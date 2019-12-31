«Поставить хорошую елку в середине XIX века стоило 200 рублей. Столько же получал городской врач в год»

Историк Алла Сальникова о том, как наряжали главный новогодний символ до революции и в советское время

Наряжая новогоднюю елку, мало кто вспоминает о том, что изначально она появилась в истории западной цивилизации как символ райской яблони. Шары на елке символизировали как раз яблоки, которые вкусила Ева, искушенная змеем, а крестовина, на которой стоит елка, обозначала распятие Христа. Придя в Россию почти два столетия назад, елка уже утратила эту религиозную символику, а за годы советской власти обрела совершенно иное значение. О том, как менялось значение главного символа Нового года и как его украшали в разные времена российской истории, в интервью «Реальному времени» рассказала историк, автор книги «История елочной игрушки, или как наряжали советскую елку» Алла Сальникова.

«Стоять тому украшению генваря по 7 день того ж 1700 года»



— Алла Аркадьевна, когда в России начали устанавливать и наряжать елку?

— Широко распространена идея, особенно в СМИ, что начало этой традиции в нашей стране положил Петр I. Но это не совсем верно. Как известно, по возвращении из Европы Петр I в декабре 1699 года издал указ о переходе на новое летосчисление и перенос нового года с 1 сентября на 1 января, синхронизировав российский календарь праздников с европейским и, «в знак того доброго начинания и нового столетнего века», ввел традицию празднования Нового года. К 1 января предписано было выставить у домов или привесить на ворота сосновые, еловые или можжевеловые деревья, и «стоять тому украшению генваря по седьмой день того ж 1700 года». Но Петр говорил о простом декорировании городского пространства, никакой особой символики в этом не было.

Если же говорить о елке в том понимании, какое мы сейчас имеем, то она появилась при Николае I в 1830-е годы. Точная дата неизвестна. Сохранились воспоминания людей, которые со слов своих родителей рассказывали о том, как те присутствовали на царской елке. Елка в николаевской России тогда появилась, прежде всего, как идеологический конструкт в рамках теории официальной народности, ориентированной в том числе и на семью и семейные ценности как основы государства и средства сплочения нации.

Кроме того, жена Николая I Александра Федоровна, урожденная прусская принцесса Шарлотта, с детства помнила этот обычай. Николай I устроил рождественский бал с богато украшенной елкой, на котором присутствовали и дети, и взрослые. А вскоре эту традицию переняли и другие. Есть даже акварель «Рождество в Зимнем дворце. 1848», написанная придворным художником Н.Ф. Чернышевым.

Н.Ф. Чернышев. «Рождество в Зимнем дворце. 1848»

Елка в николаевской России тогда появилась, прежде всего, как идеологический конструкт в рамках теории официальной народности, ориентированной в том числе и на семью и семейные ценности как основы государства и средства сплочения нации

— Символом чего была наряженная елка до революции?

— В дореволюционной России, конечно же, праздновалось в первую очередь Рождество, а не Новый год. Меня очень удивляет реклама конфет «Коркуновъ», где речь идет о дореволюционной России, поезд останавливается из-за заносов, и мальчик спрашивает отца: «Папа, а как же Новый год?». Сосед по купе открывает свой саквояж и протягивает мальчику в утешение плитку шоколада. Вероятно, речь все же должна была бы вестись о Рождестве, которого дети тогда ждали с гораздо большим нетерпением и интересом — оно несло с собой елку, подарки, а Новый год был лишь его менее значимым продолжением. Понимаю, конечно, что в рекламе следовало соблюсти некую мультиконфессиональность. Но все-таки в этом есть отступление от исторической правды.

Впрочем, Новый год тогда, конечно, тоже отмечался. Это был светский праздник, когда проходили карнавалы, балы, устраивались публичные празднества. А Рождество было в первую очередь семейным праздником. Праздник вроде бы был религиозный, и игрушки на елке в истоке своем имели религиозную подоплеку, но все-таки с самого начала в России Рождество отмечали не столько как религиозный, сколько как домашний семейный праздник, и елка символизировала крепость домашнего очага, значимость семьи, родственных отношений между родителями и детьми.

«Изготовленные в Германии елочные игрушки могли себе позволить только очень обеспеченные люди»

— Вы сказали, что игрушки на елке первоначально носили религиозный смысл. Что это значит?

