1980 года истекал семилетний президентский срок Фахри Корутюрка, который был компромиссной фигурой для политиков и военных. Второй срок не рассматривался, поэтому парламент оказался перед совершенно иной перспективой, которая заключалась в избрании нового президента. Здесь началось самое интересное, так как ни одна кандидатура не смогла набрать необходимого количества голосов. На протяжении пяти с лишним месяцев было проведено чуть больше 500 туров голосования, ни один из которых не дал положительного результата, и все это время страна оставалась без президента.

В апреле 1980 года истекал семилетний президентский срок Фахри Корутюрка. Фото imecemiz.com

Полтора миллиона человек под подозрением и санкциями

Таким образом, кульминацией политического кризиса стала невозможность избрания президента, и здесь активизировалось военное крыло, которое взяло на себя управление страной и 12 сентября 1980 года ввело военное положение. Приведем некоторые аспекты военного управления, которые наиболее красочно иллюстрируют произошедшие события:

Запрет на выход на улицу.

Остановка всех видов политической деятельности, в том числе запрет всех политических партий и объединений, а также прекращение работы парламента.

Отмена депутатской неприкосновенности.

Остановка работы профсоюзов.

Запрет на забастовки и стачки.

Отстранение лидеров основных 4-х политических партий и назначение каждому десятилетнего запрета на политическую деятельность.

Введение военного контроля за деятельностью практически всех государственных и общественных учреждений. Исключение было сделано лишь для Фонда защиты детей и турецкого Красного полумесяца.

Арест большого числа представителей как «правого», так и «левого» крыла, которым были предъявлены различные обвинения от участия в террористических организациях до расизма и сепаратизма.

Закрытие основных газет, арест журналистов и отстранение от работы большого количества вузовских преподавателей и муниципальных служащих.

Государственный переворот стал великим потрясением для Турции. Под подозрение и санкции попало, по различным оценкам, более полутора миллиона граждан, было осуждено 230 тысяч человек, для 7 тысяч из которых было затребовано применение высшей меры наказания. 517 приговоров о высшей мере были приведены в исполнение.

