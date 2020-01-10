Пять ошибок на АЗС: оторванный шланг, полный бак в убыток и путаница с дизелем

Фото: Максим Платонов

Пять ошибок

Эксперты назвали пять главных ошибок при заправке автомобиля. Как оказалось, самой распространенной является заправка «не тем» топливом, так как некоторые путают «бензиновый» и «дизельный» пистолеты.

Далее идет заправка при работающем двигателе, так как это якобы может привести к возгоранию машины, если искра от неисправной системы выпуска или разряд статического электричества попадет на подтеки разлитого топлива или его пары.

Следующей ошибкой является заправка автомобиля «под завязку». Также некоторые заправщики нередко забывают вынуть заправочный пистолет из горловины топливного бака. Еще некоторые водители забывают заблокировать двери автомобиля перед оплатой за топливо, из-за чего воры могут проникнуть в машину.

«Реальное время» решило разобрать каждую из перечисленных ошибок вместе с координатором движения «Общество синих ведерок», автомобильным экспертом Петром Шкуматовым.

Координатор движения «Общество синих ведерок», автомобильный эксперт Петр Шкуматов. Фото echoperm.ru

Не то топливо

«Эта проблема в большей степени касается не автомобилистов, а АЗС. На большинстве современных автозаправочных станций колонки для дизельного топлива и колонки для бензиновых автомобилей разделены. То есть вы физически не сможете залить не то топливо в бак.

Такие ошибки в основном случаются на старых колонках, где с кассы приходит просто объем. То есть вы можете заправиться, к примеру, 10 литрами любого топлива. Кстати, этим пользовались многие автомобилисты, заливая более дорогие марки бензина (платим за 92-й, а заправляем 95-й).

Сейчас подобные ошибки совершаются все реже по причине того, что АЗС с такими колонками несут убытки. Автозаправочным станциям гораздо дешевле заменить топливораздаточное оборудование, чем фиксировать убытки от «предприимчивых» автомобилистов.

Также отмечу, что в последний год эта проблема в основном затрагивала АЗС с postpaid-заправкой (сначала заправляешься, а потом платишь), где не водитель, а заправщик путал тип топлива.

То есть должны совпасть три момента: совмещенная топливораздаточная колонка, принцип «сначала заправляешься, потом платишь» и заправщик, который, допустим, как-то не так вас услышал».

Фото Максима Платонова

Заправлять машину с работающим двигателем можно, и никаких проблем в этом нет. Единственное, с чем может столкнуться автомобилист, — датчик уровня топлива будет медленно подниматься вверх

Взрыв на автозаправочной станции

«Любой человек, который более-менее разбирается в этой теме, знает, что смесь паров бензина с воздухом воспламеняется от 2% до 9% объема. В топливном баке у вас всегда насыщенные пары бензина. Вообще всегда. И поверьте, это гораздо больше 9%.

Заправлять машину с работающим двигателем можно, и никаких проблем в этом нет. Единственное, с чем может столкнуться автомобилист, — датчик уровня топлива будет медленно подниматься вверх».

Под завязку

«Это самый излюбленный способ обмана автомобилистов. Максимальный мухлеж на АЗС происходит именно тогда, когда человек приезжает и заправляет машину «до полного». Поэтому, если вы хотите сэкономить деньги, заправляйте точное количество литров, причем лучше 10 или 20 — вероятность обмана в таком случае резко снижается. Если вы заправляете бак «под завязку», вам могут назвать практически произвольную сумму.

Заправлять до полного бака можно, но, на мой взгляд, это делают те, кто спонсирует жуликов. Людям, которые заправляются «под завязку», надо клеить на автомобиль надпись: «Я спонсор жуликов на АЗС». Вот тогда все будет по-честному. Эти люди в среднем переплачивают до 20%».

Фото Максима Платонова

Если вы хотите сэкономить деньги, заправляйте точное количество литров, причем лучше 10 или 20 — вероятность обмана в таком случае резко снижается

Оторванный шланг

«Видел такое один раз, в прошлом году. Да, действительно, люди иногда забывают вынуть пистолет, но это редкий случай, который, как правило, решается деньгами. Формально данная ситуация приравнивается к ДТП, но это никому не нужно, поскольку вызов инспекторов и оформление бумаг — это лишняя трата времени. На каждой АЗС есть прайс за оторванный шланг (порядка 5 тыс. рублей). На месте оформляется акт, туда вносятся все данные водителя, указывается, что он заплатил деньги в кассу, ставится подпись, и все».

Закрывайте двери

«На самом деле, это общий вопрос безопасности. В основном из автомобилей воруют телефоны, причем иногда сами заправщики. Но сейчас это не очень актуально, поскольку на большинстве нормальных АЗС установлены камеры. Правда, не всегда они повернуты в нужную сторону.

Надо понимать, что кража грозит наказанием до пяти лет тюрьмы. Ну кому захочется из-за какого-то «вшивого» телефона засветиться на камерах и быть пойманным на следующий же день? Хотя люди бывают разные».