— Елка появилась в Германии еще в XVI веке. Первые елки устанавливали на паперти церквей, где в Рождество разыгрывалось представление под названием «игра в рай». Паперть делилась на две части: одна половина изображала ад, другая рай. Елка на такой импровизированной сцене всегда ставилась на «райской» стороне и символизировала Райское дерево — ведь очевидно, что в холодном декабре яблоню с райскими яблоками выставить было невозможно. Но даже гораздо позднее, когда елка перешла из религиозной в светскую ипостась, украшения в истоках своих все равно имели религиозную символику. Те же шары — это райские яблоки, свечи символ Христа, Церкви, символизировавшие человеческую душу. Крестовина у подножия елки ассоциировалась со страстями Христовыми, крестом, на котором был распят Иисус Христос. Только эта символика не всегда и далеко не для всех была очевидна и понятна.

Но, думается, что в России в середине XIX века мало кто вспоминал о райских яблоках, вешая на елку шары, или об ангелах как глашатаях божественной воли, возвестивших о рождении Христа, украшая ветки маленькими ангелочками. Такие ассоциации быстро исчезали, а сама елка становилась все более светской. Она быстро распространялась в России. Православная церковь, кстати, никогда не была противником елки, в отличие от католического юга Германии, где церковь прямо выступала против этой традиции, называя ее языческой.

В середине XIX века нарядить самую простенькую елку стоило 20 рублей. А поставить хорошую красивую елку — 200 рублей ассигнациями. Для сравнения скажу: примерно 200 рублей в год в то время получал уездный и городской врач

— Какими были дореволюционные елочные игрушки?



— С этим в дореволюционной России было довольно сложно. Основным производителем игрушек тогда была Германия. Это были игрушки очень хорошего качества, которые производились из разных материалов, часто — из хрупкого стекла, ручным способом, и стоили они, особенно с учетом доставки, очень дорого. Изготовленные в Германии елочные игрушки — шары, подвески, фрукты, фигурки животных, птиц, ангелов, фей, клоунов, детей и пр. могли себе позволить только очень обеспеченные люди. В середине XIX века нарядить самую простенькую елку стоило 20 рублей. А поставить хорошую красивую елку — 200 рублей ассигнациями. Для сравнения скажу: примерно 200 рублей в год в то время получал уездный и городской врач. Прислуга горничная, швейцар, кучер получали в год от 15 до 40 рублей.

В России игрушки начали производить только ближе к концу XIX века, в основном их делали кустари. Одни из первых стеклодувных мастерских по производству стеклянных елочных украшений появились в Клину и Клинском уезде Московской губернии. Первоначально кустари специализировались на производстве простых бус, серег и пуговиц из толстостенного стекла, которые с удовольствием использовали крестьянки. И вот из них-то и появились первые бусы для украшения елки. Мастера деревянной кустарной игрушки в Сергиевом Посаде стали производить деревянные резные и расписные елочные украшения — игрушки, изображавшие животных, сказочные персонажи.

Понятно, что в аристократических и зажиточных буржуазных домах такие игрушки не пользовались особой популярностью, разве что у эстетов, ратовавших за национальный, фольклорный стиль. Большинство же тех, кто мог себе это позволить, стремились украсить елку шикарно, и покупали стеклянные игрушки, игрушки из папье-маше, покрытые специальной солью, придававшей им искрящийся блеск, изящными восковыми украшениями. Самыми дешевыми были картонажи — выпуклые или плоские игрушки, склеенные из двух половиной картона, их покрывали блестящей фольгой, крошками стекла, и они тоже выглядели неплохо.

А первоначально, когда елочные игрушки в России были редкостью, елку украшали, чем придется. Дамы часто вешали на нее свои драгоценности: ожерелья, браслеты, крупные серьги, банты из дорогих тканей шелка, атласа, парчи. Также вешали съедобные игрушки. Игрушки делали из ржаного теста, из марципана. В немецких магазинах марципановые фигурки можно купить и сейчас перед Рождеством.

Фото pastvu.com

В 1922—1924 годах в СССР проводилась атеистическая молодежная кампания «Красные святки» или «Комсомольское Рождество». Прежнее, «буржуазное» Рождество зло высмеивалось, но елка на этом мероприятии по-прежнему присутствовала

«Елку можно сделать такой, чтобы она способствовала укреплению советского строя»

— Чем советская новогодняя елка отличалась от дореволюционной рождественской?

— В первые годы советской власти еще продолжали устанавливать рождественские елки. Есть документы, подтверждающие этот факт. Например, я читала письмо рабочего, который в декабре 1917 года предлагает Казанскому совету рабочих и солдатских депутатов «осовеченную» рождественскую елку для детей бедноты. Осознание праздника не могло так быстро измениться.

В 1922—1924 годах в СССР проводилась атеистическая молодежная кампания «Красные святки» или «Комсомольское Рождество». Прежнее, «буржуазное» Рождество зло высмеивалось, но елка на этом мероприятии по-прежнему присутствовала. На нее вешались куклы, изображавшие врагов революции: «Деникин», «Юденич», «Врангель», проткнутые щепочками как штыками.

Отмечать Рождество перестали в 1927—1928 годах, когда началась мощная антирелигиозная кампания и елка тоже попала в опалу. Но власть вскоре сообразила, что праздник этот отменять нельзя, а елка может быть использована как символ, укрепляющий новую советскую идентичность. В елку можно вложить большой воспитательный потенциал, сделать ее такой, чтобы она способствовала укреплению советского строя. Просто прежнее Рождество надо заменить советским Новым годом.

И вот накануне нового 1936 года, 28 декабря, советский партийный деятель Павел Постышев призвал в «Правде» устроить «хорошую советскую елку» для детей. И тут начинается совершенное безумие. Решение партии нужно было выполнять немедленно. Но игрушек не было, кустарное производство елочных игрушек разгромили или переориентировали на производство посуды или химического оборудования. Эти артели начали срочно восстанавливать, в том числе в Казани (хотя у нас с этим было плохо — видимо, в какой-то мере сказывался местный менталитет: мусульманской среде елка была абсолютно чужда).

Накануне нового 1936 года, 28 декабря, советский партийный деятель Павел Постышев призвал в «Правде» устроить «хорошую советскую елку» для детей. И тут начинается совершенное безумие

Очень быстро, к 1938 году, кустарные производства встают на ноги. Только одна московская артель «Елочная игрушка» должна была выпустить в 1940 году 1 млн 700 тыс. штук игрушек и обеспечить ими разные города. В провинции с елочной игрушкой было совсем плохо: современница рассказывала мне, что в основном украшения для елки в то время либо привозили, либо присылали из Москвы.

— Какими были советские игрушки?

— Это часто были игрушки с очевидной советской символикой. История нашей страны должна была найти и находила в них свое отражение.

Но вокруг советской игрушки сложился и ряд мифов. Например, в интернете гуляет картинка большого елочного шара с изображением членов политбюро ЦК ВКП (б). Многие коллекционеры утверждают, что такой шар не существовал. И действительно: представляете, если такой шар был бы разбит, особенно на публичной елке?

Однако изготавливалось довольно много игрушек с надписью «Сталин», их можно найти у коллекционеров и в каталогах. Это были в основном игрушки в стиле «техно» аэростаты, аэропланы, корабли, на борту которых имелась такая надпись. «Технических» елочных игрушек тогда было вообще много. В них отразилась «политехнизация» самой жизни. Это были грузовики, паровозы, тракторы, ледоколы. Отражался в игрушках и сюжет покорения Арктики дрейфующие льдины, полярные станции. Тема дружбы народов присутствовала в виде флажков флагов союзных республик. Было много игрушек в национальных костюмах, а также игрушек, изображавших детей: девочка с куклой, мальчик с книгой, с лопатой. Такие игрушки также носили воспитательный характер: советский ребенок — это будущий советский труженик, он должен быть деятельным.

— А какое значение имела звезда на елке?

— До революции звезда на верхушке дерева была прообразом Вифлеемской звезды. В советское время она была заменена красной советской звездой. Красная звезда была распространенным украшением, она устанавливалась не только на верхушке, но и подвешивалась. Изготавливались такие игрушки и из картона, и из стекла, и из проволоки.

Фото wikipedia.org

В России Дед Мороз появился не сразу после прихода елки. На балах в царской семье, в аристократических семьях никакого Деда Мороза не было. В качестве главной фигуры он появился ближе к концу XIX века в связи с идеологическим курсом на укрепление национальной идентичности, русскости

«В роли ведущей праздника Снегурочка появляется только на советской елке в середине 1930-х годов»

— Какова история появления Деда Мороза и Снегурочки?

— Как мы все знаем, прообраз Деда Мороза — это Святой Николай, а в русской фольклорной традиции — Мороз Иванович, Морозко. Здесь он и превратился в Деда Мороза (как в Санта-Клауса в американской). Сейчас Санта-Клаус стал интернациональным символом. Буквально на днях я смотрела новостной сюжет, посвященный Рождеству 2019 года в Израиле. Там спасатели на море в лодках и на берегу работали в костюмах Санта-Клауса.

В России Дед Мороз появился не сразу после прихода елки. На балах в царской семье, в аристократических семьях никакого Деда Мороза не было. В качестве главной фигуры он появился ближе к концу XIX века в связи с идеологическим курсом на укрепление национальной идентичности, русскости.

Снегурочка пришла к нам также из русского фольклора, из сказок о сделанной из снега и ожившей девочке. В ходе разработки сценариев новогодней елки на рубеже XIX—XX века туда попадает и этот сказочный персонаж. Но в роли ведущей праздника Снегурочка появляется только на советской елке в середине 1930-х годов. В отличие от Деда Мороза, зарубежных аналогов она не имеет. Более подробно об этих персонажах можно почитать в книге Елены Душечкиной «Русская елка».

— Какой была елка в годы Великой Отечественной войны?

— В годы войны условия были тяжелейшие, но и тогда взрослые пытались устроить елки для детей. Из воспоминаний блокадников мы узнаем, что даже в блокадном Ленинграде накануне 1942 года проходили елки в детских домах, детских больницах, где выхаживали оставшихся в городе детей, и там им пытались создать праздник. Эти елки запечатлены на фото тех страшных лет.

Елка отныне была «советской» не потому, что на ней висели советские символические игрушки игрушки, а потому, что в самом празднике присутствовал советский контекст

Игрушки в это время — в основном те, что остались с довоенного времени. Очень много было игрушек самодельных. Хотя, пусть и в небольшом количестве, артели выпускали игрушки с военной тематикой: собаки-санитары, солдаты, пистолеты, танки, ружья, самолеты, буденновцы на коне. Было много игрушек из марли, ваты, их делали в госпиталях. Ближе к концу войны елку украшали наградами воевавших отцов и сыновей. Все это отражено в воспоминаниях тех лет.

— Что стало с советской елочной игрушкой во второй половине XX века?

— Существует международная организация коллекционеров елочной игрушки The Golden Glow of Christmas Past, которая определяет коллекционную ценность елочных украшений. На основании ее решения игрушками, обладающими высокой художественной ценностью, признаются изделия, изготовленные до 1966 года включительно. Это связано с тем, что во второй половине 60-х годов в связи с развитием химической промышленности и переходом к машинному производству елочные игрушки максимально стандартизировались. Их стали производить фабричным, конвейерным способом из синтетических материалов.

Многочисленные снежинки, сосульки, шарики стали типовыми и перестали быть уникальными и нести некий идейно-символический смысл. Елка отныне была «советской» не потому, что на ней висели советские символические игрушки, а потому, что в самом празднике присутствовал советский контекст: Дед Мороз, Снегурочка, сами дети читали советские стихи и пели песни о том, как чудесно жить в советской стране.

— А после перестройки?

— Хлынул поток китайской игрушки. Я недавно искала подарки коллегам и посмотрела, какие елочные игрушки сейчас продают в Казани. В России сегодня производят коллекционные игрушки на клинской фабрике «Елочка», на московском «Инее». Уникальные игрушки там выдуваются из стекла и раскрашиваются вручную. Такие игрушки доступны, они продаются, на каждой написано «ручная работа». Но эти игрушки очень дорогие. Они могут стоить и 500, и 800, и 1000 рублей. Не каждый может себе это позволить. Кроме того, эти игрушки очень хрупкие, из тонкого стекла.

А китайская игрушка долговечна. Она достаточно стильная. Поэтому она более востребована, лучше продается, чаще покупается.

Мне кажется, елка сейчас так же, как и в середине XIX века, остается символом домашнего уюта, семейной традиции, сплочения семьи



«В дореволюционной России наряжать елку задолго до Рождества и держать ее дольше Крещения считалось дурной приметой»

— Как сегодня в России относятся к елке? Что она символизирует?

— Елка по-прежнему является атрибутом в большей степени детского праздника. Когда мы ставим елку, мы все-таки хотим в первую очередь порадовать детей. Мне кажется, елка сейчас так же, как и в середине XIX века, остается символом домашнего уюта, семейной традиции, сплочения семьи. И это подтверждают нынешние предновогодние опросы, когда большинство людей отвечают, что планируют встречать Новый год дома. Елка все чаще приобретает камерный характер.

В интернете сейчас много информации о том, что люди вообще не хотят отмечать Новый год. Возможно, экономическая ситуация заставляет экономить на новогоднем празднике.

— Что вы скажете об украшении городских елок и торговых центров?

— В Казани великолепное предновогоднее праздничное убранство. Я посылала фото с украшенной Казанью своим друзьям и коллегам в России и за рубежом и получила много восторженных отзывов.

Но, к сожалению, украшенная елка оказалась сегодня подчинена коммерческой выгоде. Наряженные елки появляются в крупных торговых центрах уже с первых чисел декабря, а то и раньше, и остаются там чуть ли не до конца января. В дореволюционной России была очень жесткая традиция, наряжать елку задолго до Рождества и держать ее дольше Крещения считалось дурной приметой. Считалось, что в этом случае она притянет к себе темные силы и утратит свой высокий божественный смысл. К сожалению, сейчас эти традиции нарушаются, и не только у нас. То же самое мы видим и в Западной Европе.



Наталия Антропова, фото предоставлены Аллой Сальниковой